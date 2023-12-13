logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Посуда и кухонные аксессуары
Столовые приборы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Столовые приборы в Беларуси

Новогодняя посуда (комплект)

17 р.

Новогодняя посуда (комплект)

Брестская, Пинск

badge-icon
Столовое серебро

1 200 р.

Столовое серебро

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Столовые приборы.

2 р.

Столовые приборы.

Брестская, Барановичи

badge-icon
Столовые предметы HOFFBURG weltweit

250 р.

Столовые предметы HOFFBURG weltweit

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Villeroy & Boch набор столовых приборов Германия.

570 р.

Villeroy & Boch набор столовых приборов Германия.

Минск, Заводской

badge-icon
ножи кухонные

30 р.

ножи кухонные

Минск, Первомайский

Вилки и ножи из нержавейки из СССР

Договорная

Вилки и ножи из нержавейки из СССР

Минск, Заводской

badge-icon
Ложки чайные мельхиоровые

5 р.

Ложки чайные мельхиоровые

Минская, Минский район

Набор столовых приборов

15 р.

Набор столовых приборов

Витебск

badge-icon
Кухонный нож Fiskars Functional Form 1057538

Онлайн-заказ

77 р.

Кухонный нож Fiskars Functional Form 1057538

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопатка для торта

100 р.

Лопатка для торта

Минск, Первомайский

badge-icon
лопатка

15 р.

лопатка

Гомель

Вилки 12шт.

30 р.

Вилки 12шт.

Брест

badge-icon
Набор столовых приборов в рифленом футляре - яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Золото

Онлайн-заказ

114 р.

Набор столовых приборов в рифленом футляре - яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Золото

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Лунная радуга

Онлайн-заказ

112 р.

Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Лунная радуга

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайная ложка, серебро 875 проба Сев. чернь

100 р.

Чайная ложка, серебро 875 проба Сев. чернь

Минск, Ленинский

badge-icon
Солонка

10 р.

Солонка

Брест

Ложки столовые СССР

20 р.

Ложки столовые СССР

Гродно

badge-icon
Палочки для суши

7 р.

Палочки для суши

Брестская, Барановичи

Набор столовых приборов в рифленом футляре - яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Пыльная роза

Онлайн-заказ

114 р.

Набор столовых приборов в рифленом футляре - яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Пыльная роза

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Черный мрамор

Онлайн-заказ

112 р.

Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Черный мрамор

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Белый мрамор

Онлайн-заказ

112 р.

Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Белый мрамор

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов. Berghoff Folio на 6 персон.

350 р.

Набор столовых приборов. Berghoff Folio на 6 персон.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых предметов Berghoff ''Folio'' на 12 персон, 72 пр

750 р.

Набор столовых предметов Berghoff ''Folio'' на 12 персон, 72 пр

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ложка, серебро

155 р.

Ложка, серебро

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Столовые приборы BergHOFF Essence 1272605

Онлайн-заказ

959.63 р.

Столовые приборы BergHOFF Essence 1272605

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столовые приборы BergHOFF Heritage 1272607

Онлайн-заказ

1 223.72 р.

Столовые приборы BergHOFF Heritage 1272607

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столовые приборы BergHOFF Alteo 1212015

Онлайн-заказ

233.96 р.

Столовые приборы BergHOFF Alteo 1212015

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический штопор для вина Electric wine opener 19 см.

Онлайн-заказ

39 р.

Электрический штопор для вина Electric wine opener 19 см.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Футляр для столовых приборов

30 р.

Футляр для столовых приборов

Витебск

badge-icon
badge-icon
Кухонный нож CS-Kochsysteme 001285

Онлайн-заказ

32.21 р.

Кухонный нож CS-Kochsysteme 001285

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Овощечистка LARA LR07-35

Онлайн-заказ

5.56 р.

Овощечистка LARA LR07-35

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухонный нож Samura Harakiri SHR-0023B

Онлайн-заказ

54.39 р.

Кухонный нож Samura Harakiri SHR-0023B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухонный нож CS-Kochsysteme 003128

Онлайн-заказ

42.64 р.

Кухонный нож CS-Kochsysteme 003128

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Консервный нож BOHMANN BH-7720

Онлайн-заказ

22.14 р.

Консервный нож BOHMANN BH-7720

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ножей CS-Kochsysteme 001193

Онлайн-заказ

33.95 р.

Набор ножей CS-Kochsysteme 001193

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ножей Mallony MAL-S02B

Онлайн-заказ

27.96 р.

Набор ножей Mallony MAL-S02B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухонные ножницы CS-Kochsysteme 034979

Онлайн-заказ

25.38 р.

Кухонные ножницы CS-Kochsysteme 034979

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ложки кофейные 6 шт.

6 р.

Ложки кофейные 6 шт.

Витебск

Столовые приборы

170 р.

Столовые приборы

Минская, Молодечно

badge-icon
Набор ножей LARA LR05-52

Онлайн-заказ

20 р.

Набор ножей LARA LR05-52

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нож для овощей LARA LR05-44

Онлайн-заказ

7 р.

Нож для овощей LARA LR05-44

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нож LARA LR05-48

Онлайн-заказ

6 р.

Нож LARA LR05-48

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Кухонный нож Fiskars Functional Form 1057538

Онлайн-заказ

77 р.

Кухонный нож Fiskars Functional Form 1057538

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов в рифленом футляре - яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Золото

Онлайн-заказ

114 р.

Набор столовых приборов в рифленом футляре - яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Золото

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Лунная радуга

Онлайн-заказ

112 р.

Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Лунная радуга

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов в рифленом футляре - яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Пыльная роза

Онлайн-заказ

114 р.

Набор столовых приборов в рифленом футляре - яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Пыльная роза

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Черный мрамор

Онлайн-заказ

112 р.

Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Черный мрамор

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Белый мрамор

Онлайн-заказ

112 р.

Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Белый мрамор

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов. Berghoff Folio на 6 персон.

350 р.

Набор столовых приборов. Berghoff Folio на 6 персон.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых предметов Berghoff ''Folio'' на 12 персон, 72 пр

750 р.

Набор столовых предметов Berghoff ''Folio'' на 12 персон, 72 пр

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели