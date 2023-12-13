Товары от Куфар Маркета
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Шпатели, валики, кисти в Беларуси
10 р.
Ведро большое и шпателя
Гродно
149 р.
Набор металлических зубчатых шпателей BIHUI (6шт)
Минск, Московский
20 р.
Гладилка губчатая для цементной затирки TACTIX, арт.281408
Минск, Московский
60 р.
Валик по ГКЛ.
Витебск
100 р.
Шпателя DLT FINISH
Минск, Первомайский
11 р.
Шпатель полукруглый DLT арт.8145
Минск, Московский
25 р.
Скребок многофункциональный строительный 3
Минск, Московский
23 р.
Зубчатый шпатель (гребенка) BIHUI (Тигровый коготь) PTCBTG
Минск, Московский
33 р.
Гладилка угловая TACTIX, 405х115мм, арт.281040
Минск, Московский
14 р.
Шпатель малярный TACTIX, 75мм/100мм/150мм, гибкий
Минск, Московский
12 р.
Скребок малярный TACTIX, 38мм/75мм
Минск, Московский
350 р.
Шпатель для нанесения шпатлёвки STORCH
Минская, Столбцы
10 р.
Валик фасадный
Гомель
9 р.
Шпатели для силиконовых герметиков BIHUI, STAK4
Минск, Московский
22 р.
МАЛЯРНЫЙ ШПАТЕЛЬ DLT FINISH ТОЛЩИНА 0,5мм
Минск, Московский
20 р.
Угловой шпатель для внутренних углов, 125X100мм, арт.283094
Минск, Московский
18 р.
Набор шпателей для силикона DLT Silicone, комплект 18 насадок
Минск, Московский
115 р.
зуб 10мм. Супер гребенка от 9plitok
Минск, Московский
385 р.
НАБОР ШПАТЕЛЕЙ DLT FINISH SILVER
Минск, Московский
12 р.
Шпатель для эпоксидной затирки DLT
Минск, Московский
115 р.
Раздвижная гребёнка-трансформер, зуб 8мм.
Минск, Московский
29 р.
МАЛЯРНЫЙ ШПАТЕЛЬ DLT FINISH ТОЛЩИНА 0,3ММ
Минск, Московский
20 р.
Зубчатые шпатели RUBI (гребенка 8,10,12мм)
Минск, Московский
11 р.
Мастерок BIHUI шпатель полукруглый с нержавейки
Минск, Московский
21 р.
Угловой шпатель для наружных углов TACTIX, 125X100мм, арт.283096
Минск, Московский
16 р.
Комплект для затирки герметика BIHUI
Минск, Московский
13 р.
Шпателя малярные BIHUI, 220-600мм
Минск, Московский
15 р.
Валик для нанесения шпатлевки DLT 18см, ворс 10мм, для бюгеля 8мм
Минск, Московский
14 р.
Шпатель универсальный из нерж. стали BIHUI
Минск, Московский
22 р.
Валик для нанесения шпатлевки DLT
Минск, Московский
15 р.
Шпатель малярный TACTIX, 203мм/254мм/305мм, воронёная сталь
Минск, Московский
30 р.
Шпатель ТАЙФУН 480мм Профессиональный Польша
Минск, Заводской
250 р.
НАБОР N10DLT FINISH, ТОЛЩИНА 0,5ММ 25/45/80СМ/КEЙС
Минск, Московский
5 р.
Ручка телескопическая для валика
Минск, Фрунзенский
3 р.
Шпатель фасадный 350
Минск, Фрунзенский
10 р.
Валик прижимной 24 см
Гродно
3.52 р.
Шпатель с деревянной ручкой, фасадный
Минск, Первомайский
15 р.
Шпатель для цементной затирки (гладилка для затирки) DLT
Минск, Московский
10 р.
Набор шпателей для силикона (4шт) DLT, арт.63100
Минск, Московский
Договорная
Инструмент малярный новый и б/у ( излишки).
Минск, Ленинский
30 р.
Валик структурный(шуба)
Могилев
4 р.
Молоток и пр
Минск, Партизанский
676 р.
Набор гребенок BIHUI (15 предметов)
Минск, Московский