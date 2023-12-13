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Товары от Куфар Маркета

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Новые товары с доставкой в Беларуси

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Набор кастрюль Lara Aurora LR02-112

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205 р.

Набор кастрюль Lara Aurora LR02-112

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кастрюль Lara Aurora LR02-114

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125 р.

Набор кастрюль Lara Aurora LR02-114

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный капучинатор USB Speed Adjustable Milk Frother (3 скорости, венчик для молока, венчик для

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32 р.

Портативный капучинатор USB Speed Adjustable Milk Frother (3 скорости, венчик для молока, венчик для

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Двойная тарелка для снеков (семечек) и подставка для телефона (3 в 1) Creative Fashionable Fruit Pl

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18 р.

Двойная тарелка для снеков (семечек) и подставка для телефона (3 в 1) Creative Fashionable Fruit Pl

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тарелка силиконовая складная 36х27х13 см. / Миска туристическая круглая

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16 р.

Тарелка силиконовая складная 36х27х13 см. / Миска туристическая круглая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный капучинатор USB Speed Adjustable Milk Frother (3 скорости, венчик для молока, венчик для

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32 р.

Портативный капучинатор USB Speed Adjustable Milk Frother (3 скорости, венчик для молока, венчик для

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тарелка силиконовая складная 30х21х10.50 см. / Миска туристическая круглая

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13.50 р.

Тарелка силиконовая складная 30х21х10.50 см. / Миска туристическая круглая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столовые приборы Kassel. На рынке Ждановичи.

200 р.

Столовые приборы Kassel. На рынке Ждановичи.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
КАЗАН УЗБЕКИСТАН, АФГАНСКИЙ, ПЕЧЬ, МАНГАЛ

Договорная

КАЗАН УЗБЕКИСТАН, АФГАНСКИЙ, ПЕЧЬ, МАНГАЛ

Могилев

Доставка по Беларуси
Тарелки, салатники, блюда и наборы Duralex Beau Rivage Marine 9053BS44A0211

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233.24 р.

Тарелки, салатники, блюда и наборы Duralex Beau Rivage Marine 9053BS44A0211

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовый ''Luminarc'' Carine 10N1489, 18 предметов

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164 р.
153.01 р.-7%

Набор столовый ''Luminarc'' Carine 10N1489, 18 предметов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовый ''Luminarc'' Carine 10N1489, 18 предметов

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164 р.
143 р.-13%

Набор столовый ''Luminarc'' Carine 10N1489, 18 предметов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор бокалов ''Lav'' LV-FAM556F, 6 шт.

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52.50 р.
45.80 р.-13%

Набор бокалов ''Lav'' LV-FAM556F, 6 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор стаканов ''Lav'' LV-BLK374F, 6 шт.

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31.40 р.
27.30 р.-13%

Набор стаканов ''Lav'' LV-BLK374F, 6 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор стаканов ''Lav'' LV-DIA25F, 6 шт.

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30.80 р.
26.80 р.-13%

Набор стаканов ''Lav'' LV-DIA25F, 6 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор бокалов ''Lav'' LV-FAM563F, 6 шт.

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58 р.
50.50 р.-13%

Набор бокалов ''Lav'' LV-FAM563F, 6 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор стаканов ''Luminarc'' Исланд 10J0040, 6 шт.

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22.70 р.
21.08 р.-7%

Набор стаканов ''Luminarc'' Исланд 10J0040, 6 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кувшин ''Makkua'' Jug Hygge JP1730 1000 мл

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38.20 р.
35.95 р.-6%

Кувшин ''Makkua'' Jug Hygge JP1730 1000 мл

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор стаканов ''Lamart'' Vaso LT 9010

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33.60 р.
31.24 р.-7%

Набор стаканов ''Lamart'' Vaso LT 9010

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов ''Lamart'' Walnut LT 2062

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51 р.
47.40 р.-7%

Набор столовых приборов ''Lamart'' Walnut LT 2062

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов ''Lamart'' Zoo LT 5005

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29.50 р.
27.50 р.-7%

Набор столовых приборов ''Lamart'' Zoo LT 5005

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов ''LARA'' PHOENIX LR10-12/24

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153 р.
142.31 р.-7%

Набор столовых приборов ''LARA'' PHOENIX LR10-12/24

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор чашек ''Lamart'' Vaso LT 9034

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33.60 р.
31.24 р.-7%

Набор чашек ''Lamart'' Vaso LT 9034

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов ''LARA'' VEGA LR10-15/24

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164 р.
154.08 р.-6%

Набор столовых приборов ''LARA'' VEGA LR10-15/24

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор чашек ''Makkua'' Cup Hygge 4 4CH350 2шт.

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31.20 р.
29.43 р.-6%

Набор чашек ''Makkua'' Cup Hygge 4 4CH350 2шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор мисок ''Lamart'' Bamboo LT 9020

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45 р.
41.94 р.-7%

Набор мисок ''Lamart'' Bamboo LT 9020

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов ''LARA'' Mira LR10-13/24

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134 р.
126.15 р.-6%

Набор столовых приборов ''LARA'' Mira LR10-13/24

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов ''LARA'' SIRIUS LR10-16/24

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132 р.
121.98 р.-8%

Набор столовых приборов ''LARA'' SIRIUS LR10-16/24

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор чашек ''Lamart'' Vaso LT 9028

Онлайн-заказ

40.60 р.
37.56 р.-7%

Набор чашек ''Lamart'' Vaso LT 9028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор чашек ''Lamart'' Vaso LT 9036

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34.50 р.
32.21 р.-7%

Набор чашек ''Lamart'' Vaso LT 9036

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор чашек ''Makkua'' Cup Hygge 3 3CH330 2шт.

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32.90 р.
30.60 р.-7%

Набор чашек ''Makkua'' Cup Hygge 3 3CH330 2шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кружек ''Lamart'' Vaso LT 9008

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40.60 р.
37.88 р.-7%

Набор кружек ''Lamart'' Vaso LT 9008

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор чашек ''Makkua'' Cup Hygge 2 2CH300 2шт.

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33.20 р.
30.60 р.-8%

Набор чашек ''Makkua'' Cup Hygge 2 2CH300 2шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор бокалов ''Lav'' LV-FAM556F, 6 шт.

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52.50 р.
49.01 р.-7%

Набор бокалов ''Lav'' LV-FAM556F, 6 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор бокалов ''Lav'' LV-FAM563F, 6 шт.

Онлайн-заказ

58 р.
54.04 р.-7%

Набор бокалов ''Lav'' LV-FAM563F, 6 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор стаканов ''Lav'' LV-BLK374F, 6 шт.

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31.40 р.
29.21 р.-7%

Набор стаканов ''Lav'' LV-BLK374F, 6 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор стаканов ''Lav'' LV-DIA25F, 6 шт.

Онлайн-заказ

30.80 р.
28.68 р.-7%

Набор стаканов ''Lav'' LV-DIA25F, 6 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов ''Lamart'' NELLY LT 5014

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112 р.
103.79 р.-7%

Набор столовых приборов ''Lamart'' NELLY LT 5014

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор стаканов ''Luminarc'' Исланд 10J0040, 6 шт.

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22.70 р.
19.70 р.-13%

Набор стаканов ''Luminarc'' Исланд 10J0040, 6 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кувшин ''Makkua'' Jug Hygge JP1730 1000 мл

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38.20 р.
33.60 р.-12%

Кувшин ''Makkua'' Jug Hygge JP1730 1000 мл

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кувшин ''Makkua'' Jug Hygge JH1400 1400 мл

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33.70 р.
29.30 р.-13%

Кувшин ''Makkua'' Jug Hygge JH1400 1400 мл

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Посуда серия ''Олень''

8.30 р.

Посуда серия ''Олень''

Витебск

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Поднос пластиковый

15 р.

Поднос пластиковый

Минск, Центральный

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