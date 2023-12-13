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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Строительные клеи в Беларуси

Lux plus клей для плитки

14 р.

Lux plus клей для плитки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клей ПВА

7 р.

Клей ПВА

Гомель

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Мастика-клей для утеплителя Технониколь 27. 22 кг. РБ.

50 р.

Мастика-клей для утеплителя Технониколь 27. 22 кг. РБ.

Минск, Заводской

Клей greenteQ Клей-секунда 20 мл 20 г

5 р.

Клей greenteQ Клей-секунда 20 мл 20 г

Могилев

Плиточный клей

8 р.

Плиточный клей

Минск, Фрунзенский

Клей полиуретановый Italcoll

27 р.

Клей полиуретановый Italcoll

Гродно

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Клей Арсенал

7.50 р.

Клей Арсенал

Минск, Советский

Клей для теплоизоляции Тайфун Мастер 51 25 кг

10 р.

Клей для теплоизоляции Тайфун Мастер 51 25 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клей Bergauf Акция Дешевле не бывает

8.20 р.

Клей Bergauf Акция Дешевле не бывает

Витебск

Клеевой состав LUX PLUS 25 кг.

15 р.

Клеевой состав LUX PLUS 25 кг.

Витебск

Клеевой состав Diamant 183 (Диамант 183), полимерминеральный КС 1, 25 кг, РБ. купить

13.50 р.

Клеевой состав Diamant 183 (Диамант 183), полимерминеральный КС 1, 25 кг, РБ. купить

Витебск

Клей КС Люкс Плюс для утепления(25кг)

13.57 р.

Клей КС Люкс Плюс для утепления(25кг)

Могилев

клей Bostik

30 р.

клей Bostik

Минск, Фрунзенский

Клей строительный, шпатлевки, штукатурки

13.60 р.

Клей строительный, шпатлевки, штукатурки

Могилев

Доставка
Обойный клей «Оклей» 400 гр Акция

10.85 р.

Обойный клей «Оклей» 400 гр Акция

Минск, Заводской

Доставка
Обойный клей «Оклей» 1000 гр. Акция

28 р.

Обойный клей «Оклей» 1000 гр. Акция

Минск, Заводской

Доставка
Клей для плитки Ceresit CM 16 (25кг)

23.90 р.

Клей для плитки Ceresit CM 16 (25кг)

Минск, Ленинский

Клей плиточный повышенной фиксации.

10 р.

Клей плиточный повышенной фиксации.

Минск, Центральный

ilmax 2000 Клей Для блоков

8.90 р.

ilmax 2000 Клей Для блоков

Брест

Качественный клей для плитки ЛЮКС,ЛЮКС ПЛЮС,ЛЮКС М

9.83 р.

Качественный клей для плитки ЛЮКС,ЛЮКС ПЛЮС,ЛЮКС М

Могилев

Клей для плитки Тайфун мастер LUX PLUS люкс плюс

13 р.

Клей для плитки Тайфун мастер LUX PLUS люкс плюс

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Клей для плитки Тайфун мастер LUX люкс 25кг

9 р.

Клей для плитки Тайфун мастер LUX люкс 25кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Клей для плитки Ceresit СМ11 Plus 25кг

13.50 р.

Клей для плитки Ceresit СМ11 Plus 25кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Клей ПВА Titebond III 946 ml.

80 р.

Клей ПВА Titebond III 946 ml.

Минск, Первомайский

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Клей для плитки и смесь для стяжки пола

Договорная

Клей для плитки и смесь для стяжки пола

Минск, Московский

Клей для стеклообоев ilmax nordfix 5 кг

25 р.

Клей для стеклообоев ilmax nordfix 5 кг

Гродно

Клей Ceresit CM10

6 р.

Клей Ceresit CM10

Могилевская, Бобруйск

Клей паркетный GOLDBASTIK BP 85 2-комп. полиур.

303.60 р.

Клей паркетный GOLDBASTIK BP 85 2-комп. полиур.

Минск, Московский

Доставка
Клей паркетный GOLDBASTIK BM 83 1-комп. силановый

390 р.

Клей паркетный GOLDBASTIK BM 83 1-комп. силановый

Минск, Московский

Доставка
Клей для теплоизоляции

Договорная

Клей для теплоизоляции

Брест

Мастика клеящая универсальная

10 р.

Мастика клеящая универсальная

Минск, Первомайский

Клей для утеплителя(теплоизоляции) и сетки

10 р.

Клей для утеплителя(теплоизоляции) и сетки

Минск, Ленинский

клей шпатлёвка

7 р.

клей шпатлёвка

Витебск

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Клей термостойкий термостойкий силикатный КМД -0 т

150 р.

Клей термостойкий термостойкий силикатный КМД -0 т

Минск, Центральный

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Клей 88 Luxe

25 р.

Клей 88 Luxe

Минск, Первомайский

Клей для стеклохолста Bostik 15л.

60 р.

Клей для стеклохолста Bostik 15л.

Минск, Первомайский

Клей фасадный М зима

11 р.

Клей фасадный М зима

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
CERESIT CM 16 клей для плитки

22.50 р.

CERESIT CM 16 клей для плитки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Жидкие гвозди клей

8 р.

Жидкие гвозди клей

Минск, Ленинский

Клей Бустилат

7 р.

Клей Бустилат

Минск, Советский

Клей для плитки Ceresit CM16,CM14,CM11,CM10

Договорная

Клей для плитки Ceresit CM16,CM14,CM11,CM10

Брестская, Барановичи

Паркетный клей Chimiver P327PU 2-х комп. полиур.

346 р.

Паркетный клей Chimiver P327PU 2-х комп. полиур.

Минск, Октябрьский

Доставка
Клей для плитки Люкс Плюс 25кг (Тайфун)

13.94 р.

Клей для плитки Люкс Плюс 25кг (Тайфун)

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Lux plus клей для плитки

14 р.

Lux plus клей для плитки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клей для теплоизоляции Тайфун Мастер 51 25 кг

10 р.

Клей для теплоизоляции Тайфун Мастер 51 25 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клей для плитки Тайфун мастер LUX PLUS люкс плюс

13 р.

Клей для плитки Тайфун мастер LUX PLUS люкс плюс

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Клей для плитки Тайфун мастер LUX люкс 25кг

9 р.

Клей для плитки Тайфун мастер LUX люкс 25кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Клей для плитки Ceresit СМ11 Plus 25кг

13.50 р.

Клей для плитки Ceresit СМ11 Plus 25кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Клей фасадный М зима

11 р.

Клей фасадный М зима

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
CERESIT CM 16 клей для плитки

22.50 р.

CERESIT CM 16 клей для плитки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клей для плитки Ceresit CM 16 Flex Церезит СМ 16

25.20 р.

Клей для плитки Ceresit CM 16 Flex Церезит СМ 16

Брест

Доставка по Беларуси
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