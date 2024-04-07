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Сад и огородСадовый инвентарь

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Шланг поливочный растягивающийся + пистолет Magic HOSE до 30 метров (37.5м, 52.5м)

30 р.

Шланг поливочный растягивающийся + пистолет Magic HOSE до 30 метров (37.5м, 52.5м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг ПВХ

25 р.

Шланг ПВХ

Витебск

Доставка по Беларуси
Настенная автоматическая катушка со шлангом 20 м

861.40 р.

Настенная автоматическая катушка со шлангом 20 м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Адаптер, соединитель,тройник, ниппель, кран, быстросьем для шлангов, садовых поливочных

1 р.

Адаптер, соединитель,тройник, ниппель, кран, быстросьем для шлангов, садовых поливочных

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ручной с насосом, шлангом, разбрызгиватель PALISAD В ассортименте

48.90 р.

Опрыскиватель ручной с насосом, шлангом, разбрызгиватель PALISAD В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ручной универсальный GEKO В ассортименте

53.80 р.

Опрыскиватель ручной универсальный GEKO В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный ATOOLS В ассортименте

34.06 р.

Шланг поливочный ATOOLS В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Лейка садовая

6.98 р.

Лейка садовая

Брест

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный AWTOOLS

37.06 р.

Шланг поливочный AWTOOLS

Брест

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный растягивающийся + пистолет Magic  Garden HOSE до 25 метров (37.5м, 50м)

50 р.

Шланг поливочный растягивающийся + пистолет Magic  Garden HOSE до 25 метров (37.5м, 50м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Садовый шланг для полива 30 метров, растягивающийся шланг с распылителем

20 р.

Садовый шланг для полива 30 метров, растягивающийся шланг с распылителем

Витебск

Доставка по Беларуси
Капельная трубка эммитерная Турция 200 м

0.75 р.

Капельная трубка эммитерная Турция 200 м

Брест

Доставка по Беларуси
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Синий

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Зеленый

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Оранжевый

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Оранжевый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный 1/2'' 25м GARDEN SOFT TOUCH (4 слоя) STARTUL ST6040-1/2-25

61.93 р.

Шланг поливочный 1/2'' 25м GARDEN SOFT TOUCH (4 слоя) STARTUL ST6040-1/2-25

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный 5/8'' 25м GARDEN SOFT TOUCH (4 слоя) STARTUL ST6040-5/8-25

79.91 р.

Шланг поливочный 5/8'' 25м GARDEN SOFT TOUCH (4 слоя) STARTUL ST6040-5/8-25

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный 3/4'' 25м GARDEN SOFT TOUCH (4 слоя) STARTUL ST6040-3/4-25

106.88 р.

Шланг поливочный 3/4'' 25м GARDEN SOFT TOUCH (4 слоя) STARTUL ST6040-3/4-25

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный 1/2'' 50м GARDEN SOFT TOUCH (4 слоя) STARTUL ST6040-1/2-50

112.87 р.

Шланг поливочный 1/2'' 50м GARDEN SOFT TOUCH (4 слоя) STARTUL ST6040-1/2-50

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный

30 р.

Шланг поливочный

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шланг поливочный (Ассортимент)

Договорная

Шланг поливочный (Ассортимент)

Могилев

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный 1'' 25м GARDEN SOFT TOUCH (4 слоя) STARTUL ST6040-1-25

136.44 р.

Шланг поливочный 1'' 25м GARDEN SOFT TOUCH (4 слоя) STARTUL ST6040-1-25

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный 5/8'' 50м GARDEN SOFT TOUCH (4 слоя) STARTUL ST6040-5/8-50

136.44 р.

Шланг поливочный 5/8'' 50м GARDEN SOFT TOUCH (4 слоя) STARTUL ST6040-5/8-50

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Зеленый

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Оранжевый

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Оранжевый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Синий

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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