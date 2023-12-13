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Товары от Куфар Маркета

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Штативы в Беларуси

Штатив

40 р.

Штатив

Минск, Центральный

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штатив

25 р.

штатив

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Трипод ADA Elevation 16 B

Онлайн-заказ

104.98 р.

Трипод ADA Elevation 16 B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив, сэлфи палка (монопод) для фотоаппарата +

5 р.

Штатив, сэлфи палка (монопод) для фотоаппарата +

Гродно

Штатив напольный Evolution TM-3110

Онлайн-заказ

21 р.

Штатив напольный Evolution TM-3110

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив Rekam RM-120

Онлайн-заказ

71.94 р.

Штатив Rekam RM-120

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Селфи палка

1.50 р.

Селфи палка

Брестская, Лунинец

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Штанга распорная телескопическая с треногой в комплекте ADA Silver Plus А00556

Онлайн-заказ

231.19 р.

Штанга распорная телескопическая с треногой в комплекте ADA Silver Plus А00556

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стойка Ritmix RMH-021

Онлайн-заказ

24.26 р.

Стойка Ritmix RMH-021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив Hama Action 165 3D (00004095)

Онлайн-заказ

110.88 р.

Штатив Hama Action 165 3D (00004095)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив Hama Gamma 153 (00004096)

Онлайн-заказ

93.06 р.

Штатив Hama Gamma 153 (00004096)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив 3110 НОВЫЙ +Bluetooth Пульт+Держатель фото

24.99 р.

Штатив 3110 НОВЫЙ +Bluetooth Пульт+Держатель фото

Минск, Заводской

Доставка
Стойка для световых приборов в саб

40 р.

Стойка для световых приборов в саб

Минская, Солигорск

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Штатив Gitzo + головы

Договорная

Штатив Gitzo + головы

Минск, Московский

Штативы ADA Silver Plus

Онлайн-заказ

231.19 р.

Штативы ADA Silver Plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив гибкий Joby GorillaPod 3K PRO Kit

290 р.

Штатив гибкий Joby GorillaPod 3K PRO Kit

Минск, Фрунзенский

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Плечевой упор для фото-видео камеры

30 р.

Плечевой упор для фото-видео камеры

Могилев

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Стойка штатив трипод Evolution TM-PD2 42549

13 р.

Стойка штатив трипод Evolution TM-PD2 42549

Минск, Фрунзенский

Слайдер Kingjoy VM-100 алюминиевый

190 р.

Слайдер Kingjoy VM-100 алюминиевый

Минская, Борисов

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Стабилизатор

250 р.

Стабилизатор

Минск, Фрунзенский

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Штатив-монопод Hama Mini Flex 2in1 (черный)

Онлайн-заказ

58.55 р.

Штатив-монопод Hama Mini Flex 2in1 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультипод Hoco K16 (черный)

Онлайн-заказ

47.18 р.

Мультипод Hoco K16 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультипод Hoco K15 Treasure (черный)

Онлайн-заказ

49.40 р.

Мультипод Hoco K15 Treasure (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Manfrotto mvm500a

450 р.

Manfrotto mvm500a

Гродненская, Сморгонь

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Штатив ADA Instruments Digit 130

Онлайн-заказ

80.96 р.

Штатив ADA Instruments Digit 130

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив Rekam RT-M25

Онлайн-заказ

26.15 р.

Штатив Rekam RT-M25

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Голова FUJIMI FLBH-S

Онлайн-заказ

11.59 р.

Голова FUJIMI FLBH-S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Трипод Falcon Eyes FEL-2440ST.0

Онлайн-заказ

92.16 р.

Трипод Falcon Eyes FEL-2440ST.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Трипод Falcon Eyes FEL-3050A/B.0

Онлайн-заказ

128.90 р.

Трипод Falcon Eyes FEL-3050A/B.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Трипод Falcon Eyes Travel Line 2400

Онлайн-заказ

63.81 р.

Трипод Falcon Eyes Travel Line 2400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штативы Bosch BT 150 0601096B00

Онлайн-заказ

191.14 р.

Штативы Bosch BT 150 0601096B00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стойка 1,6 м желтая, двухместная GLANZEN

44 р.

Стойка 1,6 м желтая, двухместная GLANZEN

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Стойка 1,6 м желтая, двухместная с 2 прожекторами по 50вт GLANZEN

135 р.

Стойка 1,6 м желтая, двухместная с 2 прожекторами по 50вт GLANZEN

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Стабилизатор Zhiyun Weebill 3 Combo

1 300 р.

Стабилизатор Zhiyun Weebill 3 Combo

Гомель

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Стойка-штатив, высота до 1,5м

20 р.

Стойка-штатив, высота до 1,5м

Минск, Центральный

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Ручной стабилизатор для телефона с микрофоном лампой и пультом

59.90 р.

Ручной стабилизатор для телефона с микрофоном лампой и пультом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нагрудный ремень-держатель для съемки без рук для телефона с регулировкой угла наклона

49.90 р.

Нагрудный ремень-держатель для съемки без рук для телефона с регулировкой угла наклона

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стабилизатор для фото/видео камер

70 р.

Стабилизатор для фото/видео камер

Витебск

Фотооборудование

55 р.

Фотооборудование

Минская, Солигорск

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Продано

10 р.

Продано

Минск, Первомайский

Новый штатив + кольцевая лампа в упаковке

55 р.

Новый штатив + кольцевая лампа в упаковке

Минск, Центральный

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Штативы

25 р.

Штативы

Минск, Фрунзенский

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Штатив Универсальный

30 р.

Штатив Универсальный

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

штатив

25 р.

штатив

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Трипод ADA Elevation 16 B

Онлайн-заказ

104.98 р.

Трипод ADA Elevation 16 B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив напольный Evolution TM-3110

Онлайн-заказ

21 р.

Штатив напольный Evolution TM-3110

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив Rekam RM-120

Онлайн-заказ

71.94 р.

Штатив Rekam RM-120

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штанга распорная телескопическая с треногой в комплекте ADA Silver Plus А00556

Онлайн-заказ

231.19 р.

Штанга распорная телескопическая с треногой в комплекте ADA Silver Plus А00556

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стойка Ritmix RMH-021

Онлайн-заказ

24.26 р.

Стойка Ritmix RMH-021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив Hama Action 165 3D (00004095)

Онлайн-заказ

110.88 р.

Штатив Hama Action 165 3D (00004095)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив Hama Gamma 153 (00004096)

Онлайн-заказ

93.06 р.

Штатив Hama Gamma 153 (00004096)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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