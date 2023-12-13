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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Шпатели, валики, кисти в Беларуси

Ведро большое и шпателя

10 р.

Ведро большое и шпателя

Гродно

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Набор металлических зубчатых шпателей BIHUI (6шт)

149 р.

Набор металлических зубчатых шпателей BIHUI (6шт)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Гладилка губчатая для цементной затирки TACTIX, арт.281408

20 р.

Гладилка губчатая для цементной затирки TACTIX, арт.281408

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Валик по ГКЛ.

60 р.

Валик по ГКЛ.

Витебск

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Шпателя DLT FINISH

100 р.

Шпателя DLT FINISH

Минск, Первомайский

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Шпатель полукруглый DLT арт.8145

11 р.

Шпатель полукруглый DLT арт.8145

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Скребок многофункциональный строительный 3

25 р.

Скребок многофункциональный строительный 3

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Зубчатый шпатель (гребенка) BIHUI (Тигровый коготь) PTCBTG

23 р.

Зубчатый шпатель (гребенка) BIHUI (Тигровый коготь) PTCBTG

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Гладилка угловая TACTIX, 405х115мм, арт.281040

33 р.

Гладилка угловая TACTIX, 405х115мм, арт.281040

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шпатель малярный TACTIX, 75мм/100мм/150мм, гибкий

14 р.

Шпатель малярный TACTIX, 75мм/100мм/150мм, гибкий

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Скребок малярный TACTIX, 38мм/75мм

12 р.

Скребок малярный TACTIX, 38мм/75мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шпатель для нанесения шпатлёвки STORCH

350 р.

Шпатель для нанесения шпатлёвки STORCH

Минская, Столбцы

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Валик фасадный

10 р.

Валик фасадный

Гомель

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Шпатели для силиконовых герметиков BIHUI, STAK4

9 р.

Шпатели для силиконовых герметиков BIHUI, STAK4

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
МАЛЯРНЫЙ ШПАТЕЛЬ DLT FINISH ТОЛЩИНА 0,5мм

22 р.

МАЛЯРНЫЙ ШПАТЕЛЬ DLT FINISH ТОЛЩИНА 0,5мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Угловой шпатель для внутренних углов, 125X100мм, арт.283094

20 р.

Угловой шпатель для внутренних углов, 125X100мм, арт.283094

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор шпателей для силикона DLT Silicone, комплект 18 насадок

18 р.

Набор шпателей для силикона DLT Silicone, комплект 18 насадок

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
зуб 10мм. Супер гребенка от 9plitok

115 р.

зуб 10мм. Супер гребенка от 9plitok

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
НАБОР ШПАТЕЛЕЙ DLT FINISH SILVER

385 р.

НАБОР ШПАТЕЛЕЙ DLT FINISH SILVER

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шпатель для эпоксидной затирки DLT

12 р.

Шпатель для эпоксидной затирки DLT

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Раздвижная гребёнка-трансформер, зуб 8мм.

115 р.

Раздвижная гребёнка-трансформер, зуб 8мм.

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
МАЛЯРНЫЙ ШПАТЕЛЬ DLT FINISH ТОЛЩИНА 0,3ММ

29 р.

МАЛЯРНЫЙ ШПАТЕЛЬ DLT FINISH ТОЛЩИНА 0,3ММ

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Зубчатые шпатели RUBI (гребенка 8,10,12мм)

20 р.

Зубчатые шпатели RUBI (гребенка 8,10,12мм)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Мастерок BIHUI шпатель полукруглый с нержавейки

11 р.

Мастерок BIHUI шпатель полукруглый с нержавейки

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Угловой шпатель для наружных углов TACTIX, 125X100мм, арт.283096

21 р.

Угловой шпатель для наружных углов TACTIX, 125X100мм, арт.283096

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Комплект для затирки герметика BIHUI

16 р.

Комплект для затирки герметика BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шпателя малярные BIHUI, 220-600мм

13 р.

Шпателя малярные BIHUI, 220-600мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Валик для нанесения шпатлевки DLT 18см, ворс 10мм, для бюгеля 8мм

15 р.

Валик для нанесения шпатлевки DLT 18см, ворс 10мм, для бюгеля 8мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шпатель универсальный из нерж. стали BIHUI

14 р.

Шпатель универсальный из нерж. стали BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Валик для нанесения шпатлевки DLT

22 р.

Валик для нанесения шпатлевки DLT

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шпатель малярный TACTIX, 203мм/254мм/305мм, воронёная сталь

15 р.

Шпатель малярный TACTIX, 203мм/254мм/305мм, воронёная сталь

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шпатель ТАЙФУН 480мм Профессиональный Польша

30 р.

Шпатель ТАЙФУН 480мм Профессиональный Польша

Минск, Заводской

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НАБОР N10DLT FINISH, ТОЛЩИНА 0,5ММ 25/45/80СМ/КEЙС

250 р.

НАБОР N10DLT FINISH, ТОЛЩИНА 0,5ММ 25/45/80СМ/КEЙС

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Ручка телескопическая для валика

5 р.

Ручка телескопическая для валика

Минск, Фрунзенский

Шпатель фасадный 350

3 р.

Шпатель фасадный 350

Минск, Фрунзенский

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Валик прижимной 24 см

10 р.

Валик прижимной 24 см

Гродно

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Шпатель с деревянной ручкой, фасадный

3.52 р.

Шпатель с деревянной ручкой, фасадный

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Шпатель для цементной затирки (гладилка для затирки) DLT

15 р.

Шпатель для цементной затирки (гладилка для затирки) DLT

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор шпателей для силикона (4шт) DLT, арт.63100

10 р.

Набор шпателей для силикона (4шт) DLT, арт.63100

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Инструмент малярный новый и б/у ( излишки).

Договорная

Инструмент малярный новый и б/у ( излишки).

Минск, Ленинский

Валик структурный(шуба)

30 р.

Валик структурный(шуба)

Могилев

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Молоток и пр

4 р.

Молоток и пр

Минск, Партизанский

Набор гребенок BIHUI (15 предметов)

676 р.

Набор гребенок BIHUI (15 предметов)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Шпатель с деревянной ручкой, фасадный

3.52 р.

Шпатель с деревянной ручкой, фасадный

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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