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Сад и огородУдобрения и агрохимия

Средства для защиты растений в Беларуси

Свитч фунгицид
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370 р.

Свитч фунгицид

Брест

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Свитч фунгицид
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370 р.

Свитч фунгицид

Брест

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Фунгицид Treso

Договорная

Фунгицид Treso

Брест

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Керамзит дренаж 5 л

8 р.

Керамзит дренаж 5 л

Минск, Фрунзенский

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Ёлочки

20 р.

Ёлочки

Минская, Молодечно

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Гербицид

Договорная

Гербицид

Могилев

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химпрополка

35 р.

химпрополка

Брест

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Сера в гранулах

3 р.

Сера в гранулах

Брестская, Дрогичин

Сера гранулированная

3 р.

Сера гранулированная

Брест

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Перекись 3%

3.50 р.

Перекись 3%

Гомель

Фунгицид,инсектицид

Договорная

Фунгицид,инсектицид

Брестская, Малорита

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Удобрения

Договорная

Удобрения

Минск, Первомайский

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Вертимек инсектицид

220 р.

Вертимек инсектицид

Витебская, Глубокое

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Квадрис фунгицид

200 р.

Квадрис фунгицид

Витебская, Глубокое

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Продам

Договорная

Продам

Витебская, Орша

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Средство защиты растений Фразол (фунгициды), 35 л.

2 200 р.

Средство защиты растений Фразол (фунгициды), 35 л.

Витебская, Докшицы

Гербицид 5л.

100 р.

Гербицид 5л.

Гомельская, Мозырь

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Топаз фунгицид

200 р.

Топаз фунгицид

Гродненская, Лида

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Фунгицид Свитч

350 р.

Фунгицид Свитч

Витебская, Глубокое

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Престиж

120 р.

Престиж

Гродненская, Лида

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Какао велла

13 р.

Какао велла

Минск, Первомайский

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Продам опилки.

4 р.

Продам опилки.

Брестская, Пинск

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Теппеки, мовенто, аполло

Договорная

Теппеки, мовенто, аполло

Гомель

Мульча Кофейная Органическая 20 литров

12 р.

Мульча Кофейная Органическая 20 литров

Минск, Центральный

Перекись 3%

3.50 р.

Перекись 3%

Гомель

Зелёное мыло

4 р.

Зелёное мыло

Гомельская, Лельчицы

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удобрение для новогодних елей, сосен, пихт, туй FORTE

9 р.

удобрение для новогодних елей, сосен, пихт, туй FORTE

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Триходерма Боверия Метаризиум уручье

20 р.

Триходерма Боверия Метаризиум уручье

Минск, Первомайский

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ОПИЛКИ РАЗНЫХ ПОРОД

4 р.

ОПИЛКИ РАЗНЫХ ПОРОД

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Ср-во защиты растений Балерина (гербициды), 60 л.

1 450 р.

Ср-во защиты растений Балерина (гербициды), 60 л.

Витебская, Докшицы

Средство защиты растений Вольник смарт, 40 литров

1 480 р.

Средство защиты растений Вольник смарт, 40 литров

Витебская, Докшицы

Средство защиты растений Метеор (гербициды), 35 л.

1 180 р.

Средство защиты растений Метеор (гербициды), 35 л.

Витебская, Докшицы

ЧЕРНОЗЕМ В МЕШКАХ

6 р.

ЧЕРНОЗЕМ В МЕШКАХ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Танрек 1литр

80 р.

Танрек 1литр

Брестская, Береза

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Фунгицид''Максим''

5 р.

Фунгицид''Максим''

Гродно

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Гербициды ''Пилараунд Экстра'' 0,5 л.

27 р.

Гербициды ''Пилараунд Экстра'' 0,5 л.

Витебск

Регулятор роста растений Кинетин 99%

15 р.

Регулятор роста растений Кинетин 99%

Минск, Центральный

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Азофос фунгицид для яблони и томатов

5 р.

Азофос фунгицид для яблони и томатов

Минск, Центральный

Грунт растительный с минеральным удобрением

Договорная

Грунт растительный с минеральным удобрением

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ВЕРХОВОЙ И НИЗИНЫЙ ТОРФ В МЕШКАХ

7 р.

ВЕРХОВОЙ И НИЗИНЫЙ ТОРФ В МЕШКАХ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Пленум

Договорная

Пленум

Гродно

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Атлант плюс 0-18-16 жидкие удобрения

150 р.

Атлант плюс 0-18-16 жидкие удобрения

Гомельская, Другие города

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Агроперлит

Договорная

Агроперлит

Витебск

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инсектицид фунгицид

48.50 р.

инсектицид фунгицид

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

удобрение для новогодних елей, сосен, пихт, туй FORTE

9 р.

удобрение для новогодних елей, сосен, пихт, туй FORTE

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ОПИЛКИ РАЗНЫХ ПОРОД

4 р.

ОПИЛКИ РАЗНЫХ ПОРОД

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
ЧЕРНОЗЕМ В МЕШКАХ

6 р.

ЧЕРНОЗЕМ В МЕШКАХ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Грунт растительный с минеральным удобрением

Договорная

Грунт растительный с минеральным удобрением

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ВЕРХОВОЙ И НИЗИНЫЙ ТОРФ В МЕШКАХ

7 р.

ВЕРХОВОЙ И НИЗИНЫЙ ТОРФ В МЕШКАХ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Беллис

365 р.

Беллис

Брест

Доставка по Беларуси
Железный, медный купорос 25 кг,1 кг

Договорная

Железный, медный купорос 25 кг,1 кг

Брест

Доставка по Беларуси
Актара Оригинал 250 гр

180 р.

Актара Оригинал 250 гр

Брест

Доставка по Беларуси
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