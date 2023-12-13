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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Термометры в Беларуси

Термометр инфракрасный бесконтактный

200 р.

Термометр инфракрасный бесконтактный

Минск, Фрунзенский

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Бесконтактный инфракрасный термометр GP-300

Онлайн-заказ

65 р.

Бесконтактный инфракрасный термометр GP-300

Минск, Центральный

Весы напольные цветные QR130

Онлайн-заказ

36 р.

Весы напольные цветные QR130

Минск, Центральный

Измеритель кислотности почвы PH SiPL 4в1

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49.90 р.

Измеритель кислотности почвы PH SiPL 4в1

Минск, Центральный

Весы-Безмен электронные 40 кг Portable Electronic Scale

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36 р.

Весы-Безмен электронные 40 кг Portable Electronic Scale

Минск, Центральный

Электронные весы ручные 40 кг/10 г SiPL

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33 р.

Электронные весы ручные 40 кг/10 г SiPL

Минск, Центральный

USB тестер мультиметр SiPL

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38 р.

USB тестер мультиметр SiPL

Минск, Центральный

Весы ювелирные 100/ 0,01г CT-06

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31 р.

Весы ювелирные 100/ 0,01г CT-06

Минск, Центральный

Электронные весы-термометр ручные 50 кг/10 г SiPL

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33 р.

Электронные весы-термометр ручные 50 кг/10 г SiPL

Минск, Центральный

Прибор (цифровой) для измерения глубины протектора шин

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29.80 р.

Прибор (цифровой) для измерения глубины протектора шин

Минск, Центральный

Весы безмен электронные  WH-A14

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32 р.

Весы безмен электронные  WH-A14

Минск, Центральный

Электронный измеритель уровня PH воды SiPL

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29.90 р.

Электронный измеритель уровня PH воды SiPL

Минск, Центральный

Термометр инфракрасный, бесконтактный, градусник Non Contact GP300

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65 р.
45.50 р.-30%

Термометр инфракрасный, бесконтактный, градусник Non Contact GP300

Минск, Центральный

Весы ювелирные SiPL 100g/0.01g

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38 р.

Весы ювелирные SiPL 100g/0.01g

Минск, Центральный

Цифровой кухонный термометр (Digital thermometer)

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28 р.
21 р.-25%

Цифровой кухонный термометр (Digital thermometer)

Минск, Центральный

Мерная ложка-весы Digital Scale

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29 р.

Мерная ложка-весы Digital Scale

Минск, Центральный

Весы ювелирные SiPL MH-500 500g/0.1g

Онлайн-заказ

28 р.

Весы ювелирные SiPL MH-500 500g/0.1g

Минск, Центральный

Термометр Little Doctor LD-300

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28 р.

Термометр Little Doctor LD-300

Минск, Центральный

Термометр для гриля и барбекю SiPL

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25 р.

Термометр для гриля и барбекю SiPL

Минск, Центральный

Весы-безмен электронные с крюком (для взвешивания грузов до 50 кг)

Онлайн-заказ

19 р.

Весы-безмен электронные с крюком (для взвешивания грузов до 50 кг)

Минск, Центральный

Термометр для сауны( парилки) Harvia SAC92000

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46 р.

Термометр для сауны( парилки) Harvia SAC92000

Минск, Центральный

Термометр для духовки 0-300 C SVS 254 диаметр 7,0 см.

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22 р.

Термометр для духовки 0-300 C SVS 254 диаметр 7,0 см.

Минск, Центральный

Термометр гигрометр комнатный SiPL

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26 р.

Термометр гигрометр комнатный SiPL

Минск, Центральный

Измеритель Контура. Шаблон для переноса углов и контуров СуперКачество

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19 р.

Измеритель Контура. Шаблон для переноса углов и контуров СуперКачество

Минск, Центральный

Дождемер измеритель осадков SiPL

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15.50 р.

Дождемер измеритель осадков SiPL

Минск, Центральный

Термометр Miicrolife

35 р.

Термометр Miicrolife

Минск, Фрунзенский

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Термометр электронный Little Doctor LD-301 L3086

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22 р.

Термометр электронный Little Doctor LD-301 L3086

Минск, Центральный

Детский термометр с силиконовым кончиком

15 р.

Детский термометр с силиконовым кончиком

Минск, Фрунзенский

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Кухонные весы с дисплеем SiPL 5кг SF-400

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26 р.

Кухонные весы с дисплеем SiPL 5кг SF-400

Минск, Центральный

Термометр Кухонный JR-1 (блистер)

Онлайн-заказ

20 р.

Термометр Кухонный JR-1 (блистер)

Минск, Центральный

Термометр кухонный для пищи с ЖК SVS 254B

Онлайн-заказ

16 р.

Термометр кухонный для пищи с ЖК SVS 254B

Минск, Центральный

Термометр бесконтактный инфракрасный

Онлайн-заказ

116 р.

Термометр бесконтактный инфракрасный

Минск, Центральный

Весы ювелирные MH-100 100g/0.01g

Онлайн-заказ

28 р.

Весы ювелирные MH-100 100g/0.01g

Минск, Центральный

Цифровой безмен с ЖК-дисплеем

Онлайн-заказ

29 р.

Цифровой безмен с ЖК-дисплеем

Минск, Центральный

Термометр гигрометр комнатный мятный SiPL

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26 р.

Термометр гигрометр комнатный мятный SiPL

Минск, Центральный

Термометр с зондом для выпечки SVS 254C

Онлайн-заказ

20 р.

Термометр с зондом для выпечки SVS 254C

Минск, Центральный

Термометр для гриля и барбекю ( до 300 гр)

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25 р.

Термометр для гриля и барбекю ( до 300 гр)

Минск, Центральный

Весы-безмен электронные А03 (для взвешивания грузов от 20г до 40 кг)

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18 р.

Весы-безмен электронные А03 (для взвешивания грузов от 20г до 40 кг)

Минск, Центральный

Набор для определения размера ювелирных колец SiPL

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16.60 р.

Набор для определения размера ювелирных колец SiPL

Минск, Центральный

Кулинарныи электронный термометр WT-1 (термощуп) MAXI в футляре

Онлайн-заказ

21 р.

Кулинарныи электронный термометр WT-1 (термощуп) MAXI в футляре

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасный термометр AGU IHE5 Dino

42.99 р.

Инфракрасный термометр AGU IHE5 Dino

Минск, Ленинский

Весы- безмен  бытовые электронные на батарейках (для взвешивания грузов от 15г до 50 кг)

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18 р.

Весы- безмен  бытовые электронные на батарейках (для взвешивания грузов от 15г до 50 кг)

Минск, Центральный

Термометр для духовки 0-300 C SVS 254 диаметр 7,0 см.

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22 р.

Термометр для духовки 0-300 C SVS 254 диаметр 7,0 см.

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Кулинарныи электронный термометр WT-1 (термощуп) MAXI в футляре

Онлайн-заказ

21 р.

Кулинарныи электронный термометр WT-1 (термощуп) MAXI в футляре

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Градусник термометр бесконтактный Hoco

25 р.

Градусник термометр бесконтактный Hoco

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Термометр инфракрасный бесконтактный

25 р.

Термометр инфракрасный бесконтактный

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Медицинский термометр Beurer FT 100

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407.59 р.
377.40 р.-7%

Медицинский термометр Beurer FT 100

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Термометр инфракрасный ELARI SmartCare

Онлайн-заказ

154.44 р.
143 р.-7%

Термометр инфракрасный ELARI SmartCare

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Термометр Rexant 70-0540

Онлайн-заказ

33 р.
30 р.-9%

Термометр Rexant 70-0540

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Термометр Redmond RAM-KT1

Онлайн-заказ

62.85 р.
58.19 р.-7%

Термометр Redmond RAM-KT1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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