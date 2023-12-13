Товары от Куфар Маркета
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Тепло, шумо и гидроизоляция в Беларуси
3.60 р.
Истплекс (аналог пеноплекса)35-я плотность.
Могилев
32.60 р.
Утеплитель Rockwool Скандик 50 мм,100 мм,150 мм , уп.
Минская, Борисов
199.99 р.
Пароизоляционная пленка алюминиевая MSL115 AL MAХ
Минск, Московский
Договорная
УТЕПЛИТЕЛЬ ЭКСПОРТНАЯ НЕКОНДИЦИЯ 1 сорт, минвата
Гродно
40 р.
Лента гидроизоляционная эластичная Тайфун 5м
Брестская, Пинск
50 р.
Мастика
Брестская, Ивацевичи
20 р.
Демпферная лента
Гродно
8.30 р.
Пеноплекс
Минск, Центральный
110 р.
Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг
Минск, Центральный
135 р.
утеплитель, шумоизоляция Пенофол 2000 Тип A 2,0
Минск, Фрунзенский
2 р.
Минвата, плиты, Рулоны
Гродно
40 р.
Утеплитель
Минская, Солигорск
15 р.
Гидроизаляция
Минск, Фрунзенский
56.70 р.
Утеплитель Изовер Isover Фасад Мастер 100мм 120 пл
Минск, Московский
12 р.
Демпферная лента
Могилев
Договорная
Вата минеральная в ассортименте
Брестская, Барановичи
8 р.
Изоляция для труб
Минск, Первомайский
57.50 р.
Маты теплоизол. TERRA 35 QN (Скатная крыша)
Брестская, Барановичи
4 р.
Пеноплекс
Витебск
62 р.
Минеральная вата 100*600*50 Белтеп фасад 120
Витебск
57 р.
URSA TERRA 37 PN 1250х610х50/100мм. 0,762 м3
Минск, Партизанский
82 р.
URSA TERRA Pro34PN 1250x610x50/100мм 0,915 м3
Минск, Партизанский
50 р.
Утеплитель минвата
Витебская, Новополоцк
23.80 р.
Фасадный утеплитель Технофас Оптима 100х1200х600
Минск, Первомайский
46 р.
Утеплитель базальтовый.роклайт
Гомель
1.50 р.
Порилекс НПЭ теплоизоляция для стен полов руллон
Гродно
Договорная
Утеплитель с доставкой для стен, перегородок, крыш
Брестская, Барановичи
1.60 р.
Пенопласт с доставкой,
Брестская, Барановичи
0.90 р.
Подложка ДЕШЕВО
Брестская, Барановичи
33.20 р.
Утеплитель Изовер Теплый Дом 1170*610*50 и 100мм
Минск, Московский
18.16 р.
Утеплитель Пеноплекс ФУНДАМЕНТ 1185*585*100мм
Минск, Московский
12 р.
Лента клейкая аллюминиевая новая
Минск, Заводской
50 р.
Супердиффузионная мембрана
Брестская, Пинск
49 р.
Гидро-Ветрозащитная 70м2 мембрана А55
Минск, Центральный
4 р.
Гидроизоляция Изолюкс, кровля.
Минск, Заводской
2.20 р.
Пенопласт
Витебская, Орша
199.99 р.
Пароизоляционная пленка алюминиевая MSL115 AL MAХ
Минск, Московский
3.50 р.
Утеплитель для труб XPS Экстрол 45, 2400*60*40 мм
Минск, Первомайский
Договорная
ПЕНОПЛЕКС утеплитель - РАСПРОДАЖА - Доставка
Минск, Фрунзенский
3.80 р.
Пенопласт на фасад и под стяжку
Могилев
10 р.
Холодная сварка
Брест
3.66 р.
Утеплитель пеноплекс 35А-1200*600*20 мм,40мм,50 мм
Могилев
Договорная
Утеплитель фасадный ROCKWOOL,ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ,КОТТЕДЖ
Брестская, Барановичи
4 р.
Пенопласт (фасад и стяжка)
Могилев
4.65 р.
Утеплитель Парок eXtra Light
Минская, Борисов
85 р.
Крошка пенопласта, дробленый пенопласт (дробленка)
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
8.30 р.
Пеноплекс
Минск, Центральный
110 р.
Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг
Минск, Центральный
57 р.
URSA TERRA 37 PN 1250х610х50/100мм. 0,762 м3
Минск, Партизанский
82 р.
URSA TERRA Pro34PN 1250x610x50/100мм 0,915 м3
Минск, Партизанский
Договорная
ПЕНОПЛЕКС утеплитель - РАСПРОДАЖА - Доставка
Минск, Фрунзенский
85 р.
Крошка пенопласта, дробленый пенопласт (дробленка)
Гомель
28.80 р.
Утеплитель ИЗОМИН Лайт-25
Брест
32 р.
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 800х600х100
Минск, Московский