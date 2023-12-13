Товары от Куфар Маркета
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Шлейфы для телефонов в Беларуси
10 р.
Шлейф на Зарядку Home Кнопки Камеру и др. iPhone 5 5s 6 6s 7 8 Plus SE X Xs Xr 11 12 13 Pro Max Mini
Минск, Советский
15 р.
Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Камера Samsung / Самсунг
Минск, Советский
10 р.
Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Динамик Huawei и Honor
Минск, Советский
20 р.
Шлейф для Samsung A71
Гомельская, Калинковичи
15 р.
Кнопка домой для iphone 7 8 se
Минск, Советский
50 р.
НUAWЕl
Гомельская, Жлобин
25 р.
Шлейф iphone 8
Минская, Молодечно
10 р.
Шлейф межплатный на Кнопки громкости включения отпечаток динамик Платка зарядки Xiaomi Poco
Минск, Советский
35 р.
Батарея от 9 редми
Могилев
60 р.
Шлейф IPhone 11pro
Гродно
Договорная
Шлейф на айфон 6s
Могилевская, Бобруйск
85 р.
Шлейф зарядки iPhone 11 Pro Max
Минск, Первомайский
15 р.
Шлейф разъёма питания Xiaomi Mi5s Plus
Брест
Договорная
Wifi антенна iPhone 6 Plus ТОРГ
Гомель
14 р.
Шлейф redmi 9
Минск, Ленинский
5 р.
Шлейф боковых кнопок
Минск, Центральный
Договорная
Запчасти iPhone 11, XR,12mini
Минск, Октябрьский
5 р.
сим лотки
Минская, Борисов
5 р.
Шлейф для Самсунг
Минск, Заводской
10 р.
Верхний шлейф iphone 6
Гомель
10 р.
Редми 8, 8А шлейф зарядки
Витебск
10 р.
Шлейф для Samsung galaxy tab a 10.1
Могилев
5 р.
шлейф громкости iphone 6
Минск, Фрунзенский
5 р.
Кнопки включения/громкости redmi note 8 pro
Минск, Фрунзенский
12 р.
шлейф для телефона Xiaomi Mi5
Минская, Борисов
10 р.
Разъем питания для смартфона Samsung Galaxy S7
Минск, Московский
25 р.
кнопка включения и регулировки громкости
Брестская, Иваново
10 р.
Huawei Y7 (TRT-LX1) 2017. Основной шлейф
Минск, Фрунзенский
15 р.
Айфон 7
Могилевская, Кричев
30 р.
GN Sim шлейф unlock chip iPhone разблокировка СИМ
Могилев
15 р.
Шлейф для iPhone 7, iPhone 8 на кнопку HOME
Гродно
5 р.
Шлейф sm-g996u Samsung s20 s21 plus Ultra
Брестская, Жабинка
5 р.
Samsung J5 2016 J510
Минск, Фрунзенский
1.67 р.
Разъём микро USB
Гомель
20 р.
Шлейф iphone xs
Могилевская, Бобруйск
16 р.
Шлейф кнопки включения для Apple iPhone 5
Витебская, Полоцк
5 р.
Коаксиальный кабель антенны для Honor 9X
Гомельская, Жлобин
30 р.
Кнопка iPhone 7,8
Брестская, Пружаны
5 р.
iPhone 5s, шлейф на системный разъем
Минск, Советский
10 р.
Toshiba Satellite Click Mini
Брестская, Пинск
1 р.
Материнская плата(шлейф) для Sumsung Galaxy A10S
Минск, Первомайский
3 р.
Нижний шлейф для Iphone 7 Plus
Минск, Фрунзенский
10 р.
Устройство для создания двух симочного телефона
Могилевская, Бобруйск
Товары с доставкой от магазинов
10 р.
Шлейф на Зарядку Home Кнопки Камеру и др. iPhone 5 5s 6 6s 7 8 Plus SE X Xs Xr 11 12 13 Pro Max Mini
Минск, Советский
15 р.
Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Камера Samsung / Самсунг
Минск, Советский
10 р.
Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Динамик Huawei и Honor
Минск, Советский
10 р.
Шлейф межплатный на Кнопки громкости включения отпечаток динамик Платка зарядки Xiaomi Poco
Минск, Советский