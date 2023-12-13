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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Шлейфы для телефонов в Беларуси

Шлейф на Зарядку Home Кнопки Камеру и др. iPhone 5 5s 6 6s 7 8 Plus SE X Xs Xr 11 12 13 Pro Max Mini

10 р.

Шлейф на Зарядку Home Кнопки Камеру и др. iPhone 5 5s 6 6s 7 8 Plus SE X Xs Xr 11 12 13 Pro Max Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Камера Samsung / Самсунг

15 р.

Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Камера Samsung / Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Динамик Huawei и Honor

10 р.

Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Динамик Huawei и Honor

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шлейф для Samsung A71

20 р.

Шлейф для Samsung A71

Гомельская, Калинковичи

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Кнопка домой для iphone 7 8 se

15 р.

Кнопка домой для iphone 7 8 se

Минск, Советский

НUAWЕl

50 р.

НUAWЕl

Гомельская, Жлобин

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Шлейф iphone 8

25 р.

Шлейф iphone 8

Минская, Молодечно

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Шлейф межплатный на Кнопки громкости включения отпечаток динамик Платка зарядки Xiaomi Poco

10 р.

Шлейф межплатный на Кнопки громкости включения отпечаток динамик Платка зарядки Xiaomi Poco

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея от 9 редми

35 р.

Батарея от 9 редми

Могилев

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Шлейф IPhone 11pro

60 р.

Шлейф IPhone 11pro

Гродно

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Договорная

Шлейф на айфон 6s

Могилевская, Бобруйск

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Шлейф зарядки iPhone 11 Pro Max

85 р.

Шлейф зарядки iPhone 11 Pro Max

Минск, Первомайский

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Шлейф разъёма питания Xiaomi Mi5s Plus

15 р.

Шлейф разъёма питания Xiaomi Mi5s Plus

Брест

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Wifi антенна iPhone 6 Plus ТОРГ

Договорная

Wifi антенна iPhone 6 Plus ТОРГ

Гомель

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Шлейф redmi 9

14 р.

Шлейф redmi 9

Минск, Ленинский

Шлейф боковых кнопок

5 р.

Шлейф боковых кнопок

Минск, Центральный

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Запчасти iPhone 11, XR,12mini

Договорная

Запчасти iPhone 11, XR,12mini

Минск, Октябрьский

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сим лотки

5 р.

сим лотки

Минская, Борисов

Шлейф для Самсунг

5 р.

Шлейф для Самсунг

Минск, Заводской

Верхний шлейф iphone 6

10 р.

Верхний шлейф iphone 6

Гомель

Редми 8, 8А шлейф зарядки

10 р.

Редми 8, 8А шлейф зарядки

Витебск

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Шлейф для Samsung galaxy tab a 10.1

10 р.

Шлейф для Samsung galaxy tab a 10.1

Могилев

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шлейф громкости iphone 6

5 р.

шлейф громкости iphone 6

Минск, Фрунзенский

Кнопки включения/громкости redmi note 8 pro

5 р.

Кнопки включения/громкости redmi note 8 pro

Минск, Фрунзенский

шлейф для телефона Xiaomi Mi5

12 р.

шлейф для телефона Xiaomi Mi5

Минская, Борисов

Разъем питания для смартфона Samsung Galaxy S7

10 р.

Разъем питания для смартфона Samsung Galaxy S7

Минск, Московский

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кнопка включения и регулировки громкости

25 р.

кнопка включения и регулировки громкости

Брестская, Иваново

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Huawei Y7 (TRT-LX1) 2017. Основной шлейф

10 р.

Huawei Y7 (TRT-LX1) 2017. Основной шлейф

Минск, Фрунзенский

Айфон 7

15 р.

Айфон 7

Могилевская, Кричев

GN Sim шлейф unlock chip iPhone разблокировка СИМ

30 р.

GN Sim шлейф unlock chip iPhone разблокировка СИМ

Могилев

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Шлейф для iPhone 7, iPhone 8 на кнопку HOME

15 р.

Шлейф для iPhone 7, iPhone 8 на кнопку HOME

Гродно

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Шлейф sm-g996u Samsung s20 s21 plus Ultra

5 р.

Шлейф sm-g996u Samsung s20 s21 plus Ultra

Брестская, Жабинка

Samsung J5 2016 J510

5 р.

Samsung J5 2016 J510

Минск, Фрунзенский

Разъём микро USB

1.67 р.

Разъём микро USB

Гомель

Шлейф iphone xs

20 р.

Шлейф iphone xs

Могилевская, Бобруйск

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Шлейф кнопки включения для Apple iPhone 5

16 р.

Шлейф кнопки включения для Apple iPhone 5

Витебская, Полоцк

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Коаксиальный кабель антенны для Honor 9X

5 р.

Коаксиальный кабель антенны для Honor 9X

Гомельская, Жлобин

Кнопка iPhone 7,8

30 р.

Кнопка iPhone 7,8

Брестская, Пружаны

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iPhone 5s, шлейф на системный разъем

5 р.

iPhone 5s, шлейф на системный разъем

Минск, Советский

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Toshiba Satellite Click Mini

10 р.

Toshiba Satellite Click Mini

Брестская, Пинск

Материнская плата(шлейф) для Sumsung Galaxy A10S

1 р.

Материнская плата(шлейф) для Sumsung Galaxy A10S

Минск, Первомайский

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Нижний шлейф для Iphone 7 Plus

3 р.

Нижний шлейф для Iphone 7 Plus

Минск, Фрунзенский

Устройство для создания двух симочного телефона

10 р.

Устройство для создания двух симочного телефона

Могилевская, Бобруйск

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Товары с доставкой от магазинов

Шлейф на Зарядку Home Кнопки Камеру и др. iPhone 5 5s 6 6s 7 8 Plus SE X Xs Xr 11 12 13 Pro Max Mini

10 р.

Шлейф на Зарядку Home Кнопки Камеру и др. iPhone 5 5s 6 6s 7 8 Plus SE X Xs Xr 11 12 13 Pro Max Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Камера Samsung / Самсунг

15 р.

Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Камера Samsung / Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Динамик Huawei и Honor

10 р.

Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Динамик Huawei и Honor

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шлейф межплатный на Кнопки громкости включения отпечаток динамик Платка зарядки Xiaomi Poco

10 р.

Шлейф межплатный на Кнопки громкости включения отпечаток динамик Платка зарядки Xiaomi Poco

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

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