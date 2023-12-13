Товары от Куфар Маркета
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Стаканы, бокалы, кувшины в Беларуси
25 р.
Продажа стаканов
Минск, Фрунзенский
20 р.
Продажа рюмок
Минск, Фрунзенский
30 р.
Кувшин Богемия винтаж
Минск, Советский
5 р.
Кувшин 3 шт. ,заварник
Гомель
40 р.
Рюмки бокалы хрусталь СССР
Могилев
20 р.
Графин штоф хрусталь СССР
Могилев
7 р.
Бокалы Nick&Nora 160 мл
Минск, Фрунзенский
9 р.
Бокалы для мартини и других напитков, 6 шт
Минск, Партизанский
29 р.
Фильтр для воды Аквафор Прованс А5
Минск, Ленинский
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67.36 р.
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Givre FH 1029SR06C11SG
Минск, Центральный
Договорная
Бокалы Reims Арлекин
Минск, Фрунзенский
10 р.
Рыбки набор рюмок шесть штук
Минск, Фрунзенский
8 р.
12шт гранёные рюмки ссср лот 8р
Минская, Борисов
Договорная
Набор для мартини.
Могилев
1 р.
стопки стекло толстое новые
Гродно
8 р.
12шт рюмки ссср..лот 8р
Минская, Борисов
10 р.
стаканы стекло 6штук новые
Гродно
10 р.
Рюмки 4шт ссср лот 10р
Минская, Борисов
10 р.
Рюмки 4шт ссср 10р
Минская, Борисов
70 р.
Набор хрусталь СССР
Могилев
70 р.
Набор СССР
Могилев
12 р.
стаканы стекло 6штук новые в упаковке 12руб.
Гродно
42 р.
Креманки набор 6 штук стеклянные
Минск, Заводской
180 р.
Набор для виски Чехословакия
Могилев
15 р.
Набор стаканов luminarc dallas 6 шт, 300 мл
Минск, Центральный
4 р.
Кружки пивные
Минск, Фрунзенский
20 р.
Кружка пивная
Минск, Центральный
10 р.
Стаканы или кружки для напитков
Гродно
3.50 р.
Стаканы Lays, 10р за все
Минск, Первомайский
30 р.
Винтажные бокалы, 3шт
Минск, Первомайский
50 р.
Стаканы
Минск, Фрунзенский
20 р.
кувшин стеклянный с крышкой
Минск, Октябрьский
30 р.
Хрусталь
Брест
10 р.
Набор стаканов
Витебск
Договорная
Посуда
Минск, Октябрьский
30 р.
Бокалы для пива 0,5 л
Минск, Первомайский
30 р.
Бокал для пива 0,5л
Минск, Первомайский
25 р.
Посуда
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Графин и рюмки, винтаж, Чехословакия
Могилев
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38 р.
Термокружка с прорезиненным покрытием 450 мл. / Термостакан из нержавеющей стали Черный
Минск, Центральный
5 р.
Штоф
Минск, Московский
40 р.
Кувшин со стаканом из ссср
Витебская, Глубокое
25 р.
Стакан для Виски с пулями
Брестская, Пинск
Товары с доставкой от магазинов
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67.36 р.
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Givre FH 1029SR06C11SG
Минск, Центральный
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38 р.
Термокружка с прорезиненным покрытием 450 мл. / Термостакан из нержавеющей стали Черный
Минск, Центральный
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25.90 р.
Набор чашек с блюдцем Lamart Dine LT9016
Минск, Центральный
110 р.
IKEA/ БОКАЛЫ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО ''СЭЛЛЬСКАПЛИГ''
Брест
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42 р.
Термокружка Зайка с ушками 400 мл. / Термостакан из нержавеющей стали с чехлом, ремешком и трубочкой
Минск, Центральный
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21 р.
Кружка керамическая 400 мл, с крышкой и металлической ложечкой Cat Happy every day (Белая)
Минск, Центральный
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21 р.
Кружка керамическая 400 мл, с крышкой и металлической ложечкой HAPPY (Синяя)
Минск, Центральный
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32 р.
Персональный стакан тамблер для кофе и других напитков Wowbottles /Кофейная крышка клапан слайдер с
Минск, Центральный