Товары от Куфар Маркета
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Средства для защиты растений в Беларуси
370 р.
Свитч фунгицид
Брест
370 р.
Свитч фунгицид
Брест
Договорная
Фунгицид Treso
Брест
8 р.
Керамзит дренаж 5 л
Минск, Фрунзенский
20 р.
Ёлочки
Минская, Молодечно
Договорная
Гербицид
Могилев
35 р.
химпрополка
Брест
3 р.
Сера в гранулах
Брестская, Дрогичин
3 р.
Сера гранулированная
Брест
3.50 р.
Перекись 3%
Гомель
Договорная
Фунгицид,инсектицид
Брестская, Малорита
Договорная
Удобрения
Минск, Первомайский
220 р.
Вертимек инсектицид
Витебская, Глубокое
200 р.
Квадрис фунгицид
Витебская, Глубокое
Договорная
Продам
Витебская, Орша
2 200 р.
Средство защиты растений Фразол (фунгициды), 35 л.
Витебская, Докшицы
100 р.
Гербицид 5л.
Гомельская, Мозырь
200 р.
Топаз фунгицид
Гродненская, Лида
350 р.
Фунгицид Свитч
Витебская, Глубокое
120 р.
Престиж
Гродненская, Лида
13 р.
Какао велла
Минск, Первомайский
4 р.
Продам опилки.
Брестская, Пинск
Договорная
Теппеки, мовенто, аполло
Гомель
12 р.
Мульча Кофейная Органическая 20 литров
Минск, Центральный
3.50 р.
Перекись 3%
Гомель
4 р.
Зелёное мыло
Гомельская, Лельчицы
9 р.
удобрение для новогодних елей, сосен, пихт, туй FORTE
Минск, Первомайский
20 р.
Триходерма Боверия Метаризиум уручье
Минск, Первомайский
4 р.
ОПИЛКИ РАЗНЫХ ПОРОД
Минская, Смолевичи
1 450 р.
Ср-во защиты растений Балерина (гербициды), 60 л.
Витебская, Докшицы
1 480 р.
Средство защиты растений Вольник смарт, 40 литров
Витебская, Докшицы
1 180 р.
Средство защиты растений Метеор (гербициды), 35 л.
Витебская, Докшицы
6 р.
ЧЕРНОЗЕМ В МЕШКАХ
Минская, Смолевичи
80 р.
Танрек 1литр
Брестская, Береза
5 р.
Фунгицид''Максим''
Гродно
27 р.
Гербициды ''Пилараунд Экстра'' 0,5 л.
Витебск
15 р.
Регулятор роста растений Кинетин 99%
Минск, Центральный
5 р.
Азофос фунгицид для яблони и томатов
Минск, Центральный
Договорная
Грунт растительный с минеральным удобрением
Минская, Минский район
7 р.
ВЕРХОВОЙ И НИЗИНЫЙ ТОРФ В МЕШКАХ
Минская, Смолевичи
Договорная
Пленум
Гродно
150 р.
Атлант плюс 0-18-16 жидкие удобрения
Гомельская, Другие города
Договорная
Агроперлит
Витебск
48.50 р.
инсектицид фунгицид
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
9 р.
удобрение для новогодних елей, сосен, пихт, туй FORTE
Минск, Первомайский
4 р.
ОПИЛКИ РАЗНЫХ ПОРОД
Минская, Смолевичи
6 р.
ЧЕРНОЗЕМ В МЕШКАХ
Минская, Смолевичи
Договорная
Грунт растительный с минеральным удобрением
Минская, Минский район
7 р.
ВЕРХОВОЙ И НИЗИНЫЙ ТОРФ В МЕШКАХ
Минская, Смолевичи
365 р.
Беллис
Брест
Договорная
Железный, медный купорос 25 кг,1 кг
Брест
180 р.
Актара Оригинал 250 гр
Брест