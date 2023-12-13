logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Сантехника и отопление
Смесители
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Смесители в Беларуси

Гигиенический душ
vip

135 р.

Гигиенический душ

Витебск

Смеситель Grohe precision flow 34798000

350 р.

Смеситель Grohe precision flow 34798000

Минск, Заводской

Смеситель в ванную

400 р.

Смеситель в ванную

Могилев

badge-icon
Hansgrohe Crometta E 240

1 100 р.

Hansgrohe Crometta E 240

Минская, Молодечно

badge-icon
Смеситель Armatura

95 р.

Смеситель Armatura

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Душевая система Ledeme 72401

280 р.

Душевая система Ledeme 72401

Минск, Ленинский

Смеситель для кухни Hansgrohe

415 р.

Смеситель для кухни Hansgrohe

Минск, Партизанский

badge-icon
Смеситель для ванны

85 р.

Смеситель для ванны

Брест

badge-icon
Смеситель для кухни с фильтром для питьевой воды

210 р.

Смеситель для кухни с фильтром для питьевой воды

Минск, Фрунзенский

Смеситель для кухни РМС из латуни однорычажный

75 р.

Смеситель для кухни РМС из латуни однорычажный

Минск, Фрунзенский

Смеситель Maxonor MN3271

Онлайн-заказ

338.50 р.

Смеситель Maxonor MN3271

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель Maxonor MN1171-7

Онлайн-заказ

341.20 р.

Смеситель Maxonor MN1171-7

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель без скрытого механизма Laveo Largo BAH 60PD

Онлайн-заказ

341.10 р.

Смеситель без скрытого механизма Laveo Largo BAH 60PD

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель Omoikiri Umi-BE (ваниль)

Онлайн-заказ

345.99 р.

Смеситель Omoikiri Umi-BE (ваниль)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Omoikiri Umi-PA (пастила)

Онлайн-заказ

345.99 р.

Смеситель Omoikiri Umi-PA (пастила)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-016 310 (серый)

Онлайн-заказ

353.89 р.

Смеситель Ulgran U-016 310 (серый)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-006 310 (СЕРЫЙ)

Онлайн-заказ

274.82 р.

Смеситель Ulgran U-006 310 (СЕРЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-001 344 (УЛЬТРА-ЧЕРНЫЙ)

Онлайн-заказ

229.22 р.

Смеситель Ulgran U-001 344 (УЛЬТРА-ЧЕРНЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-001 343 (АНТРАЦИТ)

Онлайн-заказ

229.22 р.

Смеситель Ulgran U-001 343 (АНТРАЦИТ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-010 302 (ПЕСОК)

Онлайн-заказ

307.22 р.

Смеситель Ulgran U-010 302 (ПЕСОК)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-003 331 (БЕЛЫЙ)

Онлайн-заказ

234.22 р.

Смеситель Ulgran U-003 331 (БЕЛЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-003 302 (ПЕСОК)

Онлайн-заказ

234.22 р.

Смеситель Ulgran U-003 302 (ПЕСОК)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-001 328 (БЕЖЕВЫЙ)

Онлайн-заказ

229.22 р.

Смеситель Ulgran U-001 328 (БЕЖЕВЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Omoikiri Shinagawa-P-SA (бежевый)

Онлайн-заказ

422.89 р.

Смеситель Omoikiri Shinagawa-P-SA (бежевый)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-001 341 (УЛЬТРА-БЕЛЫЙ)

Онлайн-заказ

229.22 р.

Смеситель Ulgran U-001 341 (УЛЬТРА-БЕЛЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-003 341 (УЛЬТРА-БЕЛЫЙ)

Онлайн-заказ

234.22 р.

Смеситель Ulgran U-003 341 (УЛЬТРА-БЕЛЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ahti Kotka KO305000

Онлайн-заказ

505.55 р.

Смеситель Ahti Kotka KO305000

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-001 345 (ШОКОЛАД)

Онлайн-заказ

229.22 р.

Смеситель Ulgran U-001 345 (ШОКОЛАД)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-001 310 (СЕРЫЙ)

Онлайн-заказ

229.22 р.

Смеситель Ulgran U-001 310 (СЕРЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-003 342 (ГРАФИТ)

Онлайн-заказ

234.22 р.

Смеситель Ulgran U-003 342 (ГРАФИТ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-003 328 (БЕЖЕВЫЙ)

Онлайн-заказ

234.22 р.

Смеситель Ulgran U-003 328 (БЕЖЕВЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-019 309 (темно-серый)

Онлайн-заказ

336.99 р.

Смеситель Ulgran U-019 309 (темно-серый)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Omoikiri Nagano-P-GR leningrad grey

Онлайн-заказ

1 168.04 р.

Смеситель Omoikiri Nagano-P-GR leningrad grey

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Omoikiri Nakagawa 2 Plus-AZ (azur blue)

Онлайн-заказ

1 168.04 р.

Смеситель Omoikiri Nakagawa 2 Plus-AZ (azur blue)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Omoikiri Yamada-P-GR (leningrad grey)

Онлайн-заказ

811.92 р.

Смеситель Omoikiri Yamada-P-GR (leningrad grey)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Rea Bloom White Gold B9919

Онлайн-заказ

507.55 р.

Смеситель Rea Bloom White Gold B9919

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Rea Troy black matt B6300

Онлайн-заказ

305.22 р.

Смеситель Rea Troy black matt B6300

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Laveo Kvadrato BLQ 74TD

Онлайн-заказ

413.20 р.

Смеситель Laveo Kvadrato BLQ 74TD

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Omoikiri Nagano-RG-LG (royal green/светлое золото/матовый)

Онлайн-заказ

1 465.99 р.

Смеситель Omoikiri Nagano-RG-LG (royal green/светлое золото/матовый)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Rea Flip Chrome B2004

Онлайн-заказ

406 р.

Смеситель Rea Flip Chrome B2004

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Franke Pola 115.0622.946 (белый)

Онлайн-заказ

324 р.

Смеситель Franke Pola 115.0622.946 (белый)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Blanco Daras (черный)

99 р.

Смеситель Blanco Daras (черный)

Минск, Центральный

Смеситель Omoikiri Shinagawa-P-PA (пастила) 4974157

Онлайн-заказ

422.89 р.

Смеситель Omoikiri Shinagawa-P-PA (пастила) 4974157

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Душевая система Ahti Rauma RM403101

Онлайн-заказ

1 720 р.

Душевая система Ahti Rauma RM403101

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Смеситель Maxonor MN3271

Онлайн-заказ

338.50 р.

Смеситель Maxonor MN3271

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель Maxonor MN1171-7

Онлайн-заказ

341.20 р.

Смеситель Maxonor MN1171-7

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель без скрытого механизма Laveo Largo BAH 60PD

Онлайн-заказ

341.10 р.

Смеситель без скрытого механизма Laveo Largo BAH 60PD

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель Omoikiri Umi-BE (ваниль)

Онлайн-заказ

345.99 р.

Смеситель Omoikiri Umi-BE (ваниль)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Omoikiri Umi-PA (пастила)

Онлайн-заказ

345.99 р.

Смеситель Omoikiri Umi-PA (пастила)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-016 310 (серый)

Онлайн-заказ

353.89 р.

Смеситель Ulgran U-016 310 (серый)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-006 310 (СЕРЫЙ)

Онлайн-заказ

274.82 р.

Смеситель Ulgran U-006 310 (СЕРЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-001 344 (УЛЬТРА-ЧЕРНЫЙ)

Онлайн-заказ

229.22 р.

Смеситель Ulgran U-001 344 (УЛЬТРА-ЧЕРНЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки