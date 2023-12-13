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Ремонт и стройка

Срубы в Беларуси

Сруб бани

3 900 р.

Сруб бани

Могилевская, Чериков

сруб

Договорная

сруб

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Сруб для бани

4 500 р.

Сруб для бани

Минск, Заводской

Сруб бани 6/3 с терассой 6500р

6 500 р.

Сруб бани 6/3 с терассой 6500р

Витебск

сруб

Договорная

сруб

Гомель

Доставка по Беларуси
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Могилев

Доставка по Беларуси
Сруб

Договорная

Сруб

Витебск

Доставка по Беларуси
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рубка срубов

476 р.

Рубка срубов

Минск, Центральный

Доставка
Баня ручной рубки из кругляка

476 р.

Баня ручной рубки из кругляка

Минск, Центральный

Доставка
Ручная рубка домов

476 р.

Ручная рубка домов

Минск, Центральный

Доставка
Дом из бревна оцилиндрованного дачный (АКЦИЯ)

8 850 р.

Дом из бревна оцилиндрованного дачный (АКЦИЯ)

Минск, Фрунзенский

Сруб 9 метров на 12 метров строганный из бревна

22 400 р.

Сруб 9 метров на 12 метров строганный из бревна

Минская, Минский район

Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Витебск

Баня норвежский лафет.

5 500 р.

Баня норвежский лафет.

Могилев

ДОМ /СРУБ НА ВЫВОЗ

Договорная

ДОМ /СРУБ НА ВЫВОЗ

Минская, Смолевичи

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Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Могилев

Сруб

3 300 р.

Сруб

Минская, Другие города

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Готовый сруб дома норвежский лафет

78 650 р.

Готовый сруб дома норвежский лафет

Минск, Центральный

Рассрочка
Готовый сруб бани дома.

22 500 р.

Готовый сруб бани дома.

Минск, Центральный

Новый сруб дома/бани

52 000 р.

Новый сруб дома/бани

Минск, Центральный

Отделка срубов

Договорная

Отделка срубов

Минская, Молодечно

Продам сруб

Договорная

Продам сруб

Минская, Борисов

Сруб 6*6

8 000 р.

Сруб 6*6

Витебск

Сруб

4 000 р.

Сруб

Минская, Вилейка

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Дом под снос

Договорная

Дом под снос

Витебск

браширование очистка древесины, кладки кирпичной

20 р.

браширование очистка древесины, кладки кирпичной

Гомель

Доставка по Беларуси
Дом жилой из оцилиндрованного бруса (АКЦИЯ)

13 900 р.

Дом жилой из оцилиндрованного бруса (АКЦИЯ)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Сруб под баню или хоз.постройку+ стройматериалы

2 500 р.

Сруб под баню или хоз.постройку+ стройматериалы

Гомель

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Сруб

Договорная

Сруб

Витебск

Клееный брус по цене производителя

1 350 р.

Клееный брус по цене производителя

Минск, Центральный

Строительство бани 4х6

32 000 р.

Строительство бани 4х6

Минск, Центральный

Герметизация швов сруба(теплый шов)

Договорная

Герметизация швов сруба(теплый шов)

Могилев

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Сруб

Договорная

Сруб

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Брус профилированный лунный паз

900 р.

Брус профилированный лунный паз

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Сруб новый

Договорная

Сруб новый

Гомель

Сруб под заказ

Договорная

Сруб под заказ

Могилев

Деревянный дом 5,5х9,5, сруб из бревна

36 400 р.

Деревянный дом 5,5х9,5, сруб из бревна

Минская, Минский район

Продам 2 сруба. Можно на дрова. Дешево.

Договорная

Продам 2 сруба. Можно на дрова. Дешево.

Гродно

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Деревянный дом 8х10м., сруб из бревна

64 700 р.

Деревянный дом 8х10м., сруб из бревна

Минск, Заводской

Сруб из профилированного бруса

Договорная

Сруб из профилированного бруса

Минская, Молодечно

Сруб

Договорная

Сруб

Гомель

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Сруб дома профилированный брус

84 000 р.

Сруб дома профилированный брус

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

сруб

Договорная

сруб

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
сруб

Договорная

сруб

Гомель

Доставка по Беларуси
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Могилев

Доставка по Беларуси
Сруб

Договорная

Сруб

Витебск

Доставка по Беларуси
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
браширование очистка древесины, кладки кирпичной

20 р.

браширование очистка древесины, кладки кирпичной

Гомель

Доставка по Беларуси
Сруб

Договорная

Сруб

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Брус профилированный лунный паз

900 р.

Брус профилированный лунный паз

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
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