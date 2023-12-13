Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Срубы в Беларуси
3 900 р.
Сруб бани
Могилевская, Чериков
Договорная
сруб
Минская, Марьина Горка
4 500 р.
Сруб для бани
Минск, Заводской
6 500 р.
Сруб бани 6/3 с терассой 6500р
Витебск
Договорная
сруб
Гомель
Договорная
Сруб бани
Могилев
Договорная
Сруб
Витебск
Договорная
Сруб бани
Минск, Заводской
476 р.
Рубка срубов
Минск, Центральный
476 р.
Баня ручной рубки из кругляка
Минск, Центральный
476 р.
Ручная рубка домов
Минск, Центральный
8 850 р.
Дом из бревна оцилиндрованного дачный (АКЦИЯ)
Минск, Фрунзенский
22 400 р.
Сруб 9 метров на 12 метров строганный из бревна
Минская, Минский район
Договорная
Сруб бани
Витебск
5 500 р.
Баня норвежский лафет.
Могилев
Договорная
ДОМ /СРУБ НА ВЫВОЗ
Минская, Смолевичи
Договорная
Сруб бани
Могилев
3 300 р.
Сруб
Минская, Другие города
78 650 р.
Готовый сруб дома норвежский лафет
Минск, Центральный
22 500 р.
Готовый сруб бани дома.
Минск, Центральный
52 000 р.
Новый сруб дома/бани
Минск, Центральный
Договорная
Отделка срубов
Минская, Молодечно
Договорная
Продам сруб
Минская, Борисов
8 000 р.
Сруб 6*6
Витебск
4 000 р.
Сруб
Минская, Вилейка
Договорная
Дом под снос
Витебск
20 р.
браширование очистка древесины, кладки кирпичной
Гомель
13 900 р.
Дом жилой из оцилиндрованного бруса (АКЦИЯ)
Минск, Фрунзенский
2 500 р.
Сруб под баню или хоз.постройку+ стройматериалы
Гомель
Договорная
Сруб
Витебск
1 350 р.
Клееный брус по цене производителя
Минск, Центральный
32 000 р.
Строительство бани 4х6
Минск, Центральный
Договорная
Герметизация швов сруба(теплый шов)
Могилев
Договорная
Сруб
Минская, Смолевичи
900 р.
Брус профилированный лунный паз
Минская, Минский район
Договорная
Сруб новый
Гомель
Договорная
Сруб под заказ
Могилев
36 400 р.
Деревянный дом 5,5х9,5, сруб из бревна
Минская, Минский район
Договорная
Продам 2 сруба. Можно на дрова. Дешево.
Гродно
64 700 р.
Деревянный дом 8х10м., сруб из бревна
Минск, Заводской
Договорная
Сруб из профилированного бруса
Минская, Молодечно
Договорная
Сруб
Гомель
84 000 р.
Сруб дома профилированный брус
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
Договорная
сруб
Минская, Марьина Горка
Договорная
сруб
Гомель
Договорная
Сруб бани
Могилев
Договорная
Сруб
Витебск
Договорная
Сруб бани
Минск, Заводской
20 р.
браширование очистка древесины, кладки кирпичной
Гомель
Договорная
Сруб
Минская, Смолевичи
900 р.
Брус профилированный лунный паз
Минская, Минский район