Товары от Куфар Маркета
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Телефоны на запчасти в Беларуси
699 р.
телефон на запчасти Xiaomi 11 Ultra 12/512
Гомельская, Жлобин
Договорная
Honor 10
Витебская, Другие города
50 р.
Телефон Redmi запчасти/под ремонт.
Минск, Октябрьский
150 р.
Кпк Asus hp Acer glofish htc
Минск, Фрунзенский
30 р.
iPhone 8 Plus
Брест
50 р.
Ericsson R320s R520s T28s T29s
Минск, Фрунзенский
Договорная
Телефоны на запчасти
Гомель
75 р.
Мобильный Телефон Кнопочный Philips Xenium E311
Минск, Фрунзенский
20 р.
Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Nokia C1-01
Минск, Фрунзенский
20 р.
Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Samsung E1150
Минск, Фрунзенский
5 р.
Телефоны на запчасти
Минск, Московский
Договорная
Mi 9T Pro Цену предложите
Минск, Ленинский
6 р.
Телефоны мобильные разные не рабочие на запчасти
Минск, Фрунзенский
30 р.
Телефоны Sony Ericsson P900 J5 J7 Z7
Минск, Фрунзенский
100 р.
POCO X3 Pro на з/ч
Минск, Заводской
30 р.
Планшет/телефоны на запчасти
Могилевская, Бобруйск
70 р.
iPhone 5s 4s на запчасти
Минск, Фрунзенский
50 р.
Материнская плата Huawei p10
Гродно
40 р.
Redmi 9c запчасти
Брестская, Пинск
Договорная
Телефоны на запчати
Гомельская, Жлобин
699 р.
телефон на запчасти Xiaomi 11 Ultra 12/512
Гомельская, Жлобин
25 р.
Samsung galaxy j7
Витебск
Договорная
Samsung M01, Samsung A50, Samsung A415
Гродненская, Лида
5 р.
Huawei Y7, ZTE A610, Xiaomi Mi A1, Vivo Y71
Брест
10 р.
Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Texet
Минск, Ленинский
50 р.
Iphone se 2016 32gb на запчасти
Минская, Копыль
Договорная
Мобильные телефоны
Минск, Советский
Договорная
Запчасти от телефона Самсунг Galaxi A12
Гомельская, Речица
Договорная
Все запчасти от Redmi Note 11.
Витебская, Браслав
50 р.
Айфон на запчасти
Брестская, Пинск
10 р.
Телефон на запчасти
Минск, Октябрьский
185 р.
Оригинальный корпус и шлейфа iPhone 11 Pro Max Gol
Минск, Первомайский
20 р.
Nokia 3200,Siemens s65.под востановление.
Минск, Фрунзенский
120 р.
Samsung S7
Минск, Московский
8 р.
HTC Desire 620G и HTC Desire 700
Гомель
7 р.
Huawei HONOR2 U9508 (на запчасти)
Гомель
6 р.
Телефоны Nokia не рабочии на запчасти
Минск, Фрунзенский
70 р.
Redmi 8 на запчасти
Гродно
6 р.
Телефоны мобильные Sony Ericsson на запчасти
Минск, Фрунзенский
25 р.
Телефон на запчасти
Минск, Октябрьский
5 р.
На запчасти Galaxy S Duos смартфон
Витебская, Новополоцк
Договорная
Телефоны на запчасти
Витебская, Полоцк
18 р.
iPhone 6s на запчасти
Минск, Фрунзенский
Договорная
Samsung M01, Xiaomi Mi play, Huawei P9 lite
Гродненская, Лида
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Телефон Samsung S10 Plus. Разбит дисплей. Можно по частям
Гродно
12 р.
Телефоны Xiaomi Redmi 8(8A). Разборка
Гродно
20 р.
Телефоны Samsung A02 (A022). По частям
Гродно
40 р.
Телефоны Xiaomi Redmi S2. По частям
Гродно
3 р.
Запчасти для телефонов.Дешево.Доставка по РБ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Телефон Huawei Y6 2019 (Honor 8A). Разборка
Гродно
Договорная
Разборка телефонов
Гомельская, Жлобин