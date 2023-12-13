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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Стены, внутренняя отделка в Беларуси

Камень декоративный « Шамотный кирпич»
vip

10 р.

Камень декоративный « Шамотный кирпич»

Гомель

Кирпич в тамбур/подъезд кирпичом на сетке АМК
vip

35 р.

Кирпич в тамбур/подъезд кирпичом на сетке АМК

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Обои метровые

29.99 р.

Обои метровые

Гомель

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Краска Alpina

30 р.

Краска Alpina

Могилев

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Обои

195 р.

Обои

Минск, Ленинский

Вагонка ''штиль'' 20х85х3000, массив, сосна.

10 р.

Вагонка ''штиль'' 20х85х3000, массив, сосна.

Минск, Октябрьский

Доставка
Рассрочка
3D панели (3д панели) ''волны''

11 р.

3D панели (3д панели) ''волны''

Минск, Советский

Обои

65 р.

Обои

Брест

Кухонная столешница

Договорная

Кухонная столешница

Минск, Московский

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Обои

5 р.

Обои

Брест

Обои

5 р.

Обои

Минск, Фрунзенский

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Обои

7 р.

Обои

Минск, Фрунзенский

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Обои

50 р.

Обои

Минск, Первомайский

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Декоративный камень с доставкой. Цена за 1м2

10 р.

Декоративный камень с доставкой. Цена за 1м2

Гомель

Обои

140 р.

Обои

Витебская, Новополоцк

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Стекло прозрачное 6 мм, каленое.

550 р.

Стекло прозрачное 6 мм, каленое.

Минск, Ленинский

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Жидкие обои Bioplast 951

Онлайн-заказ

50.13 р.

Жидкие обои Bioplast 951

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обои метровые

20 р.

Обои метровые

Витебск

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Декоративная штукатурка Тайфун Мастер 23.2 фактура короед серый, 25 кг

13.50 р.

Декоративная штукатурка Тайфун Мастер 23.2 фактура короед серый, 25 кг

Минск, Партизанский

Доставка
Клей Люкс плюс 25кг

13.90 р.

Клей Люкс плюс 25кг

Брестская, Барановичи

Обои, ликвидация остатков

Договорная

Обои, ликвидация остатков

Витебская, Орша

Блок-хаус 28х105х3000 сращенный из хвойных пород

25 р.

Блок-хаус 28х105х3000 сращенный из хвойных пород

Минск, Октябрьский

Доставка
Рассрочка
Минеральная тонкодисперсная шпатлевка для ремонта

30 р.

Минеральная тонкодисперсная шпатлевка для ремонта

Минск, Октябрьский

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обои РАСПРОДАЖА

14.81 р.

Обои РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

19.70 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обои РАСПРОДАЖА

19.74 р.

Обои РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обои РАСПРОДАЖА

19.74 р.

Обои РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ДОСКА ДЕКОРАТИВНАЯ(ПЕНОПОЛИУРЕТАН)Д20

38.13 р.

ДОСКА ДЕКОРАТИВНАЯ(ПЕНОПОЛИУРЕТАН)Д20

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
КРАСКА TIKKURILA JOKER

500 р.

КРАСКА TIKKURILA JOKER

Гомель

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Шпатлевка гипсовая и полимерная финишная

15.50 р.

Шпатлевка гипсовая и полимерная финишная

Витебск

Продаю

30 р.

Продаю

Гомель

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минск, Октябрьский

Доставка
Обои виниловые 1 трубка (1м *10.05м)

50 р.

Обои виниловые 1 трубка (1м *10.05м)

Минск, Первомайский

Обои метровые на флезилиновой основе ( 1 трубка)

60 р.

Обои метровые на флезилиновой основе ( 1 трубка)

Минск, Первомайский

Стеклохолст WELLTON Эконом W 40

25 р.

Стеклохолст WELLTON Эконом W 40

Минск, Октябрьский

Финишная шпатлёвка

Договорная

Финишная шпатлёвка

Брестская, Барановичи

Обои винил 10,5 * 0,5 м 8 тр + 1 Франция

30 р.

Обои винил 10,5 * 0,5 м 8 тр + 1 Франция

Гомельская, Речица

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Немецкие обои

10 р.

Немецкие обои

Брест

Утеплитель

4 р.

Утеплитель

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Жидкие обои Bioplast 951

Онлайн-заказ

50.13 р.

Жидкие обои Bioplast 951

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обои РАСПРОДАЖА

14.81 р.

Обои РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

19.70 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обои РАСПРОДАЖА

19.74 р.

Обои РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
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