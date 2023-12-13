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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Стаканы, бокалы, кувшины в Беларуси

Продажа стаканов

25 р.

Продажа стаканов

Минск, Фрунзенский

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Продажа рюмок

20 р.

Продажа рюмок

Минск, Фрунзенский

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Кувшин Богемия винтаж

30 р.

Кувшин Богемия винтаж

Минск, Советский

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Кувшин 3 шт. ,заварник

5 р.

Кувшин 3 шт. ,заварник

Гомель

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Рюмки бокалы хрусталь СССР

40 р.

Рюмки бокалы хрусталь СССР

Могилев

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Графин штоф хрусталь СССР

20 р.

Графин штоф хрусталь СССР

Могилев

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Бокалы Nick&Nora 160 мл

7 р.

Бокалы Nick&Nora 160 мл

Минск, Фрунзенский

Бокалы для мартини и других напитков, 6 шт

9 р.

Бокалы для мартини и других напитков, 6 шт

Минск, Партизанский

Фильтр для воды Аквафор Прованс А5

29 р.

Фильтр для воды Аквафор Прованс А5

Минск, Ленинский

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Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Givre FH 1029SR06C11SG

Онлайн-заказ

67.36 р.

Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Givre FH 1029SR06C11SG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бокалы Reims Арлекин

Договорная

Бокалы Reims Арлекин

Минск, Фрунзенский

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Рыбки набор рюмок шесть штук

10 р.

Рыбки набор рюмок шесть штук

Минск, Фрунзенский

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12шт гранёные рюмки ссср лот 8р

8 р.

12шт гранёные рюмки ссср лот 8р

Минская, Борисов

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Набор для мартини.

Договорная

Набор для мартини.

Могилев

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стопки стекло толстое новые

1 р.

стопки стекло толстое новые

Гродно

12шт рюмки ссср..лот 8р

8 р.

12шт рюмки ссср..лот 8р

Минская, Борисов

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стаканы стекло 6штук новые

10 р.

стаканы стекло 6штук новые

Гродно

Рюмки 4шт ссср лот 10р

10 р.

Рюмки 4шт ссср лот 10р

Минская, Борисов

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Рюмки 4шт ссср 10р

10 р.

Рюмки 4шт ссср 10р

Минская, Борисов

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Набор хрусталь СССР

70 р.

Набор хрусталь СССР

Могилев

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Набор СССР

70 р.

Набор СССР

Могилев

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стаканы стекло 6штук новые в упаковке 12руб.

12 р.

стаканы стекло 6штук новые в упаковке 12руб.

Гродно

Креманки набор 6 штук стеклянные

42 р.

Креманки набор 6 штук стеклянные

Минск, Заводской

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Набор для виски Чехословакия

180 р.

Набор для виски Чехословакия

Могилев

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Набор стаканов luminarc dallas 6 шт, 300 мл

15 р.

Набор стаканов luminarc dallas 6 шт, 300 мл

Минск, Центральный

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Кружки пивные

4 р.

Кружки пивные

Минск, Фрунзенский

Кружка пивная

20 р.

Кружка пивная

Минск, Центральный

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Стаканы или кружки для напитков

10 р.

Стаканы или кружки для напитков

Гродно

Стаканы Lays, 10р за все

3.50 р.

Стаканы Lays, 10р за все

Минск, Первомайский

Винтажные бокалы, 3шт

30 р.

Винтажные бокалы, 3шт

Минск, Первомайский

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Стаканы

50 р.

Стаканы

Минск, Фрунзенский

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кувшин стеклянный с крышкой

20 р.

кувшин стеклянный с крышкой

Минск, Октябрьский

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Хрусталь

30 р.

Хрусталь

Брест

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Набор стаканов

10 р.

Набор стаканов

Витебск

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Посуда

Договорная

Посуда

Минск, Октябрьский

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Бокалы для пива 0,5 л

30 р.

Бокалы для пива 0,5 л

Минск, Первомайский

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Бокал для пива 0,5л

30 р.

Бокал для пива 0,5л

Минск, Первомайский

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Посуда

25 р.

Посуда

Могилевская, Бобруйск

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Графин и рюмки, винтаж, Чехословакия

60 р.

Графин и рюмки, винтаж, Чехословакия

Могилев

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Термокружка с прорезиненным покрытием 450 мл. / Термостакан из нержавеющей стали Черный

Онлайн-заказ

38 р.

Термокружка с прорезиненным покрытием 450 мл. / Термостакан из нержавеющей стали Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штоф

5 р.

Штоф

Минск, Московский

Кувшин со стаканом из ссср

40 р.

Кувшин со стаканом из ссср

Витебская, Глубокое

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Стакан для Виски с пулями

25 р.

Стакан для Виски с пулями

Брестская, Пинск

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Товары с доставкой от магазинов

Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Givre FH 1029SR06C11SG

Онлайн-заказ

67.36 р.

Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Givre FH 1029SR06C11SG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термокружка с прорезиненным покрытием 450 мл. / Термостакан из нержавеющей стали Черный

Онлайн-заказ

38 р.

Термокружка с прорезиненным покрытием 450 мл. / Термостакан из нержавеющей стали Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор чашек с блюдцем Lamart Dine LT9016

Онлайн-заказ

25.90 р.

Набор чашек с блюдцем Lamart Dine LT9016

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
IKEA/ БОКАЛЫ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО ''СЭЛЛЬСКАПЛИГ''

110 р.

IKEA/ БОКАЛЫ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО ''СЭЛЛЬСКАПЛИГ''

Брест

Доставка по Беларуси
Термокружка Зайка с ушками 400 мл. / Термостакан из нержавеющей стали с чехлом, ремешком и трубочкой

Онлайн-заказ

42 р.

Термокружка Зайка с ушками 400 мл. / Термостакан из нержавеющей стали с чехлом, ремешком и трубочкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кружка керамическая 400 мл, с крышкой и металлической ложечкой Cat Happy every day (Белая)

Онлайн-заказ

21 р.

Кружка керамическая 400 мл, с крышкой и металлической ложечкой Cat Happy every day (Белая)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кружка керамическая 400 мл, с крышкой и металлической ложечкой HAPPY (Синяя)

Онлайн-заказ

21 р.

Кружка керамическая 400 мл, с крышкой и металлической ложечкой HAPPY (Синяя)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Персональный стакан тамблер для кофе и других напитков Wowbottles /Кофейная крышка клапан слайдер с

Онлайн-заказ

32 р.

Персональный стакан тамблер для кофе и других напитков Wowbottles /Кофейная крышка клапан слайдер с

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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