Товары от Куфар Маркета
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Столовая посуда в Беларуси
25 р.
Кружки
Брестская, Кобрин
25 р.
Тарелки,салатница Luminarc Франция.
Гомель
60 р.
Новый подарочный набор из хрусталя
Минск, Фрунзенский
95 р.
Блюдо и масленка Германия
Минск, Заводской
10 р.
Десертная тарелка ЛФЗ
Минск, Заводской
10 р.
Супница бульонница
Витебск
20 р.
фруктовница
Минск, Ленинский
10 р.
лопатка для торта
Минск, Ленинский
3.50 р.
Позитивная кружка
Минск, Ленинский
160 р.
Комплект посуды для сервировки НОВЫЙ
Минск, Ленинский
20 р.
Новый набор салатников
Гомель
135 р.
Чайный(кофейный) набор 11 предметов
Брестская, Барановичи
Договорная
Тарелки Дулёвская Сирень
Брест
15 р.
Тарелка Freiberger (саксонский фарфор, Германия)
Минск, Центральный
650 р.
Рюмки цептер 6шт
Минск, Фрунзенский
135 р.
Посуда
Брест
2.50 р.
Тарелка
Гомельская, Добруш
20 р.
Хрустальный салатник
Минск, Фрунзенский
80 р.
Набор столовой посуды
Могилевская, Бобруйск
12 р.
Блюдо для торта с лопаткой
Минск, Первомайский
15 р.
Кружки ( цена за лот)коллекционные
Гродненская, Волковыск
15 р.
Набор для торта/блюдо+лопатка
Минск, Первомайский
700 р.
Кофейный сервиз, Япония
Брестская, Пинск
1 200 р.
Сервиз столовый
Минск, Фрунзенский
30 р.
Винтажная баночка
Минская, Другие города
2 520 р.
Сервиз чайно-столовый на 6 персон Villeroy&Boch
Минск, Центральный
70 р.
Бульонные пары Villeroy&boch
Минск, Центральный
10 р.
Кувшин
Минск, Октябрьский
Договорная
Селедочница СССР
Минская, Борисов
Договорная
Бокалы и т.д Договорная
Брестская, Барановичи
20 р.
Чашки с блюдцами
Минск, Октябрьский
250 р.
Посуда Чехословакия
Минск, Ленинский
20 р.
Поднос
Могилев
15 р.
Советская тарелка блюдо конфетница салатница
Минск, Ленинский
15 р.
Тарелки фарфор Churchill Англия d17 см
Минск, Фрунзенский
Договорная
Хрусталь
Гродненская, Сморгонь
50 р.
Новый набор из 6 тарелок
Гродненская, Островец
130 р.
LUMINARC OCEAN ECLIPSE 41 предмет НЕ ВЫСЫЛАЮ
Брест
10 р.
Салатница
Гродненская, Слоним
15 р.
Бокалы набор посуда
Могилев
Договорная
Фарфороаая тарелка
Минск, Заводской
Онлайн-заказ
205 р.
Набор кастрюль Lara Aurora LR02-112
Минск, Центральный
30 р.
Набор глиняной посуды
Минск, Фрунзенский
50 р.
Доливной чайник
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
205 р.
Набор кастрюль Lara Aurora LR02-112
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
125 р.
Набор кастрюль Lara Aurora LR02-114
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
32 р.
Портативный капучинатор USB Speed Adjustable Milk Frother (3 скорости, венчик для молока, венчик для
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
18 р.
Двойная тарелка для снеков (семечек) и подставка для телефона (3 в 1) Creative Fashionable Fruit Pl
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16 р.
Тарелка силиконовая складная 36х27х13 см. / Миска туристическая круглая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
32 р.
Портативный капучинатор USB Speed Adjustable Milk Frother (3 скорости, венчик для молока, венчик для
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
13.50 р.
Тарелка силиконовая складная 30х21х10.50 см. / Миска туристическая круглая
Минск, Центральный
200 р.
Столовые приборы Kassel. На рынке Ждановичи.
Минск, Центральный