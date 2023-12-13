Товары от Куфар Маркета
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Стеклообои, сетка, серпянка в Беларуси
57 р.
Сетка из стекловолокна доставка бесплатно Light
Гродно
1.80 р.
Серпянка 45 мм на 20 м АКЦИЯ
Минск, Заводской
3.40 р.
Серпянка 45 мм на 45 м Акция
Минск, Заводской
6.20 р.
Серпянка 45 мм на 90 м АКЦИЯ
Минск, Заводской
7.95 р.
Серпянка MAGNET 45 ммх150м АКЦИЯ
Минск, Заводской
5.50 р.
Серпянка 150 мм на 20 м MAGNET АКЦИЯ
Минск, Заводской
70 р.
Сетка штукатурная полоцкая
Минск, Октябрьский
4 р.
Сетка композитная для стяжки 100*100*2,5 усиленная
Минск, Центральный
87 р.
Малярный стеклохолст JM40U АКЦИЯ
Минская, Другие города
50.50 р.
Стеклосетка для штукатурки ССШ-160 Prorab 1500. 50м Китай
Брест
50 р.
Стеклосетка ССШ-160 50м2(ГОСТ6943.10-2015)
Минская, Минский район
2 р.
Сетка штукатурная металлическая
Брест
57 р.
Стеклосетка фасадная с доставко ССШ-160 Prorab 50м2
Гомель
75 р.
Сетка стеклянная Полоцк-Стекловолокно (50м2)
Минск, Партизанский
75 р.
Стеклосетка фасадная оранжевая МАХИНАТСТ 160(50м2)
Брест
5 р.
Стеклосетка Lihtar Mini Синяя 5x5 1x5м
Минск, Октябрьский
100 р.
Клей для стеклообоев (паутинки) Bostik
Минск, Октябрьский
45 р.
Сетка фасадная
Гомель
70 р.
Стеклосетка штукатурная ССШ-160
Минск, Октябрьский
47 р.
Стеклосетка , фасадная
Минск, Центральный
80 р.
Штукатурная сетка
Гомельская, Речица
50 р.
Сетка
Минск, Заводской
Договорная
Сетка, грунтовка
Минск, Первомайский
50 р.
Сетка штукатурная
Минск, Октябрьский
50 р.
Стеклосетка штукатурная фасадная ССШ 160 яч 5x5, синяя.
Минск, Партизанский
47 р.
Сетка рабица оцинкованная
Брест
60 р.
Сетка в ПВХ покрытии
Брест
Договорная
Стеклообои стеклохолст
Гомельская, Речица
Договорная
сетка для стяжки и блочной кладки
Витебск
Договорная
сетка металлическая для стяжки и блочной кладки
Витебск
45 р.
Армирующаю Стеклосетка для штукатурка работ
Витебск
6.80 р.
Сетки композитные
Гомельская, Речица
57 р.
Стеклосетка Мастер Premium ССШ160. 50м.кв
Брест
20 р.
Сетка фасадная.
Гомель
83 р.
Клей для стеклообоев Bostik 70, 15л
Брест
100 р.
РСТ-250
Могилев
70 р.
Сетка штукатурная ССШ-160
Минск, Октябрьский
1.81 р.
Серпянка самоклеящаяся (ленты для швов ГКЛ)
Минск, Центральный
13.67 р.
Сетка тканая оцинкованная д 0,4 яч 2,5мм 1х1м
Минск, Центральный
Договорная
Сетка фасадная стеклосетка ССШ 160 синяя
Витебская, Орша
54 р.
Стеклосетка фасадная Полоцк ССШ 160Л-1
Брест
40 р.
Гидроизоляционная лента Knauf
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сетка штукатурная
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
47 р.
Стеклосетка , фасадная
Минск, Центральный
83 р.
Клей для стеклообоев Bostik 70, 15л
Брест
Договорная
Сетка фасадная в Гродно. Лучшая цена
Гродно
29 р.
Базальтовая армирующая сетка
Минск, Первомайский
43 р.
Стеклосетка Фасадная ССШ-160 яч.5х5 Синяя
Могилевская, Бобруйск
24 р.
Сетка просечно-вытяжная штукатурная
Минск, Партизанский
83 р.
Сетка стеклотканевая штукатурная 50 м2 Полоцкая
Минск, Партизанский
70 р.
Стеклохолст малярный Nortex Deco 40 г/м2, Ultra 50 г/м2
Минск, Партизанский