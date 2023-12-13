logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Техника для кухни
АэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техника

Техника для кухни в Беларуси

Кофемашина Bosch Benvenuto Classic auto capuchino

580 р.

Кофемашина Bosch Benvenuto Classic auto capuchino

Минск, Первомайский

badge-icon
Соковыжималка BOSCH MES25A0

110 р.

Соковыжималка BOSCH MES25A0

Минск, Советский

Доставка
Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Онлайн-заказ

57.58 р.

Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер CENTEK CT-1348 (черный)

Онлайн-заказ

70.61 р.

Блендер CENTEK CT-1348 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер Матрена МА-174 (008219)

Онлайн-заказ

69.36 р.

Блендер Матрена МА-174 (008219)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мясорубка Bosch MFW 3630I

Онлайн-заказ

520.16 р.

Мясорубка Bosch MFW 3630I

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер Bosch

77 р.

Блендер Bosch

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Погружной блендер Delta DL-7049B (белый)

Онлайн-заказ

67 р.

Погружной блендер Delta DL-7049B (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Соковыжималки Bosch MES25C0

Онлайн-заказ

455.86 р.

Соковыжималки Bosch MES25C0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Delta DL-7049 (черный)

Онлайн-заказ

48.11 р.

Погружной блендер Delta DL-7049 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Delta DL-7049 (белый)

Онлайн-заказ

47.86 р.

Погружной блендер Delta DL-7049 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер SUPRA HBS-795

Онлайн-заказ

49.31 р.

Погружной блендер SUPRA HBS-795

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухонные комбайны, машины и планетарные миксеры Bosch MUMS2EW40

Онлайн-заказ

748 р.

Кухонные комбайны, машины и планетарные миксеры Bosch MUMS2EW40

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер SUPRA HBS-294

Онлайн-заказ

37.79 р.

Погружной блендер SUPRA HBS-294

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрочайник Bosch

45 р.

Электрочайник Bosch

Могилев

badge-icon
badge-icon
Капсульная кофемашина Bosch Tassimo

450 р.

Капсульная кофемашина Bosch Tassimo

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Электрочайник

35 р.

Электрочайник

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Кухонная машина Bosch MUM54A00

Онлайн-заказ

694.71 р.

Кухонная машина Bosch MUM54A00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина Bosch CTL636ES6

Онлайн-заказ

8 533.70 р.

Кофемашина Bosch CTL636ES6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер SUPRA HBS-794

Онлайн-заказ

47.58 р.

Погружной блендер SUPRA HBS-794

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Sakura SA-6247SW

Онлайн-заказ

79.13 р.

Погружной блендер Sakura SA-6247SW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Sakura SA-6247SBK

Онлайн-заказ

95.92 р.

Погружной блендер Sakura SA-6247SBK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер SUPRA HBS-798

Онлайн-заказ

82.65 р.

Погружной блендер SUPRA HBS-798

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Sakura SA-6247SR

Онлайн-заказ

77.12 р.

Погружной блендер Sakura SA-6247SR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендерный набор Sakura SA-6248MBK

Онлайн-заказ

69.20 р.

Блендерный набор Sakura SA-6248MBK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Микроволновая печь Bosch BEL524MB0

Онлайн-заказ

1 436.32 р.

Микроволновая печь Bosch BEL524MB0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Миксер bosch бош MFQ 3020

70 р.

Миксер bosch бош MFQ 3020

Витебск

badge-icon
badge-icon
Измельчитель CENTEK CT-1391 (черный)

Онлайн-заказ

57.41 р.

Измельчитель CENTEK CT-1391 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Микроволновые печи Bosch BEL620MB3

Онлайн-заказ

944.05 р.

Микроволновые печи Bosch BEL620MB3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Микроволновые печи Bosch BFL524MB0

Онлайн-заказ

1 376.08 р.

Микроволновые печи Bosch BFL524MB0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер GALAXY GL 2154

Онлайн-заказ

97 р.

Блендер GALAXY GL 2154

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер Viconte VC-4420

Онлайн-заказ

102.16 р.

Блендер Viconte VC-4420

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухонный комбайн Бош

120 р.

Кухонный комбайн Бош

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
Мясорубка bosch

320 р.

Мясорубка bosch

Брестская, Лунинец

badge-icon
badge-icon
Миксер Bosch MFQ 40303 (красный)

Онлайн-заказ

278.82 р.

Миксер Bosch MFQ 40303 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер CENTEK CT-1334

Онлайн-заказ

59 р.

Погружной блендер CENTEK CT-1334

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тостер Bosch TAT4P424

Онлайн-заказ

263.09 р.

Тостер Bosch TAT4P424

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Ergolux ELX-HB01-C34

Онлайн-заказ

47.51 р.

Погружной блендер Ergolux ELX-HB01-C34

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тостер Bosch TAT4P429

Онлайн-заказ

270.25 р.

Тостер Bosch TAT4P429

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка с редуктором и чашей для миксера Bosch

85 р.

Подставка с редуктором и чашей для миксера Bosch

Минск, Первомайский

badge-icon
Кофемашина Мелита Си Германия

1 295 р.

Кофемашина Мелита Си Германия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мясорубка Bosch MFW2520W

Онлайн-заказ

388.10 р.

Мясорубка Bosch MFW2520W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мясорубка bosch

500 р.

Мясорубка bosch

Гомель

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Онлайн-заказ

57.58 р.

Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер CENTEK CT-1348 (черный)

Онлайн-заказ

70.61 р.

Блендер CENTEK CT-1348 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер Матрена МА-174 (008219)

Онлайн-заказ

69.36 р.

Блендер Матрена МА-174 (008219)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мясорубка Bosch MFW 3630I

Онлайн-заказ

520.16 р.

Мясорубка Bosch MFW 3630I

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Delta DL-7049B (белый)

Онлайн-заказ

67 р.

Погружной блендер Delta DL-7049B (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Соковыжималки Bosch MES25C0

Онлайн-заказ

455.86 р.

Соковыжималки Bosch MES25C0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Delta DL-7049 (черный)

Онлайн-заказ

48.11 р.

Погружной блендер Delta DL-7049 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Delta DL-7049 (белый)

Онлайн-заказ

47.86 р.

Погружной блендер Delta DL-7049 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья