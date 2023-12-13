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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Телефоны на запчасти в Беларуси

телефон на запчасти Xiaomi 11 Ultra 12/512
vip

699 р.

телефон на запчасти Xiaomi 11 Ultra 12/512

Гомельская, Жлобин

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Honor 10

Договорная

Honor 10

Витебская, Другие города

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Телефон Redmi запчасти/под ремонт.

50 р.

Телефон Redmi запчасти/под ремонт.

Минск, Октябрьский

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Кпк Asus hp Acer glofish htc

150 р.

Кпк Asus hp Acer glofish htc

Минск, Фрунзенский

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iPhone 8 Plus

30 р.

iPhone 8 Plus

Брест

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Ericsson R320s R520s T28s T29s

50 р.

Ericsson R320s R520s T28s T29s

Минск, Фрунзенский

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Телефоны на запчасти

Договорная

Телефоны на запчасти

Гомель

Мобильный Телефон Кнопочный Philips Xenium E311

75 р.

Мобильный Телефон Кнопочный Philips Xenium E311

Минск, Фрунзенский

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Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Nokia C1-01

20 р.

Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Nokia C1-01

Минск, Фрунзенский

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Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Samsung E1150

20 р.

Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Samsung E1150

Минск, Фрунзенский

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Телефоны на запчасти

5 р.

Телефоны на запчасти

Минск, Московский

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Mi 9T Pro Цену предложите

Договорная

Mi 9T Pro Цену предложите

Минск, Ленинский

Телефоны мобильные разные не рабочие на запчасти

6 р.

Телефоны мобильные разные не рабочие на запчасти

Минск, Фрунзенский

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Телефоны Sony Ericsson P900 J5 J7 Z7

30 р.

Телефоны Sony Ericsson P900 J5 J7 Z7

Минск, Фрунзенский

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POCO X3 Pro на з/ч

100 р.

POCO X3 Pro на з/ч

Минск, Заводской

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Планшет/телефоны на запчасти

30 р.

Планшет/телефоны на запчасти

Могилевская, Бобруйск

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iPhone 5s 4s на запчасти

70 р.

iPhone 5s 4s на запчасти

Минск, Фрунзенский

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Материнская плата Huawei p10

50 р.

Материнская плата Huawei p10

Гродно

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Redmi 9c запчасти

40 р.

Redmi 9c запчасти

Брестская, Пинск

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Телефоны на запчати

Договорная

Телефоны на запчати

Гомельская, Жлобин

телефон на запчасти Xiaomi 11 Ultra 12/512
vip

699 р.

телефон на запчасти Xiaomi 11 Ultra 12/512

Гомельская, Жлобин

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Samsung galaxy j7

25 р.

Samsung galaxy j7

Витебск

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Samsung M01, Samsung A50, Samsung A415

Договорная

Samsung M01, Samsung A50, Samsung A415

Гродненская, Лида

Huawei Y7, ZTE A610, Xiaomi Mi A1, Vivo Y71

5 р.

Huawei Y7, ZTE A610, Xiaomi Mi A1, Vivo Y71

Брест

Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Texet

10 р.

Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Texet

Минск, Ленинский

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Iphone se 2016 32gb на запчасти

50 р.

Iphone se 2016 32gb на запчасти

Минская, Копыль

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Мобильные телефоны

Договорная

Мобильные телефоны

Минск, Советский

Запчасти от телефона Самсунг Galaxi A12

Договорная

Запчасти от телефона Самсунг Galaxi A12

Гомельская, Речица

Все запчасти от Redmi Note 11.

Договорная

Все запчасти от Redmi Note 11.

Витебская, Браслав

Айфон на запчасти

50 р.

Айфон на запчасти

Брестская, Пинск

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Телефон на запчасти

10 р.

Телефон на запчасти

Минск, Октябрьский

Оригинальный корпус и шлейфа iPhone 11 Pro Max Gol

185 р.

Оригинальный корпус и шлейфа iPhone 11 Pro Max Gol

Минск, Первомайский

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Nokia 3200,Siemens s65.под востановление.

20 р.

Nokia 3200,Siemens s65.под востановление.

Минск, Фрунзенский

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Samsung S7

120 р.

Samsung S7

Минск, Московский

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HTC Desire 620G и HTC Desire 700

8 р.

HTC Desire 620G и HTC Desire 700

Гомель

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Huawei HONOR2 U9508 (на запчасти)

7 р.

Huawei HONOR2 U9508 (на запчасти)

Гомель

Телефоны Nokia не рабочии на запчасти

6 р.

Телефоны Nokia не рабочии на запчасти

Минск, Фрунзенский

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Redmi 8 на запчасти

70 р.

Redmi 8 на запчасти

Гродно

Телефоны мобильные Sony Ericsson на запчасти

6 р.

Телефоны мобильные Sony Ericsson на запчасти

Минск, Фрунзенский

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Телефон на запчасти

25 р.

Телефон на запчасти

Минск, Октябрьский

На запчасти Galaxy S Duos смартфон

5 р.

На запчасти Galaxy S Duos смартфон

Витебская, Новополоцк

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Телефоны на запчасти

Договорная

Телефоны на запчасти

Витебская, Полоцк

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iPhone 6s на запчасти

18 р.

iPhone 6s на запчасти

Минск, Фрунзенский

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Samsung M01, Xiaomi Mi play, Huawei P9 lite

Договорная

Samsung M01, Xiaomi Mi play, Huawei P9 lite

Гродненская, Лида

Товары с доставкой от магазинов

Телефон Samsung S10 Plus. Разбит дисплей. Можно по частям

125 р.

Телефон Samsung S10 Plus. Разбит дисплей. Можно по частям

Гродно

Доставка по Беларуси
Телефоны Xiaomi Redmi 8(8A). Разборка

12 р.

Телефоны Xiaomi Redmi 8(8A). Разборка

Гродно

Доставка по Беларуси
Телефоны Samsung A02 (A022). По частям

20 р.

Телефоны Samsung A02 (A022). По частям

Гродно

Доставка по Беларуси
Телефоны Xiaomi Redmi S2. По частям

40 р.

Телефоны Xiaomi Redmi S2. По частям

Гродно

Доставка по Беларуси
Запчасти для телефонов.Дешево.Доставка по РБ

3 р.

Запчасти для телефонов.Дешево.Доставка по РБ

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Телефон Huawei Y6 2019 (Honor 8A). Разборка

Договорная

Телефон Huawei Y6 2019 (Honor 8A). Разборка

Гродно

Доставка по Беларуси

Договорная

Разборка телефонов

Гомельская, Жлобин

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