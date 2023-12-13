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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Шлифовальные машины, болгарки в Беларуси

Болгарка безщеточная мощная 1300w с регулировкой.
vip

319 р.

Болгарка безщеточная мощная 1300w с регулировкой.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Строительный инструмент

195 р.

Строительный инструмент

Минск, Заводской

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Ушм Bosch gws750s

60 р.

Ушм Bosch gws750s

Витебская, Новополоцк

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Вибро шлифмашина GSS230

120 р.

Вибро шлифмашина GSS230

Минск, Фрунзенский

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Болгарка Makita DGA405 аккумуляторная бесщеточная

250 р.

Болгарка Makita DGA405 аккумуляторная бесщеточная

Минская, Минский район

Болгарка Макита УШМ отрезная болгарка

130 р.

Болгарка Макита УШМ отрезная болгарка

Минская, Минский район

Болгарка Макита 9556Н

130 р.

Болгарка Макита 9556Н

Витебск

Болгарка макита 1500 ватт 125мм

150 р.

Болгарка макита 1500 ватт 125мм

Витебск

Bosch 850-1400Вт болгарка углошлифмашинка

130 р.

Bosch 850-1400Вт болгарка углошлифмашинка

Могилев

Болгарка Макита шлифмашинка УШМ отрезная

130 р.

Болгарка Макита шлифмашинка УШМ отрезная

Могилев

Болгарка аккумуляторная Макита 18в-24в

250 р.

Болгарка аккумуляторная Макита 18в-24в

Гомель

Болгарка углошлифмашинка Bosch 850-1400Вт

130 р.

Болгарка углошлифмашинка Bosch 850-1400Вт

Минск, Фрунзенский

Болгарка makita 9555HN

130 р.

Болгарка makita 9555HN

Минск, Фрунзенский

Шлифмашина Жираф DLT R7234B-SG Giraffe

765 р.

Шлифмашина Жираф DLT R7234B-SG Giraffe

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шлифмашина по бетону BIHUI

1 091 р.

Шлифмашина по бетону BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная

250 р.

Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Болгарка Makita 9555HN

130 р.

Болгарка Makita 9555HN

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Болгарка DeWalt 8110S

150 р.

Болгарка DeWalt 8110S

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Болгарка Makita 9562 C

140 р.

Болгарка Makita 9562 C

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Болгарка Макита Оригинал

220 р.

Болгарка Макита Оригинал

Минск, Московский

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Шлифмашина с бесщеточным двигателем DLT R7231

1 050 р.

Шлифмашина с бесщеточным двигателем DLT R7231

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Кожух пылеуловитель для УШМ от BIHUI

86 р.

Кожух пылеуловитель для УШМ от BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шлифмашина эксцентриковая (орбитальная)

740 р.

Шлифмашина эксцентриковая (орбитальная)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шлифмашина для стен и потолков DLT R7237

590 р.

Шлифмашина для стен и потолков DLT R7237

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шлифмашинка dewalt 4357 QS

800 р.

Шлифмашинка dewalt 4357 QS

Минск, Октябрьский

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Аккумуляторная УШМ болгарка makita dga 517

690 р.

Аккумуляторная УШМ болгарка makita dga 517

Гродненская, Лида

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Флифмашинка Deko DKG900

170 р.

Флифмашинка Deko DKG900

Витебск

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Болгарка

150 р.

Болгарка

Брестская, Барановичи

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Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 Professional

119.99 р.

Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 Professional

Минск, Центральный

Болгарка 230 Star made in Italy

150 р.

Болгарка 230 Star made in Italy

Гродно

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Болгарка аккумуляторная Макита

250 р.

Болгарка аккумуляторная Макита

Витебск

Болгарка ушм Макита 1500Вт

150 р.

Болгарка ушм Макита 1500Вт

Могилев

Болгарка(УШМ) Bosch 125мм 1400W

130 р.

Болгарка(УШМ) Bosch 125мм 1400W

Гродно

Makita GA5021C болгарка углошлифмашинка

150 р.

Makita GA5021C болгарка углошлифмашинка

Гродно

Болгарка ушм Макита 1500Вт

150 р.

Болгарка ушм Макита 1500Вт

Гомель

Болгарка УШМ Makita 5030

130 р.

Болгарка УШМ Makita 5030

Гомель

Алмазные круги новые

30 р.

Алмазные круги новые

Минск, Фрунзенский

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Болгарка d125(не рабочая)

30 р.

Болгарка d125(не рабочая)

Витебск

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Болгарка

350 р.

Болгарка

Минск, Ленинский

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Болгарка BOSCH

230 р.

Болгарка BOSCH

Гомель

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Болгарка

350 р.

Болгарка

Гродно

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УШМ AEG 125 mm

159 р.

УШМ AEG 125 mm

Минск, Советский

Доставка
Шлифмашина по бетону BOSCH GBR 14 CA

259 р.

Шлифмашина по бетону BOSCH GBR 14 CA

Минск, Советский

Доставка
Плоскошлифовальная машина DWT ESS-150

47 р.

Плоскошлифовальная машина DWT ESS-150

Минск, Советский

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная

250 р.

Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Болгарка Makita 9555HN

130 р.

Болгарка Makita 9555HN

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Болгарка DeWalt 8110S

150 р.

Болгарка DeWalt 8110S

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Болгарка Makita 9562 C

140 р.

Болгарка Makita 9562 C

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Болгарка Bosch GWS 850 CE (Реплика)

125 р.

Болгарка Bosch GWS 850 CE (Реплика)

Гомель

Доставка по Беларуси
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 1-23-230Б

Онлайн-заказ

339.20 р.

Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 1-23-230Б

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Угловая шлифмашина Bort BWS-1200-125

Онлайн-заказ

146.45 р.

Угловая шлифмашина Bort BWS-1200-125

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/1000M

Онлайн-заказ

94.40 р.

Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/1000M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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