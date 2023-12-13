logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииГотовый бизнес и оборудование
Готовый бизнес
СТО, автомойки, автобизнес
Цена
Продавец
Готовый бизнес и оборудованиеГотовый бизнес

СТО, автомойки, автобизнес в Беларуси

Продам сеть шиномонтажей
vip

82 505.80 р.

Продам сеть шиномонтажей

Минск, Центральный

Договорная

Авто мастерская

Могилев

badge-icon
Продам сеть шиномонтажей
vip

82 505.80 р.

Продам сеть шиномонтажей

Минск, Центральный

ДЕТЕЙЛИНГ У МЕТРО. КРУТОЙ БИЗНЕС

136 451.90 р.

ДЕТЕЙЛИНГ У МЕТРО. КРУТОЙ БИЗНЕС

Минск, Московский

68 000 р.

Продается готовый бизнес СТО (Автосервис)

Минск, Советский

Бизнес грузоперевозки,транспортная компания

60 000 р.

Бизнес грузоперевозки,транспортная компания

Минск, Первомайский

Сто

Договорная

Сто

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Помещение под автобизнес 140 м Срочно

175 000 р.

Помещение под автобизнес 140 м Срочно

Минск, Центральный

badge-icon
готовый бизнес маршрутное такси

Договорная

готовый бизнес маршрутное такси

Гомельская, Речица

Автомойка и шиномонтаж

65 000 р.

Автомойка и шиномонтаж

Минск, Заводской

Продается действующее СТО

145 000 р.

Продается действующее СТО

Минск, Фрунзенский

Готовый сайт СТО

330 р.

Готовый сайт СТО

Минская, Минский район

badge-icon
КЛИЕНТЫ ДЛЯ АВТОБИЗНЕСА - ТУТ

Договорная

КЛИЕНТЫ ДЛЯ АВТОБИЗНЕСА - ТУТ

Минск, Советский

Партнер в Бизнес

32 000 р.

Партнер в Бизнес

Минск, Центральный

комиссионная площадка по продаже авто

17 453.15 р.

комиссионная площадка по продаже авто

Гродно

Бизнес

Договорная

Бизнес

Гомель

Продаётся СТО по ремонту автомобилей

38 000 р.

Продаётся СТО по ремонту автомобилей

Минск, Октябрьский

Инструменты и материалы для шиномонтажа

Договорная

Инструменты и материалы для шиномонтажа

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси

Договорная

Бизнес в грузоперевозках

Минская, Борисов

badge-icon
Шиномонтаж

24 500 р.

Шиномонтаж

Брест

Продам СТО, готовый бизнес

53 500 р.

Продам СТО, готовый бизнес

Минск, Ленинский

badge-icon

120 000 р.

СТО кузовной ремонт

Минск, Фрунзенский

Продается СТО в Колодищах

544 000 р.

Продается СТО в Колодищах

Минская, Минский район

badge-icon
Баллон 150,4 Смесь Ar+Co2

145 р.

Баллон 150,4 Смесь Ar+Co2

Минская, Узда

Доставка по Беларуси

Договорная

Готовый бизнес

Минск, Октябрьский

Продам детейлинг авто в Сухарево

7 999 р.

Продам детейлинг авто в Сухарево

Минск, Московский

badge-icon
Маршрутное такси

30 000 р.

Маршрутное такси

Брест

badge-icon

Договорная

Действуещее СТО ,,АВТОЭЛЕКТРИКА,,

Гродно

Открою на себя ООО

Договорная

Открою на себя ООО

Минск, Партизанский

Готовый бизнес

50 000 р.

Готовый бизнес

Минская, Борисов

Специальные автомобили (12 единиц)

829 080 р.

Специальные автомобили (12 единиц)

Минск, Центральный

СЕТЬ ШИНОМОНТАЖЕЙ

99 958.95 р.

СЕТЬ ШИНОМОНТАЖЕЙ

Минск, Фрунзенский

Продам шиномонтаж

16 000 р.

Продам шиномонтаж

Минск, Октябрьский

Готовый бизнес, подбор автоэмалей

15 000 р.

Готовый бизнес, подбор автоэмалей

Брестская, Барановичи

badge-icon
Аренда гаражей

750 р.

Аренда гаражей

Гомель

badge-icon

Договорная

Предлагаю сотрудничество на СТО

Минская, Минский район

бизнес

64 000 р.

бизнес

Минская, Дзержинск

badge-icon
Готовый бизнес СТО

Договорная

Готовый бизнес СТО

Брестская, Пружаны

Продам помещение в собственность под автобизнес

175 000 р.

Продам помещение в собственность под автобизнес

Минск, Центральный

badge-icon
Рабочее СТО

240 000 р.

Рабочее СТО

Минск, Фрунзенский

Действующая автомойка самообслуживания

700 000 р.

Действующая автомойка самообслуживания

Гомельская, Речица

badge-icon
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ. БИЗНЕС ДЛЯ МУЖЧИН

60 292.70 р.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ. БИЗНЕС ДЛЯ МУЖЧИН

Минск, Фрунзенский

Автотранспортная фирма

Договорная

Автотранспортная фирма

Минск, Партизанский

Шиномонтаж Хранение резины

Договорная

Шиномонтаж Хранение резины

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Инструменты и материалы для шиномонтажа

Договорная

Инструменты и материалы для шиномонтажа

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Баллон 150,4 Смесь Ar+Co2

145 р.

Баллон 150,4 Смесь Ar+Co2

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Готовый бизнесБизнес в сфере услугДосуг и развлеченияИнтернет-магазины, бизнес в интернетеОбщественное питаниеПроизводствоСалоны красоты, парикмахерские, фитнесСТО, автомойки, автобизнесСтроительствоТорговля, магазиныТуризм, гостиницыПрочее
Оборудование для бизнесаАттракционы, вендинговые автоматыОборудование для СТО, автосервисовОборудование для салонов красотыОборудование для кафе и ресторановОборудование для офисовПроизводственное оборудованиеРекламное оборудованиеСельхозоборудованиеТорговое и складское оборудованиеХолодильное оборудованиеПрочее оборудование