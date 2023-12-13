Строительство в Беларуси
100 р.
Организация с оказанием услуг в сфере СВН СКУД ОС
Минск, Первомайский
170 000 р.
Готовый бизнес (пиломатериалы )
Минская, Минский район
50 000 р.
Ищу инвестора в действующий бизнес
Витебск
2 500 р.
Продам Сайт по Ремонту квартир.
Минск, Партизанский
Договорная
Бизнес
Гомель
Договорная
Продам бизнес. Форма ООО. Есть сайт с доменом.
Минск, Фрунзенский
80 000 р.
Здание-комплект
Гомель
2 500 р.
Готовый бизнес по демонтажу домов и квартир внутри
Минск, Московский
50 000 р.
Опалубка мелкощитовая
Минск, Фрунзенский
15 000 р.
Строительная компания
Минск, Московский
58.60 р.
Приглашаем дилеров. Термопанели + фасадный декор
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
30 р.
Тиски малые СССР в ремонт + губки
Брестская, Пинск
5 700 р.
Продам компанию по ремонту квартир, строительству
Минск, Московский
Договорная
Готовый бизнес щучин сдам в аренду или продажа сал
Гродненская, Щучин
61 879.35 р.
ОПАЛУБКА - АРЕНДА В МИНСКЕ
Минск, Фрунзенский
300 р.
Сайт Ремонт квартир под ключ
Минск, Заводской
Договорная
Открытие строительных фирм под ключ
Минск, Центральный
20 р.
Переход ПЭ-Сталь НСПС(вода, газ)
Минская, Молодечно
800 р.
Форма для производства блоков из газобетона
Гомельская, Чечерск
39 000 р.
магазин инженерной сантехники
Минск, Московский
85 р.
Диск для трубореза
Гомель