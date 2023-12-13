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Сад и огородСадовый инвентарь

Шланги и полив в Беларуси

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поливочные шланги и комплектующие

Договорная

Поливочные шланги и комплектующие

Брест

Шланг Startul Garden ST6201-5/8-15 (5/8'', 15 м)

Онлайн-заказ

36.13 р.

Шланг Startul Garden ST6201-5/8-15 (5/8'', 15 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Система автоматического капельного полива АкваДуся

201 р.

Система автоматического капельного полива АкваДуся

Минск, Фрунзенский

Доставка
Пожарные рукава 50мм и 65мм новые

45 р.

Пожарные рукава 50мм и 65мм новые

Минск, Фрунзенский

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Поливочные шланги Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0

Онлайн-заказ

142.80 р.

Поливочные шланги Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Karcher PrimoFlex 1/2 30 м 3х слойный поливочный

90 р.

Шланг Karcher PrimoFlex 1/2 30 м 3х слойный поливочный

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Шланг Волат 53110-25 (1/2'', 25м)

Онлайн-заказ

38.94 р.

Шланг Волат 53110-25 (1/2'', 25м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Unipump Ф13ВН*1,5

Онлайн-заказ

101.10 р.

Шланг Unipump Ф13ВН*1,5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Unipump Ф18ВН*2 (3/4'', 25 м) 13468

Онлайн-заказ

71.50 р.

Шланг Unipump Ф18ВН*2 (3/4'', 25 м) 13468

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватели RYOBI One+ OWS1880 (без АКБ)

Онлайн-заказ

266.28 р.

Опрыскиватели RYOBI One+ OWS1880 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватели Marolex Profession Plus 12 S041.111

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258 р.

Опрыскиватели Marolex Profession Plus 12 S041.111

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поплавковый клапан для подачи воды (хром, пластик)

Онлайн-заказ

23 р.

Поплавковый клапан для подачи воды (хром, пластик)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дождеватель GARDENA S 30 (01554-29.000.00)

Онлайн-заказ

43.88 р.

Дождеватель GARDENA S 30 (01554-29.000.00)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
KARCHER Тройник для быстросъемного соединения шлангов 2.645-009.0

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10.20 р.

KARCHER Тройник для быстросъемного соединения шлангов 2.645-009.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поплавковый клапан для подачи воды (металл, пластик)

Онлайн-заказ

13.50 р.

Поплавковый клапан для подачи воды (металл, пластик)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Распределитель двухканальный HAMMER 236-015

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17.44 р.

Распределитель двухканальный HAMMER 236-015

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поплавковый клапан для подачи воды (латунь, пластик)

Онлайн-заказ

15 р.

Поплавковый клапан для подачи воды (латунь, пластик)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальная система долива воды

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45.50 р.

Универсальная система долива воды

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штуцер Karcher G1 (2.645-007.0)

Онлайн-заказ

18.48 р.

Штуцер Karcher G1 (2.645-007.0)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штуцер Karcher G3/4 (2.645-006.0)

Онлайн-заказ

13.68 р.

Штуцер Karcher G3/4 (2.645-006.0)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
(КАЧЕСТВО) Шланг Xhose (Икс-Хоз) 60 метров поливочный (Икс-Хоз) саморастягивающийся с пульверизаторо

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58.82 р.
57 р.-3%

(КАЧЕСТВО) Шланг Xhose (Икс-Хоз) 60 метров поливочный (Икс-Хоз) саморастягивающийся с пульверизаторо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный Xhose (Икс-Хоз) 45 метров саморастягивающийся с пульверизатором Синий

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49.50 р.

Шланг поливочный Xhose (Икс-Хоз) 45 метров саморастягивающийся с пульверизатором Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный WMC Tools TG7302007 (15м)

Онлайн-заказ

60.36 р.

Шланг поливочный WMC Tools TG7302007 (15м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коннектор FISKARS 1027071 (черный/желтый)

Онлайн-заказ

17.10 р.

Коннектор FISKARS 1027071 (черный/желтый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг поливочный WMC Tools TG7301012

Онлайн-заказ

50.80 р.

Шланг поливочный WMC Tools TG7301012

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Startul Garden Profi ST6206-1/2-25 (1/2'', 25 м)

Онлайн-заказ

63.90 р.

Шланг Startul Garden Profi ST6206-1/2-25 (1/2'', 25 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Startul Garden ST6201-1/2-20 (1/2'', 20 м)

Онлайн-заказ

37.33 р.

Шланг Startul Garden ST6201-1/2-20 (1/2'', 20 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручной опрыскиватель Fiskars 1027379

Онлайн-заказ

73.90 р.

Ручной опрыскиватель Fiskars 1027379

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумуляторный опрыскиватель Patriot PT-16AC

Онлайн-заказ

142.85 р.

Аккумуляторный опрыскиватель Patriot PT-16AC

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручной опрыскиватель Marolex Profession 9 S033.141

Онлайн-заказ

200.20 р.

Ручной опрыскиватель Marolex Profession 9 S033.141

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручной опрыскиватель Marolex Profession plus 5 S042.111

Онлайн-заказ

204.35 р.

Ручной опрыскиватель Marolex Profession plus 5 S042.111

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Startul Garden Expert ST6035-5/8-50 (5/8'', 50 м)

Онлайн-заказ

169.72 р.

Шланг Startul Garden Expert ST6035-5/8-50 (5/8'', 50 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Startul Garden Expert ST6035-1/2-25 (1/2'', 25 м)

Онлайн-заказ

87.45 р.

Шланг Startul Garden Expert ST6035-1/2-25 (1/2'', 25 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумуляторный опрыскиватель Deko DKSP10 16 л

Онлайн-заказ

160.26 р.

Аккумуляторный опрыскиватель Deko DKSP10 16 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Волат 1'' 25м

Онлайн-заказ

102.71 р.

Шланг Волат 1'' 25м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бензиновый опрыскиватель DGM PH-271

Онлайн-заказ

374.78 р.

Бензиновый опрыскиватель DGM PH-271

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Startul Garden ST6201-5/8-30 (5/8'', 30 м)

Онлайн-заказ

68.50 р.

Шланг Startul Garden ST6201-5/8-30 (5/8'', 30 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Startul Garden ST6201-3/4-15 (3/4'', 15 м)

Онлайн-заказ

47.90 р.

Шланг Startul Garden ST6201-3/4-15 (3/4'', 15 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Startul Garden ST6201-1/2-30 (1/2'', 30 м)

Онлайн-заказ

51.90 р.

Шланг Startul Garden ST6201-1/2-30 (1/2'', 30 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Волат Люкс 53210-50 (1/2'', 50м)

Онлайн-заказ

71.13 р.

Шланг Волат Люкс 53210-50 (1/2'', 50м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Startul Garden ST6201-5/8-15 (5/8'', 15 м)

Онлайн-заказ

36.13 р.

Шланг Startul Garden ST6201-5/8-15 (5/8'', 15 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поливочные шланги Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0

Онлайн-заказ

142.80 р.

Поливочные шланги Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Karcher PrimoFlex 1/2 30 м 3х слойный поливочный

90 р.

Шланг Karcher PrimoFlex 1/2 30 м 3х слойный поливочный

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Шланг Волат 53110-25 (1/2'', 25м)

Онлайн-заказ

38.94 р.

Шланг Волат 53110-25 (1/2'', 25м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Unipump Ф13ВН*1,5

Онлайн-заказ

101.10 р.

Шланг Unipump Ф13ВН*1,5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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