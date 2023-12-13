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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Стеклообои, сетка, серпянка в Беларуси

Сетка из стекловолокна доставка бесплатно Light

57 р.

Сетка из стекловолокна доставка бесплатно Light

Гродно

Доставка
Серпянка 45 мм на 20 м АКЦИЯ

1.80 р.

Серпянка 45 мм на 20 м АКЦИЯ

Минск, Заводской

Доставка
Серпянка 45 мм на 45 м Акция

3.40 р.

Серпянка 45 мм на 45 м Акция

Минск, Заводской

Доставка
Серпянка 45 мм на 90 м АКЦИЯ

6.20 р.

Серпянка 45 мм на 90 м АКЦИЯ

Минск, Заводской

Доставка
Серпянка MAGNET 45 ммх150м АКЦИЯ

7.95 р.

Серпянка MAGNET 45 ммх150м АКЦИЯ

Минск, Заводской

Доставка
Серпянка 150 мм на 20 м MAGNET АКЦИЯ

5.50 р.

Серпянка 150 мм на 20 м MAGNET АКЦИЯ

Минск, Заводской

Доставка
Сетка штукатурная полоцкая

70 р.

Сетка штукатурная полоцкая

Минск, Октябрьский

Сетка композитная для стяжки 100*100*2,5 усиленная

4 р.

Сетка композитная для стяжки 100*100*2,5 усиленная

Минск, Центральный

Малярный стеклохолст JM40U АКЦИЯ

87 р.

Малярный стеклохолст JM40U АКЦИЯ

Минская, Другие города

Доставка
Стеклосетка для штукатурки ССШ-160 Prorab 1500. 50м Китай

50.50 р.

Стеклосетка для штукатурки ССШ-160 Prorab 1500. 50м Китай

Брест

Стеклосетка ССШ-160 50м2(ГОСТ6943.10-2015)

50 р.

Стеклосетка ССШ-160 50м2(ГОСТ6943.10-2015)

Минская, Минский район

Сетка штукатурная металлическая

2 р.

Сетка штукатурная металлическая

Брест

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Стеклосетка фасадная с доставко ССШ-160 Prorab 50м2

57 р.

Стеклосетка фасадная с доставко ССШ-160 Prorab 50м2

Гомель

Сетка стеклянная Полоцк-Стекловолокно (50м2)

75 р.

Сетка стеклянная Полоцк-Стекловолокно (50м2)

Минск, Партизанский

Стеклосетка фасадная оранжевая МАХИНАТСТ 160(50м2)

75 р.

Стеклосетка фасадная оранжевая МАХИНАТСТ 160(50м2)

Брест

Стеклосетка Lihtar Mini Синяя 5x5 1x5м

5 р.

Стеклосетка Lihtar Mini Синяя 5x5 1x5м

Минск, Октябрьский

Клей для стеклообоев (паутинки) Bostik

100 р.

Клей для стеклообоев (паутинки) Bostik

Минск, Октябрьский

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Сетка фасадная

45 р.

Сетка фасадная

Гомель

Стеклосетка штукатурная ССШ-160

70 р.

Стеклосетка штукатурная ССШ-160

Минск, Октябрьский

Стеклосетка , фасадная

47 р.

Стеклосетка , фасадная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штукатурная сетка

80 р.

Штукатурная сетка

Гомельская, Речица

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Сетка

50 р.

Сетка

Минск, Заводской

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Сетка, грунтовка

Договорная

Сетка, грунтовка

Минск, Первомайский

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Сетка штукатурная

50 р.

Сетка штукатурная

Минск, Октябрьский

Стеклосетка штукатурная фасадная ССШ 160 яч 5x5, синяя.

50 р.

Стеклосетка штукатурная фасадная ССШ 160 яч 5x5, синяя.

Минск, Партизанский

Сетка рабица оцинкованная

47 р.

Сетка рабица оцинкованная

Брест

Сетка в ПВХ покрытии

60 р.

Сетка в ПВХ покрытии

Брест

Стеклообои стеклохолст

Договорная

Стеклообои стеклохолст

Гомельская, Речица

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сетка для стяжки и блочной кладки

Договорная

сетка для стяжки и блочной кладки

Витебск

сетка металлическая для стяжки и блочной кладки

Договорная

сетка металлическая для стяжки и блочной кладки

Витебск

Армирующаю Стеклосетка для штукатурка работ

45 р.

Армирующаю Стеклосетка для штукатурка работ

Витебск

Сетки композитные

6.80 р.

Сетки композитные

Гомельская, Речица

Стеклосетка Мастер Premium ССШ160. 50м.кв

57 р.

Стеклосетка Мастер Premium ССШ160. 50м.кв

Брест

Доставка
Сетка фасадная.

20 р.

Сетка фасадная.

Гомель

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Клей для стеклообоев Bostik 70, 15л

83 р.

Клей для стеклообоев Bostik 70, 15л

Брест

Доставка по Беларуси
РСТ-250

100 р.

РСТ-250

Могилев

Сетка штукатурная ССШ-160

70 р.

Сетка штукатурная ССШ-160

Минск, Октябрьский

Серпянка самоклеящаяся (ленты для швов ГКЛ)

1.81 р.

Серпянка самоклеящаяся (ленты для швов ГКЛ)

Минск, Центральный

Сетка тканая оцинкованная д 0,4 яч 2,5мм 1х1м

13.67 р.

Сетка тканая оцинкованная д 0,4 яч 2,5мм 1х1м

Минск, Центральный

Сетка фасадная стеклосетка ССШ 160 синяя

Договорная

Сетка фасадная стеклосетка ССШ 160 синяя

Витебская, Орша

Доставка
Рассрочка
Стеклосетка фасадная Полоцк ССШ 160Л-1

54 р.

Стеклосетка фасадная Полоцк ССШ 160Л-1

Брест

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Гидроизоляционная лента Knauf

40 р.

Гидроизоляционная лента Knauf

Минск, Фрунзенский

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Сетка штукатурная

Договорная

Сетка штукатурная

Могилев

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Товары с доставкой от магазинов

Стеклосетка , фасадная

47 р.

Стеклосетка , фасадная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клей для стеклообоев Bostik 70, 15л

83 р.

Клей для стеклообоев Bostik 70, 15л

Брест

Доставка по Беларуси
Сетка фасадная в Гродно. Лучшая цена

Договорная

Сетка фасадная в Гродно. Лучшая цена

Гродно

Доставка по Беларуси
Базальтовая армирующая сетка

29 р.

Базальтовая армирующая сетка

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стеклосетка Фасадная ССШ-160 яч.5х5 Синяя

43 р.

Стеклосетка Фасадная ССШ-160 яч.5х5 Синяя

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Сетка просечно-вытяжная штукатурная

24 р.

Сетка просечно-вытяжная штукатурная

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Сетка стеклотканевая штукатурная 50 м2 Полоцкая

83 р.

Сетка стеклотканевая штукатурная 50 м2 Полоцкая

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стеклохолст малярный Nortex Deco 40 г/м2, Ultra 50 г/м2

70 р.

Стеклохолст малярный Nortex Deco 40 г/м2, Ultra 50 г/м2

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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