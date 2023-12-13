Товары от Куфар Маркета
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Термометры в Беларуси
200 р.
Термометр инфракрасный бесконтактный
Минск, Фрунзенский
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65 р.
Бесконтактный инфракрасный термометр GP-300
Минск, Центральный
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36 р.
Весы напольные цветные QR130
Минск, Центральный
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49.90 р.
Измеритель кислотности почвы PH SiPL 4в1
Минск, Центральный
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36 р.
Весы-Безмен электронные 40 кг Portable Electronic Scale
Минск, Центральный
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33 р.
Электронные весы ручные 40 кг/10 г SiPL
Минск, Центральный
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38 р.
USB тестер мультиметр SiPL
Минск, Центральный
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31 р.
Весы ювелирные 100/ 0,01г CT-06
Минск, Центральный
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33 р.
Электронные весы-термометр ручные 50 кг/10 г SiPL
Минск, Центральный
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29.80 р.
Прибор (цифровой) для измерения глубины протектора шин
Минск, Центральный
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32 р.
Весы безмен электронные WH-A14
Минск, Центральный
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29.90 р.
Электронный измеритель уровня PH воды SiPL
Минск, Центральный
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Термометр инфракрасный, бесконтактный, градусник Non Contact GP300
Минск, Центральный
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38 р.
Весы ювелирные SiPL 100g/0.01g
Минск, Центральный
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Цифровой кухонный термометр (Digital thermometer)
Минск, Центральный
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29 р.
Мерная ложка-весы Digital Scale
Минск, Центральный
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28 р.
Весы ювелирные SiPL MH-500 500g/0.1g
Минск, Центральный
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28 р.
Термометр Little Doctor LD-300
Минск, Центральный
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25 р.
Термометр для гриля и барбекю SiPL
Минск, Центральный
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19 р.
Весы-безмен электронные с крюком (для взвешивания грузов до 50 кг)
Минск, Центральный
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46 р.
Термометр для сауны( парилки) Harvia SAC92000
Минск, Центральный
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22 р.
Термометр для духовки 0-300 C SVS 254 диаметр 7,0 см.
Минск, Центральный
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26 р.
Термометр гигрометр комнатный SiPL
Минск, Центральный
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19 р.
Измеритель Контура. Шаблон для переноса углов и контуров СуперКачество
Минск, Центральный
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15.50 р.
Дождемер измеритель осадков SiPL
Минск, Центральный
35 р.
Термометр Miicrolife
Минск, Фрунзенский
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22 р.
Термометр электронный Little Doctor LD-301 L3086
Минск, Центральный
15 р.
Детский термометр с силиконовым кончиком
Минск, Фрунзенский
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26 р.
Кухонные весы с дисплеем SiPL 5кг SF-400
Минск, Центральный
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20 р.
Термометр Кухонный JR-1 (блистер)
Минск, Центральный
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16 р.
Термометр кухонный для пищи с ЖК SVS 254B
Минск, Центральный
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116 р.
Термометр бесконтактный инфракрасный
Минск, Центральный
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28 р.
Весы ювелирные MH-100 100g/0.01g
Минск, Центральный
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29 р.
Цифровой безмен с ЖК-дисплеем
Минск, Центральный
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26 р.
Термометр гигрометр комнатный мятный SiPL
Минск, Центральный
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20 р.
Термометр с зондом для выпечки SVS 254C
Минск, Центральный
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25 р.
Термометр для гриля и барбекю ( до 300 гр)
Минск, Центральный
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18 р.
Весы-безмен электронные А03 (для взвешивания грузов от 20г до 40 кг)
Минск, Центральный
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16.60 р.
Набор для определения размера ювелирных колец SiPL
Минск, Центральный
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21 р.
Кулинарныи электронный термометр WT-1 (термощуп) MAXI в футляре
Минск, Центральный
42.99 р.
Инфракрасный термометр AGU IHE5 Dino
Минск, Ленинский
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18 р.
Весы- безмен бытовые электронные на батарейках (для взвешивания грузов от 15г до 50 кг)
Минск, Центральный
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22 р.
Термометр для духовки 0-300 C SVS 254 диаметр 7,0 см.
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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21 р.
Кулинарныи электронный термометр WT-1 (термощуп) MAXI в футляре
Минск, Центральный
25 р.
Градусник термометр бесконтактный Hoco
Минск, Советский
25 р.
Термометр инфракрасный бесконтактный
Минск, Советский
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Медицинский термометр Beurer FT 100
Минск, Фрунзенский
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Термометр инфракрасный ELARI SmartCare
Минск, Фрунзенский
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Термометр Rexant 70-0540
Минск, Фрунзенский
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Термометр Redmond RAM-KT1
Минск, Фрунзенский