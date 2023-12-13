Товары от Куфар Маркета
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Строительные смеси, грунтовка, фуга в Беларуси
76 р.
Пленка 150 m2 гидроизоляционная, под стяжку 200мкр
Минск, Партизанский
15 р.
Стяжка пола
Витебская, Орша
30 р.
Выравнивающая шпатлевка DANOGIPS DANO Jet 5
Минск, Заводской
15 р.
Штукатурка
Витебск
18 р.
Штукатурка гипсовая EASY BAND (30кг)
Могилев
5 р.
Фуга темно коричневый и бежевый
Минск, Советский
17 р.
Глина печная
Гомель
150 р.
Бетон с доставкой
Витебск
14 р.
Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik
Могилев
6.80 р.
Штукатурка цементная выравнивающая
Могилев
50 р.
Строительные смеси
Гомельская, Мозырь
Онлайн-заказ
131 р.
Гидроизоляционная мастика Технониколь МБПХ МКТН (20кг)
Минск, Центральный
Договорная
Шпаклёвка по монтажной пене
Гомельская, Жлобин
13.50 р.
Люкс плюс кс, доставка, подъём
Брестская, Барановичи
16.10 р.
Шпаклевка Bergauf Акция Дешевле не бывает
Витебск
6.60 р.
Стяжка Bergauf Акция Дешевле не бывает
Витебск
6.10 р.
Штукатурки Bergauf Акция Дешевле не бывает
Витебск
10 р.
Сухие смеси и шпатлевка
Минск, Ленинский
50 р.
Смесь цементная для стяжек
Минск, Советский
5 р.
Ceresit CE 40 Фуга для узких швов 01 Белый
Минск, Первомайский
5 р.
Штукатурка гипсовая Knauf Rotband 30кг ротбанд
Минск, Фрунзенский
100 р.
Стяжка для пола
Витебск
22.10 р.
Самонивелир
Брест
6.40 р.
стяжка М300 илмакс
Витебск
17 р.
Гипсовая шпатлевка белая LUX 15 кг.
Витебск
10.50 р.
Грунтовка противогрибковая Церезит СТ 99 1 кг
Минск, Первомайский
15.80 р.
Смесь сухая гипсовая штукатурка ''Волма-Пласт'', 30кг
Брестская, Барановичи
7 р.
Фуга Бежевый
Гомельская, Ветка
6.50 р.
Штукатурка цементная Тайфун LUX. Гродно, РБ. 25 кг
Минск, Московский
6.60 р.
Составы для стяжек ILMAX 25 кг
Витебск
7.40 р.
Стяжка выравнивающая для пола (Пескобетон М-300) ''Bergauf Praktik'' Монтажная смесь , 25 кг.
Витебск
17 р.
Штукатурка гипсовая ВОЛМА СЛОЙ по низкой цене
Могилев
33 р.
Шпатлёвка KNAUF Полимер Финиш(20кг)с микроволокнам
Могилев
18.70 р.
Штукатурка гипсовая Кнауф-Ротбанд(30кг)
Могилев
7.27 р.
Стяжка Цементная ЛЮКС и для ТЕПЛЫХ ПОЛОВ(25кг)
Могилев
12.29 р.
Гипсовая штукатурка Кнауф ХП Старт
Могилев
7.66 р.
Штукатурка ЦЕМЕНТНАЯ ЛЮКС(25кг)по низкой цене
Могилев
25 р.
Грунтовка
Брестская, Барановичи
48 р.
Грунтовка ST 17
Могилев
7.15 р.
Штукатурка цементная Bergauf Bau Putz Zement , 25 кг. Работаем с кредитами банков.
Витебск
12.25 р.
Наливной пол Bergauf Boden Zement Gross 5-50 мм, 25 кг. Работаем с кредитами банков. АКЦИЯ
Витебск
Договорная
Известь
Гомельская, Жлобин
14.95 р.
Клей печник штукатурка для печей и каминов
Минск, Ленинский
7.59 р.
Грунтовка Ceresit CT 17
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
131 р.
Гидроизоляционная мастика Технониколь МБПХ МКТН (20кг)
Минск, Центральный
6.60 р.
Люкс - штукатурка цементная 25кг
Минск, Октябрьский
6.70 р.
Стяжка цементная Люкс
Минск, Октябрьский
5 р.
Фуга ceresit
Минск, Октябрьский
45 р.
Грунт
Минск, Центральный
15 р.
Гипсовая штукатурка МP 75
Минск, Центральный
34 р.
Гипс в ассортименте ЦЕНЫ снижены
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
101 р.
Гидрофобизатор GoodHim 700 концентрат 1:1 / 78538 (10л)
Минск, Центральный