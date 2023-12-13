Товары от Куфар Маркета
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Текстиль для кухни в Беларуси
10 р.
Круглая скатерть силиконовая
Минск, Ленинский
4 р.
Кухонный набор: прихватка и передник
Минск, Советский
50 р.
Столовый льняной набор на 12 персон
Гродненская, Островец
20 р.
Скатерть винтаж ручная работа вышивка
Минск, Заводской
50 р.
Скатерть кухонная
Минск, Центральный
16 р.
Рождественские дорожки на стол Loon 135х45
Минск, Московский
4 р.
Фартуки, Передники, Косынки
Минск, Фрунзенский
28.80 р.
Рождественские скатерти на стол Loon 120х150 и 150х220
Минск, Советский
15 р.
Скатерть льняная
Брест
35 р.
скатерть
Гомель
9 р.
Набор новогодних салфеток 2 шт. 33*30см 72*61см
Минск, Октябрьский
20 р.
Скатерть новая на Новогодний стол
Минск, Заводской
20 р.
Скатерть
Брестская, Барановичи
29 р.
Салфетка под приборы Икея, IKEA, новая
Минск, Центральный
20 р.
Скатерть времен СССР 1965 г.
Минск, Заводской
75 р.
Скатерть нарядная двух сторонняя с широкой окантов
Минск, Советский
15 р.
скатерть 160*100
Витебск
2 р.
Салфетка для кухни.
Могилев
8 р.
Полотенце лен белое.
Могилев
75 р.
Скатерть нарядная двух сторонняя с широкой окантов
Минск, Советский
15 р.
Льняные салфетки
Могилев
3 р.
Скатерть, салфетка х/б на журнальный столик
Минск, Партизанский
28.80 р.
Новогодние скатерти на стол Loon 120х150 и 150х220
Минск, Первомайский
18 р.
Салфетки с вышивкой, 6 шт.
Витебская, Глубокое
5 р.
Кухонный набор
Брестская, Барановичи
50 р.
Полотенца льняные с карунками
Минск, Заводской
5 р.
Скатерть - клеенка
Витебск
16 р.
Новогодние дорожки на стол Loon 135х45
Минск, Советский
10 р.
Кухонный текстиль: варежки прихватки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Скатерти новые лен и хлопок
Минск, Фрунзенский
6 р.
Полотенца кухонные.
Могилев
Договорная
Столовые наборы и скатерти новые, лен+хлопок
Минск, Фрунзенский
10 р.
Дорожка на стол
Минск, Советский
4 р.
Салфетки для кухни.
Могилев
10 р.
Полотенца кухонные
Витебская, Орша
15 р.
Скатерть белого цвета, новая, 220x140 см
Минск, Советский
15 р.
Салфетки и скатерть льняные
Минск, Советский
29 р.
скатерть с бахромой
Витебск
25 р.
Комплект лён, вышивка, новый
Минск, Фрунзенский
110 р.
Комплект столовый (скатерть+ салфетки)
Витебская, Орша
3 р.
Полотенца кухонные беллён
Витебская, Орша
25 р.
Салфетки сервировочные
Минск, Центральный
4.50 р.
Полотенце кухонное
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
16 р.
Рождественские дорожки на стол Loon 135х45
Минск, Московский
28.80 р.
Рождественские скатерти на стол Loon 120х150 и 150х220
Минск, Советский
28.80 р.
Новогодние скатерти на стол Loon 120х150 и 150х220
Минск, Первомайский
16 р.
Новогодние дорожки на стол Loon 135х45
Минск, Советский
5.50 р.
Скатерть (любая длина)
Гомель
28.80 р.
Скатерть на стол Loon Линен 120x150 и 150x220
Минск, Ленинский
39.90 р.
Самоклеющаяся пленка для мебели, кухни самоклейка черная глянцевая под мрамор
Минск, Центральный
5.50 р.
Скатерть (любая длина)
Гродно