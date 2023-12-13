СТО, автомойки, автобизнес в Беларуси
82 505.80 р.
Продам сеть шиномонтажей
Минск, Центральный
Договорная
Авто мастерская
Могилев
82 505.80 р.
Продам сеть шиномонтажей
Минск, Центральный
136 451.90 р.
ДЕТЕЙЛИНГ У МЕТРО. КРУТОЙ БИЗНЕС
Минск, Московский
68 000 р.
Продается готовый бизнес СТО (Автосервис)
Минск, Советский
60 000 р.
Бизнес грузоперевозки,транспортная компания
Минск, Первомайский
Договорная
Сто
Минск, Фрунзенский
175 000 р.
Помещение под автобизнес 140 м Срочно
Минск, Центральный
Договорная
готовый бизнес маршрутное такси
Гомельская, Речица
65 000 р.
Автомойка и шиномонтаж
Минск, Заводской
145 000 р.
Продается действующее СТО
Минск, Фрунзенский
330 р.
Готовый сайт СТО
Минская, Минский район
Договорная
КЛИЕНТЫ ДЛЯ АВТОБИЗНЕСА - ТУТ
Минск, Советский
32 000 р.
Партнер в Бизнес
Минск, Центральный
17 453.15 р.
комиссионная площадка по продаже авто
Гродно
Договорная
Бизнес
Гомель
38 000 р.
Продаётся СТО по ремонту автомобилей
Минск, Октябрьский
Договорная
Инструменты и материалы для шиномонтажа
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бизнес в грузоперевозках
Минская, Борисов
24 500 р.
Шиномонтаж
Брест
53 500 р.
Продам СТО, готовый бизнес
Минск, Ленинский
120 000 р.
СТО кузовной ремонт
Минск, Фрунзенский
544 000 р.
Продается СТО в Колодищах
Минская, Минский район
145 р.
Баллон 150,4 Смесь Ar+Co2
Минская, Узда
Договорная
Готовый бизнес
Минск, Октябрьский
7 999 р.
Продам детейлинг авто в Сухарево
Минск, Московский
30 000 р.
Маршрутное такси
Брест
Договорная
Действуещее СТО ,,АВТОЭЛЕКТРИКА,,
Гродно
Договорная
Открою на себя ООО
Минск, Партизанский
50 000 р.
Готовый бизнес
Минская, Борисов
829 080 р.
Специальные автомобили (12 единиц)
Минск, Центральный
99 958.95 р.
СЕТЬ ШИНОМОНТАЖЕЙ
Минск, Фрунзенский
16 000 р.
Продам шиномонтаж
Минск, Октябрьский
15 000 р.
Готовый бизнес, подбор автоэмалей
Брестская, Барановичи
750 р.
Аренда гаражей
Гомель
Договорная
Предлагаю сотрудничество на СТО
Минская, Минский район
64 000 р.
бизнес
Минская, Дзержинск
Договорная
Готовый бизнес СТО
Брестская, Пружаны
175 000 р.
Продам помещение в собственность под автобизнес
Минск, Центральный
240 000 р.
Рабочее СТО
Минск, Фрунзенский
700 000 р.
Действующая автомойка самообслуживания
Гомельская, Речица
60 292.70 р.
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ. БИЗНЕС ДЛЯ МУЖЧИН
Минск, Фрунзенский
Договорная
Автотранспортная фирма
Минск, Партизанский
Договорная
Шиномонтаж Хранение резины
Минск, Ленинский