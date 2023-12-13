Товары от Куфар Маркета
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67.36 р.
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Givre FH 1029SR06C11SG
Минск, Центральный
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38 р.
Термокружка с прорезиненным покрытием 450 мл. / Термостакан из нержавеющей стали Черный
Минск, Центральный
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25.90 р.
Набор чашек с блюдцем Lamart Dine LT9016
Минск, Центральный
110 р.
IKEA/ БОКАЛЫ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО ''СЭЛЛЬСКАПЛИГ''
Брест
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42 р.
Термокружка Зайка с ушками 400 мл. / Термостакан из нержавеющей стали с чехлом, ремешком и трубочкой
Минск, Центральный
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21 р.
Кружка керамическая 400 мл, с крышкой и металлической ложечкой Cat Happy every day (Белая)
Минск, Центральный
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21 р.
Кружка керамическая 400 мл, с крышкой и металлической ложечкой HAPPY (Синяя)
Минск, Центральный
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32 р.
Персональный стакан тамблер для кофе и других напитков Wowbottles /Кофейная крышка клапан слайдер с
Минск, Центральный
56.40 р.
Декантер для вина ''Айсберг''
Витебск
82 р.
Набор для вина
Витебск
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64.36 р.
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Givre FH 1029SR06C11SG
Минск, Центральный
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29 р.
Набор кружек для пива Makkua Beerglass Skull Buddy MB530
Минск, Центральный
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37.67 р.
Набор бокалов для коньяка LAV Misket LV-MIS568F
Минск, Центральный
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37.15 р.
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Empilable Clear 1063AB06C0111
Минск, Центральный
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37 р.
Графин Makkua Jug Hygge (JH1400)
Минск, Центральный
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36.29 р.
Набор бокалов для вина LAV Misket LV-MIS560F
Минск, Центральный
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35.73 р.
Графин Perfecto Linea Valencia 30-288450
Минск, Центральный
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33.21 р.
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Wave Clear 1054AB06C0111
Минск, Центральный
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32.74 р.
Набор бокалов для шампанского LAV Misket LV-MIS535F
Минск, Центральный
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32.34 р.
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Saphir 1027FB06A1111
Минск, Центральный
15 р.
Графин
Минск, Центральный
5 р.
Стаканы пластиковые одноразовые
Минск, Центральный
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44.12 р.
Чайный сервиз TERMISIL CSST025C
Минск, Центральный
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21.06 р.
Кружка-хамелеон BRADEX Чеширский Кот SU 0046
Минск, Центральный
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31.80 р.
Чайный сервиз TERMISIL CKSP040C
Минск, Центральный
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39.53 р.
Набор бокалов для вина LAV Fame LV-FAM556F
Минск, Центральный
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37.62 р.
Набор бокалов для коньяка LAV Misket LV-MIS568F
Минск, Центральный
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37.46 р.
Набор бокалов для вина LAV Fame LV-FAM523F
Минск, Центральный
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33.16 р.
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Wave Clear 1054AB06C0111
Минск, Центральный
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55.25 р.
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Givre 1027SR06A11SG
Минск, Центральный
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31.46 р.
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Jazz Clear 1084AB06A0111
Минск, Центральный
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30.87 р.
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Saphir 1027FB06A1111
Минск, Центральный
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40.28 р.
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Manhattan Clear 1058AB06A0111
Минск, Центральный
7.32 р.
Стаканы из цветного стекла (янтарный, дымчатый, разноцветный)
Витебск
27.30 р.
Бокал для вина наклонный
Витебск
22 р.
Набор бокалов
Витебск
83.80 р.
Декантер гироскопический
Витебск
Договорная
Вращающийся стакан
Витебск
13.10 р.
Чашка двухслойная
Витебск
7.90 р.
Стаканы из цветного стекла (матовый, прозрачный)
Витебск