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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Строительные смеси, грунтовка, фуга в Беларуси

Пленка 150 m2 гидроизоляционная, под стяжку 200мкр
vip

76 р.

Пленка 150 m2 гидроизоляционная, под стяжку 200мкр

Минск, Партизанский

Стяжка пола

15 р.

Стяжка пола

Витебская, Орша

Выравнивающая шпатлевка DANOGIPS DANO Jet 5

30 р.

Выравнивающая шпатлевка DANOGIPS DANO Jet 5

Минск, Заводской

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Штукатурка

15 р.

Штукатурка

Витебск

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Штукатурка гипсовая EASY BAND (30кг)

18 р.

Штукатурка гипсовая EASY BAND (30кг)

Могилев

Фуга темно коричневый и бежевый

5 р.

Фуга темно коричневый и бежевый

Минск, Советский

Глина печная

17 р.

Глина печная

Гомель

Доставка
Бетон с доставкой

150 р.

Бетон с доставкой

Витебск

Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik

14 р.

Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik

Могилев

Штукатурка цементная выравнивающая

6.80 р.

Штукатурка цементная выравнивающая

Могилев

Строительные смеси

50 р.

Строительные смеси

Гомельская, Мозырь

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Гидроизоляционная мастика Технониколь МБПХ МКТН (20кг)

Онлайн-заказ

131 р.

Гидроизоляционная мастика Технониколь МБПХ МКТН (20кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шпаклёвка по монтажной пене

Договорная

Шпаклёвка по монтажной пене

Гомельская, Жлобин

Люкс плюс кс, доставка, подъём

13.50 р.

Люкс плюс кс, доставка, подъём

Брестская, Барановичи

Шпаклевка Bergauf Акция Дешевле не бывает

16.10 р.

Шпаклевка Bergauf Акция Дешевле не бывает

Витебск

Стяжка Bergauf Акция Дешевле не бывает

6.60 р.

Стяжка Bergauf Акция Дешевле не бывает

Витебск

Штукатурки Bergauf Акция Дешевле не бывает

6.10 р.

Штукатурки Bergauf Акция Дешевле не бывает

Витебск

Сухие смеси и шпатлевка

10 р.

Сухие смеси и шпатлевка

Минск, Ленинский

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Смесь цементная для стяжек

50 р.

Смесь цементная для стяжек

Минск, Советский

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Ceresit CE 40 Фуга для узких швов 01 Белый

5 р.

Ceresit CE 40 Фуга для узких швов 01 Белый

Минск, Первомайский

Штукатурка гипсовая Knauf Rotband 30кг ротбанд

5 р.

Штукатурка гипсовая Knauf Rotband 30кг ротбанд

Минск, Фрунзенский

Стяжка для пола

100 р.

Стяжка для пола

Витебск

Самонивелир

22.10 р.

Самонивелир

Брест

стяжка М300 илмакс

6.40 р.

стяжка М300 илмакс

Витебск

Гипсовая шпатлевка белая LUX 15 кг.

17 р.

Гипсовая шпатлевка белая LUX 15 кг.

Витебск

Грунтовка противогрибковая Церезит СТ 99 1 кг

10.50 р.

Грунтовка противогрибковая Церезит СТ 99 1 кг

Минск, Первомайский

Доставка
Смесь сухая гипсовая штукатурка ''Волма-Пласт'', 30кг

15.80 р.

Смесь сухая гипсовая штукатурка ''Волма-Пласт'', 30кг

Брестская, Барановичи

Фуга Бежевый

7 р.

Фуга Бежевый

Гомельская, Ветка

Штукатурка цементная Тайфун LUX. Гродно, РБ. 25 кг

6.50 р.

Штукатурка цементная Тайфун LUX. Гродно, РБ. 25 кг

Минск, Московский

Доставка
Составы для стяжек ILMAX 25 кг

6.60 р.

Составы для стяжек ILMAX 25 кг

Витебск

Стяжка выравнивающая для пола (Пескобетон М-300) ''Bergauf Praktik'' Монтажная смесь , 25 кг.

7.40 р.

Стяжка выравнивающая для пола (Пескобетон М-300) ''Bergauf Praktik'' Монтажная смесь , 25 кг.

Витебск

Штукатурка гипсовая ВОЛМА СЛОЙ по низкой цене

17 р.

Штукатурка гипсовая ВОЛМА СЛОЙ по низкой цене

Могилев

Шпатлёвка KNAUF Полимер Финиш(20кг)с микроволокнам

33 р.

Шпатлёвка KNAUF Полимер Финиш(20кг)с микроволокнам

Могилев

Штукатурка гипсовая Кнауф-Ротбанд(30кг)

18.70 р.

Штукатурка гипсовая Кнауф-Ротбанд(30кг)

Могилев

Стяжка Цементная ЛЮКС и для ТЕПЛЫХ ПОЛОВ(25кг)

7.27 р.

Стяжка Цементная ЛЮКС и для ТЕПЛЫХ ПОЛОВ(25кг)

Могилев

Гипсовая штукатурка Кнауф ХП Старт

12.29 р.

Гипсовая штукатурка Кнауф ХП Старт

Могилев

Штукатурка ЦЕМЕНТНАЯ ЛЮКС(25кг)по низкой цене

7.66 р.

Штукатурка ЦЕМЕНТНАЯ ЛЮКС(25кг)по низкой цене

Могилев

Грунтовка

25 р.

Грунтовка

Брестская, Барановичи

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Грунтовка ST 17

48 р.

Грунтовка ST 17

Могилев

Штукатурка цементная Bergauf Bau Putz Zement , 25 кг. Работаем с кредитами банков.

7.15 р.

Штукатурка цементная Bergauf Bau Putz Zement , 25 кг. Работаем с кредитами банков.

Витебск

Наливной пол Bergauf Boden Zement Gross 5-50 мм, 25 кг. Работаем с кредитами банков. АКЦИЯ

12.25 р.

Наливной пол Bergauf Boden Zement Gross 5-50 мм, 25 кг. Работаем с кредитами банков. АКЦИЯ

Витебск

Известь

Договорная

Известь

Гомельская, Жлобин

Клей печник штукатурка для печей и каминов

14.95 р.

Клей печник штукатурка для печей и каминов

Минск, Ленинский

Грунтовка Ceresit CT 17

7.59 р.

Грунтовка Ceresit CT 17

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Гидроизоляционная мастика Технониколь МБПХ МКТН (20кг)

Онлайн-заказ

131 р.

Гидроизоляционная мастика Технониколь МБПХ МКТН (20кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Люкс - штукатурка цементная 25кг

6.60 р.

Люкс - штукатурка цементная 25кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стяжка цементная Люкс

6.70 р.

Стяжка цементная Люкс

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фуга ceresit

5 р.

Фуга ceresit

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Грунт

45 р.

Грунт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гипсовая штукатурка МP 75

15 р.

Гипсовая штукатурка МP 75

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гипс в ассортименте ЦЕНЫ снижены

34 р.

Гипс в ассортименте ЦЕНЫ снижены

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Гидрофобизатор GoodHim 700 концентрат 1:1 / 78538 (10л)

Онлайн-заказ

101 р.

Гидрофобизатор GoodHim 700 концентрат 1:1 / 78538 (10л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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