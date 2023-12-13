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Строительство в Беларуси

100 р.

Организация с оказанием услуг в сфере СВН СКУД ОС

Минск, Первомайский

170 000 р.

Готовый бизнес (пиломатериалы )

Минская, Минский район

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50 000 р.

Ищу инвестора в действующий бизнес

Витебск

Продам Сайт по Ремонту квартир.

2 500 р.

Продам Сайт по Ремонту квартир.

Минск, Партизанский

Бизнес

Договорная

Бизнес

Гомель

Продам бизнес. Форма ООО. Есть сайт с доменом.

Договорная

Продам бизнес. Форма ООО. Есть сайт с доменом.

Минск, Фрунзенский

Здание-комплект

80 000 р.

Здание-комплект

Гомель

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2 500 р.

Готовый бизнес по демонтажу домов и квартир внутри

Минск, Московский

Опалубка мелкощитовая

50 000 р.

Опалубка мелкощитовая

Минск, Фрунзенский

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Строительная компания

15 000 р.

Строительная компания

Минск, Московский

Приглашаем дилеров. Термопанели + фасадный декор

58.60 р.

Приглашаем дилеров. Термопанели + фасадный декор

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тиски малые СССР в ремонт + губки

30 р.

Тиски малые СССР в ремонт + губки

Брестская, Пинск

Продам компанию по ремонту квартир, строительству

5 700 р.

Продам компанию по ремонту квартир, строительству

Минск, Московский

Готовый бизнес щучин сдам в аренду или продажа сал

Договорная

Готовый бизнес щучин сдам в аренду или продажа сал

Гродненская, Щучин

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ОПАЛУБКА - АРЕНДА В МИНСКЕ

61 879.35 р.

ОПАЛУБКА - АРЕНДА В МИНСКЕ

Минск, Фрунзенский

Сайт Ремонт квартир под ключ

300 р.

Сайт Ремонт квартир под ключ

Минск, Заводской

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Открытие строительных фирм под ключ

Договорная

Открытие строительных фирм под ключ

Минск, Центральный

Переход ПЭ-Сталь НСПС(вода, газ)

20 р.

Переход ПЭ-Сталь НСПС(вода, газ)

Минская, Молодечно

Форма для производства блоков из газобетона

800 р.

Форма для производства блоков из газобетона

Гомельская, Чечерск

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магазин инженерной сантехники

39 000 р.

магазин инженерной сантехники

Минск, Московский

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Диск для трубореза

85 р.

Диск для трубореза

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Приглашаем дилеров. Термопанели + фасадный декор

58.60 р.

Приглашаем дилеров. Термопанели + фасадный декор

Минск, Центральный

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