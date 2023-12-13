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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Тепло, шумо и гидроизоляция в Беларуси

Истплекс (аналог пеноплекса)35-я плотность.
vip

3.60 р.

Истплекс (аналог пеноплекса)35-я плотность.

Могилев

Утеплитель Rockwool Скандик 50 мм,100 мм,150 мм , уп.
vip

32.60 р.

Утеплитель Rockwool Скандик 50 мм,100 мм,150 мм , уп.

Минская, Борисов

Пароизоляционная пленка алюминиевая MSL115 AL MAХ
vip

199.99 р.

Пароизоляционная пленка алюминиевая MSL115 AL MAХ

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
УТЕПЛИТЕЛЬ ЭКСПОРТНАЯ НЕКОНДИЦИЯ 1 сорт, минвата

Договорная

УТЕПЛИТЕЛЬ ЭКСПОРТНАЯ НЕКОНДИЦИЯ 1 сорт, минвата

Гродно

Лента гидроизоляционная эластичная Тайфун 5м

40 р.

Лента гидроизоляционная эластичная Тайфун 5м

Брестская, Пинск

Мастика

50 р.

Мастика

Брестская, Ивацевичи

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Демпферная лента

20 р.

Демпферная лента

Гродно

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Пеноплекс

8.30 р.

Пеноплекс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг

110 р.

Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
утеплитель, шумоизоляция Пенофол 2000 Тип A 2,0

135 р.

утеплитель, шумоизоляция Пенофол 2000 Тип A 2,0

Минск, Фрунзенский

Минвата, плиты, Рулоны

2 р.

Минвата, плиты, Рулоны

Гродно

Утеплитель

40 р.

Утеплитель

Минская, Солигорск

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Гидроизаляция

15 р.

Гидроизаляция

Минск, Фрунзенский

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Утеплитель Изовер Isover Фасад Мастер 100мм 120 пл

56.70 р.

Утеплитель Изовер Isover Фасад Мастер 100мм 120 пл

Минск, Московский

Демпферная лента

12 р.

Демпферная лента

Могилев

Вата минеральная в ассортименте

Договорная

Вата минеральная в ассортименте

Брестская, Барановичи

Изоляция для труб

8 р.

Изоляция для труб

Минск, Первомайский

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Маты теплоизол. TERRA 35 QN (Скатная крыша)

57.50 р.

Маты теплоизол. TERRA 35 QN (Скатная крыша)

Брестская, Барановичи

Пеноплекс

4 р.

Пеноплекс

Витебск

Минеральная вата 100*600*50 Белтеп фасад 120

62 р.

Минеральная вата 100*600*50 Белтеп фасад 120

Витебск

URSA TERRA 37 PN 1250х610х50/100мм. 0,762 м3

57 р.

URSA TERRA 37 PN 1250х610х50/100мм. 0,762 м3

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
URSA TERRA Pro34PN 1250x610x50/100мм 0,915 м3

82 р.

URSA TERRA Pro34PN 1250x610x50/100мм 0,915 м3

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Утеплитель минвата

50 р.

Утеплитель минвата

Витебская, Новополоцк

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Фасадный утеплитель Технофас Оптима 100х1200х600

23.80 р.

Фасадный утеплитель Технофас Оптима 100х1200х600

Минск, Первомайский

Доставка
Утеплитель базальтовый.роклайт

46 р.

Утеплитель базальтовый.роклайт

Гомель

Доставка
Порилекс НПЭ теплоизоляция для стен полов руллон

1.50 р.

Порилекс НПЭ теплоизоляция для стен полов руллон

Гродно

Утеплитель с доставкой для стен, перегородок, крыш

Договорная

Утеплитель с доставкой для стен, перегородок, крыш

Брестская, Барановичи

Пенопласт с доставкой,

1.60 р.

Пенопласт с доставкой,

Брестская, Барановичи

Подложка ДЕШЕВО

0.90 р.

Подложка ДЕШЕВО

Брестская, Барановичи

Утеплитель Изовер Теплый Дом 1170*610*50 и 100мм

33.20 р.

Утеплитель Изовер Теплый Дом 1170*610*50 и 100мм

Минск, Московский

Утеплитель Пеноплекс ФУНДАМЕНТ 1185*585*100мм

18.16 р.

Утеплитель Пеноплекс ФУНДАМЕНТ 1185*585*100мм

Минск, Московский

Лента клейкая аллюминиевая новая

12 р.

Лента клейкая аллюминиевая новая

Минск, Заводской

Супердиффузионная мембрана

50 р.

Супердиффузионная мембрана

Брестская, Пинск

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Гидро-Ветрозащитная 70м2 мембрана А55

49 р.

Гидро-Ветрозащитная 70м2 мембрана А55

Минск, Центральный

Гидроизоляция Изолюкс, кровля.

4 р.

Гидроизоляция Изолюкс, кровля.

Минск, Заводской

Пенопласт

2.20 р.

Пенопласт

Витебская, Орша

Пароизоляционная пленка алюминиевая MSL115 AL MAХ
vip

199.99 р.

Пароизоляционная пленка алюминиевая MSL115 AL MAХ

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Утеплитель для труб XPS Экстрол 45, 2400*60*40 мм

3.50 р.

Утеплитель для труб XPS Экстрол 45, 2400*60*40 мм

Минск, Первомайский

Доставка
ПЕНОПЛЕКС утеплитель - РАСПРОДАЖА - Доставка

Договорная

ПЕНОПЛЕКС утеплитель - РАСПРОДАЖА - Доставка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Пенопласт на фасад и под стяжку
vip

3.80 р.

Пенопласт на фасад и под стяжку

Могилев

Холодная сварка

10 р.

Холодная сварка

Брест

Утеплитель пеноплекс 35А-1200*600*20 мм,40мм,50 мм

3.66 р.

Утеплитель пеноплекс 35А-1200*600*20 мм,40мм,50 мм

Могилев

Доставка
Утеплитель фасадный ROCKWOOL,ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ,КОТТЕДЖ

Договорная

Утеплитель фасадный ROCKWOOL,ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ,КОТТЕДЖ

Брестская, Барановичи

Пенопласт (фасад и стяжка)

4 р.

Пенопласт (фасад и стяжка)

Могилев

Утеплитель Парок eXtra Light

4.65 р.

Утеплитель Парок eXtra Light

Минская, Борисов

Доставка
Крошка пенопласта, дробленый пенопласт (дробленка)

85 р.

Крошка пенопласта, дробленый пенопласт (дробленка)

Гомель

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Пеноплекс

8.30 р.

Пеноплекс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг

110 р.

Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
URSA TERRA 37 PN 1250х610х50/100мм. 0,762 м3

57 р.

URSA TERRA 37 PN 1250х610х50/100мм. 0,762 м3

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
URSA TERRA Pro34PN 1250x610x50/100мм 0,915 м3

82 р.

URSA TERRA Pro34PN 1250x610x50/100мм 0,915 м3

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
ПЕНОПЛЕКС утеплитель - РАСПРОДАЖА - Доставка

Договорная

ПЕНОПЛЕКС утеплитель - РАСПРОДАЖА - Доставка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Крошка пенопласта, дробленый пенопласт (дробленка)

85 р.

Крошка пенопласта, дробленый пенопласт (дробленка)

Гомель

Доставка по Беларуси
Утеплитель ИЗОМИН Лайт-25

28.80 р.

Утеплитель ИЗОМИН Лайт-25

Брест

Доставка по Беларуси
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 800х600х100

32 р.

Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 800х600х100

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
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