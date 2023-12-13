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Ремонт и стройкаСтроительное оборудование

Сварочное оборудование в Беларуси

Инвертор сварочный MMA-250

Договорная

Инвертор сварочный MMA-250

Брестская, Пинск

Полуавтомат сварочный INMIG-220 PLUS

Договорная

Полуавтомат сварочный INMIG-220 PLUS

Брестская, Пинск

Сварочный полуавтомат Aurora Overman 200

1 600 р.

Сварочный полуавтомат Aurora Overman 200

Гомель

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Сварочный аппарат Аврора Вектор 2000

300 р.

Сварочный аппарат Аврора Вектор 2000

Гомель

Полуавтомат сварочный PARTISAN MEGAMIG-260E

450 р.

Полуавтомат сварочный PARTISAN MEGAMIG-260E

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Баллоны 40л 20л 10л 5л углекислота смесь аргон кислород азот

245 р.

Баллоны 40л 20л 10л 5л углекислота смесь аргон кислород азот

Минск, Центральный

Полуавтомат сварочный

500 р.

Полуавтомат сварочный

Брестская, Столин

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Сварочная нержавеющая проволока.

100 р.

Сварочная нержавеющая проволока.

Минск, Советский

Электроды 3мм 3кг

18 р.

Электроды 3мм 3кг

Витебск

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Электроды Magmaweld 4мм.5кг

25 р.

Электроды Magmaweld 4мм.5кг

Витебск

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Сварочный полуавтрмат

Договорная

Сварочный полуавтрмат

Гродненская, Лида

Баллоны 40 20 10 5 литров углекислота со2 смесь аргон кислород азот

250 р.

Баллоны 40 20 10 5 литров углекислота со2 смесь аргон кислород азот

Минск, Заводской

Пост ацетиленовый в сборе, б/у в рабочем состоянии

650 р.

Пост ацетиленовый в сборе, б/у в рабочем состоянии

Минская, Минский район

Сварочный инвертор и маска

200 р.

Сварочный инвертор и маска

Гомельская, Речица

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Набор для сварки

1 р.

Набор для сварки

Могилевская, Другие города

Сварочный аппарат Einhell CEN 160/1-F

79 р.

Сварочный аппарат Einhell CEN 160/1-F

Минск, Советский

Доставка
Solaris MMA-211

180 р.

Solaris MMA-211

Минск, Советский

Доставка
Solaris MMA-211

180 р.

Solaris MMA-211

Минск, Советский

Доставка
SOLARIS MMA-205i

230 р.

SOLARIS MMA-205i

Минск, Советский

Доставка
Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-1900-6

Онлайн-заказ

155 р.

Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-1900-6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Edon PWM-3/800

Онлайн-заказ

82 р.

Аппарат для сварки труб Edon PWM-3/800

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Калибр СВА-780Т Промо

Онлайн-заказ

66.91 р.

Аппарат для сварки труб Калибр СВА-780Т Промо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Витязь ППТ-800

Онлайн-заказ

55 р.

Аппарат для сварки труб Витязь ППТ-800

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор ELAND Expert-417

Онлайн-заказ

899 р.

Сварочный инвертор ELAND Expert-417

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат плазменной резки Fubag Plasma 65 T

Онлайн-заказ

3 674.11 р.

Аппарат плазменной резки Fubag Plasma 65 T

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор ELITECH АИС 180Д

Онлайн-заказ

338.11 р.

Сварочный инвертор ELITECH АИС 180Д

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор Fubag IR 250 T 41117

Онлайн-заказ

1 131.76 р.

Сварочный инвертор Fubag IR 250 T 41117

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор ELITECH АИС 200Д

Онлайн-заказ

410.40 р.

Сварочный инвертор ELITECH АИС 200Д

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т LUX

Онлайн-заказ

445.45 р.

Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т LUX

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-2500-6

Онлайн-заказ

203.50 р.

Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-2500-6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор Fubag IRMIG 180 (с горелкой FB 250)

Онлайн-заказ

921.07 р.

Сварочный инвертор Fubag IRMIG 180 (с горелкой FB 250)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроды сврочные ОК 61.30 д.2,0,2,5,3,2

35 р.

Электроды сврочные ОК 61.30 д.2,0,2,5,3,2

Минск, Центральный

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Сварочный инвертор Ресанта САИПА-200C

Онлайн-заказ

800.77 р.

Сварочный инвертор Ресанта САИПА-200C

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор DGM ARC-205

Онлайн-заказ

176.24 р.

Сварочный инвертор DGM ARC-205

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор Patriot WM 181 Smart

Онлайн-заказ

190.93 р.

Сварочный инвертор Patriot WM 181 Smart

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор Ставр САУ-200М

Онлайн-заказ

1 070.32 р.

Сварочный инвертор Ставр САУ-200М

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Спрей сварочный.

4.50 р.

Спрей сварочный.

Минск, Заводской

Тефлоновый канал для Полуавтомата BINZEL

25 р.

Тефлоновый канал для Полуавтомата BINZEL

Могилев

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Сварочный инвертор СибрТех ИДС-250

Онлайн-заказ

248.93 р.

Сварочный инвертор СибрТех ИДС-250

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Ресанта АСПТ-2000

Онлайн-заказ

167.90 р.

Аппарат для сварки труб Ресанта АСПТ-2000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор Total TFC1301

Онлайн-заказ

556.68 р.

Сварочный инвертор Total TFC1301

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор Patriot WM 260DVT

Онлайн-заказ

416.45 р.

Сварочный инвертор Patriot WM 260DVT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор Свартех ТЕХ-180S

Онлайн-заказ

452.26 р.

Сварочный инвертор Свартех ТЕХ-180S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Полуавтомат сварочный PARTISAN MEGAMIG-260E

450 р.

Полуавтомат сварочный PARTISAN MEGAMIG-260E

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-1900-6

Онлайн-заказ

155 р.

Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-1900-6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Edon PWM-3/800

Онлайн-заказ

82 р.

Аппарат для сварки труб Edon PWM-3/800

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Калибр СВА-780Т Промо

Онлайн-заказ

66.91 р.

Аппарат для сварки труб Калибр СВА-780Т Промо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Витязь ППТ-800

Онлайн-заказ

55 р.

Аппарат для сварки труб Витязь ППТ-800

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор ELAND Expert-417

Онлайн-заказ

899 р.

Сварочный инвертор ELAND Expert-417

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат плазменной резки Fubag Plasma 65 T

Онлайн-заказ

3 674.11 р.

Аппарат плазменной резки Fubag Plasma 65 T

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор ELITECH АИС 180Д

Онлайн-заказ

338.11 р.

Сварочный инвертор ELITECH АИС 180Д

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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