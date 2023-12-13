logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Посуда и кухонные аксессуары
Столовая посуда
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Вид столовой посуды
Состояние
Продавец
new
Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Столовая посуда в Беларуси

Кружки
vip

25 р.

Кружки

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Тарелки,салатница Luminarc Франция.

25 р.

Тарелки,салатница Luminarc Франция.

Гомель

badge-icon
badge-icon
Новый подарочный набор из хрусталя

60 р.

Новый подарочный набор из хрусталя

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Блюдо и масленка Германия

95 р.

Блюдо и масленка Германия

Минск, Заводской

badge-icon
Десертная тарелка ЛФЗ

10 р.

Десертная тарелка ЛФЗ

Минск, Заводской

Супница бульонница

10 р.

Супница бульонница

Витебск

badge-icon
фруктовница

20 р.

фруктовница

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
лопатка для торта

10 р.

лопатка для торта

Минск, Ленинский

badge-icon
Позитивная кружка

3.50 р.

Позитивная кружка

Минск, Ленинский

Комплект посуды для сервировки НОВЫЙ

160 р.

Комплект посуды для сервировки НОВЫЙ

Минск, Ленинский

badge-icon
Новый набор салатников

20 р.

Новый набор салатников

Гомель

badge-icon
Чайный(кофейный) набор 11 предметов

135 р.

Чайный(кофейный) набор 11 предметов

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Тарелки Дулёвская Сирень

Договорная

Тарелки Дулёвская Сирень

Брест

badge-icon
Тарелка Freiberger (саксонский фарфор, Германия)

15 р.

Тарелка Freiberger (саксонский фарфор, Германия)

Минск, Центральный

badge-icon
Рюмки цептер 6шт

650 р.

Рюмки цептер 6шт

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Посуда

135 р.

Посуда

Брест

badge-icon
badge-icon
Тарелка

2.50 р.

Тарелка

Гомельская, Добруш

Хрустальный салатник

20 р.

Хрустальный салатник

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Набор столовой посуды

80 р.

Набор столовой посуды

Могилевская, Бобруйск

Блюдо для торта с лопаткой

12 р.

Блюдо для торта с лопаткой

Минск, Первомайский

badge-icon
Кружки ( цена за лот)коллекционные

15 р.

Кружки ( цена за лот)коллекционные

Гродненская, Волковыск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Набор для торта/блюдо+лопатка

15 р.

Набор для торта/блюдо+лопатка

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Кофейный сервиз, Япония

700 р.

Кофейный сервиз, Япония

Брестская, Пинск

badge-icon
Сервиз столовый

1 200 р.

Сервиз столовый

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Винтажная баночка

30 р.

Винтажная баночка

Минская, Другие города

badge-icon
Сервиз чайно-столовый на 6 персон Villeroy&Boch

2 520 р.

Сервиз чайно-столовый на 6 персон Villeroy&Boch

Минск, Центральный

Бульонные пары Villeroy&boch

70 р.

Бульонные пары Villeroy&boch

Минск, Центральный

Кувшин

10 р.

Кувшин

Минск, Октябрьский

badge-icon
Селедочница СССР

Договорная

Селедочница СССР

Минская, Борисов

Бокалы и т.д Договорная

Договорная

Бокалы и т.д Договорная

Брестская, Барановичи

Чашки с блюдцами

20 р.

Чашки с блюдцами

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Посуда Чехословакия

250 р.

Посуда Чехословакия

Минск, Ленинский

badge-icon
Поднос

20 р.

Поднос

Могилев

badge-icon
badge-icon
Советская тарелка блюдо конфетница салатница

15 р.

Советская тарелка блюдо конфетница салатница

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Тарелки фарфор Churchill Англия d17 см

15 р.

Тарелки фарфор Churchill Англия d17 см

Минск, Фрунзенский

Хрусталь

Договорная

Хрусталь

Гродненская, Сморгонь

badge-icon
Новый набор из 6 тарелок

50 р.

Новый набор из 6 тарелок

Гродненская, Островец

badge-icon
LUMINARC OCEAN ECLIPSE 41 предмет НЕ ВЫСЫЛАЮ

130 р.

LUMINARC OCEAN ECLIPSE 41 предмет НЕ ВЫСЫЛАЮ

Брест

badge-icon
Салатница

10 р.

Салатница

Гродненская, Слоним

badge-icon
Бокалы набор посуда

15 р.

Бокалы набор посуда

Могилев

badge-icon
Фарфороаая тарелка

Договорная

Фарфороаая тарелка

Минск, Заводской

badge-icon
Набор кастрюль Lara Aurora LR02-112

Онлайн-заказ

205 р.

Набор кастрюль Lara Aurora LR02-112

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор глиняной посуды

30 р.

Набор глиняной посуды

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Доливной чайник

50 р.

Доливной чайник

Минск, Московский

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Набор кастрюль Lara Aurora LR02-112

Онлайн-заказ

205 р.

Набор кастрюль Lara Aurora LR02-112

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кастрюль Lara Aurora LR02-114

Онлайн-заказ

125 р.

Набор кастрюль Lara Aurora LR02-114

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный капучинатор USB Speed Adjustable Milk Frother (3 скорости, венчик для молока, венчик для

Онлайн-заказ

32 р.

Портативный капучинатор USB Speed Adjustable Milk Frother (3 скорости, венчик для молока, венчик для

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Двойная тарелка для снеков (семечек) и подставка для телефона (3 в 1) Creative Fashionable Fruit Pl

Онлайн-заказ

18 р.

Двойная тарелка для снеков (семечек) и подставка для телефона (3 в 1) Creative Fashionable Fruit Pl

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тарелка силиконовая складная 36х27х13 см. / Миска туристическая круглая

Онлайн-заказ

16 р.

Тарелка силиконовая складная 36х27х13 см. / Миска туристическая круглая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный капучинатор USB Speed Adjustable Milk Frother (3 скорости, венчик для молока, венчик для

Онлайн-заказ

32 р.

Портативный капучинатор USB Speed Adjustable Milk Frother (3 скорости, венчик для молока, венчик для

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тарелка силиконовая складная 30х21х10.50 см. / Миска туристическая круглая

Онлайн-заказ

13.50 р.

Тарелка силиконовая складная 30х21х10.50 см. / Миска туристическая круглая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столовые приборы Kassel. На рынке Ждановичи.

200 р.

Столовые приборы Kassel. На рынке Ждановичи.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели