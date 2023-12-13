Товары от Куфар Маркета
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Шланги и полив в Беларуси
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Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый
Минск, Центральный
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40 р.
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором
Минск, Центральный
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40 р.
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором
Минск, Центральный
Договорная
Поливочные шланги и комплектующие
Брест
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36.13 р.
Шланг Startul Garden ST6201-5/8-15 (5/8'', 15 м)
Минск, Центральный
201 р.
Система автоматического капельного полива АкваДуся
Минск, Фрунзенский
45 р.
Пожарные рукава 50мм и 65мм новые
Минск, Фрунзенский
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142.80 р.
Поливочные шланги Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0
Минск, Центральный
90 р.
Шланг Karcher PrimoFlex 1/2 30 м 3х слойный поливочный
Минск, Московский
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38.94 р.
Шланг Волат 53110-25 (1/2'', 25м)
Минск, Центральный
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101.10 р.
Шланг Unipump Ф13ВН*1,5
Минск, Центральный
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71.50 р.
Шланг Unipump Ф18ВН*2 (3/4'', 25 м) 13468
Минск, Центральный
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266.28 р.
Опрыскиватели RYOBI One+ OWS1880 (без АКБ)
Минск, Центральный
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258 р.
Опрыскиватели Marolex Profession Plus 12 S041.111
Минск, Центральный
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23 р.
Поплавковый клапан для подачи воды (хром, пластик)
Минск, Центральный
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43.88 р.
Дождеватель GARDENA S 30 (01554-29.000.00)
Минск, Центральный
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10.20 р.
KARCHER Тройник для быстросъемного соединения шлангов 2.645-009.0
Минск, Центральный
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13.50 р.
Поплавковый клапан для подачи воды (металл, пластик)
Минск, Центральный
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17.44 р.
Распределитель двухканальный HAMMER 236-015
Минск, Центральный
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15 р.
Поплавковый клапан для подачи воды (латунь, пластик)
Минск, Центральный
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45.50 р.
Универсальная система долива воды
Минск, Центральный
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18.48 р.
Штуцер Karcher G1 (2.645-007.0)
Минск, Центральный
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13.68 р.
Штуцер Karcher G3/4 (2.645-006.0)
Минск, Центральный
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(КАЧЕСТВО) Шланг Xhose (Икс-Хоз) 60 метров поливочный (Икс-Хоз) саморастягивающийся с пульверизаторо
Минск, Центральный
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49.50 р.
Шланг поливочный Xhose (Икс-Хоз) 45 метров саморастягивающийся с пульверизатором Синий
Минск, Центральный
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60.36 р.
Шланг поливочный WMC Tools TG7302007 (15м)
Минск, Центральный
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17.10 р.
Коннектор FISKARS 1027071 (черный/желтый)
Минск, Центральный
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50.80 р.
Шланг поливочный WMC Tools TG7301012
Минск, Центральный
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63.90 р.
Шланг Startul Garden Profi ST6206-1/2-25 (1/2'', 25 м)
Минск, Центральный
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37.33 р.
Шланг Startul Garden ST6201-1/2-20 (1/2'', 20 м)
Минск, Центральный
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73.90 р.
Ручной опрыскиватель Fiskars 1027379
Минск, Центральный
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142.85 р.
Аккумуляторный опрыскиватель Patriot PT-16AC
Минск, Центральный
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200.20 р.
Ручной опрыскиватель Marolex Profession 9 S033.141
Минск, Центральный
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204.35 р.
Ручной опрыскиватель Marolex Profession plus 5 S042.111
Минск, Центральный
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169.72 р.
Шланг Startul Garden Expert ST6035-5/8-50 (5/8'', 50 м)
Минск, Центральный
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87.45 р.
Шланг Startul Garden Expert ST6035-1/2-25 (1/2'', 25 м)
Минск, Центральный
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160.26 р.
Аккумуляторный опрыскиватель Deko DKSP10 16 л
Минск, Центральный
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102.71 р.
Шланг Волат 1'' 25м
Минск, Центральный
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374.78 р.
Бензиновый опрыскиватель DGM PH-271
Минск, Центральный
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68.50 р.
Шланг Startul Garden ST6201-5/8-30 (5/8'', 30 м)
Минск, Центральный
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47.90 р.
Шланг Startul Garden ST6201-3/4-15 (3/4'', 15 м)
Минск, Центральный
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51.90 р.
Шланг Startul Garden ST6201-1/2-30 (1/2'', 30 м)
Минск, Центральный
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71.13 р.
Шланг Волат Люкс 53210-50 (1/2'', 50м)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый
Минск, Центральный
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40 р.
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором
Минск, Центральный
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40 р.
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором
Минск, Центральный
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36.13 р.
Шланг Startul Garden ST6201-5/8-15 (5/8'', 15 м)
Минск, Центральный
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142.80 р.
Поливочные шланги Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0
Минск, Центральный
90 р.
Шланг Karcher PrimoFlex 1/2 30 м 3х слойный поливочный
Минск, Московский
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38.94 р.
Шланг Волат 53110-25 (1/2'', 25м)
Минск, Центральный
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101.10 р.
Шланг Unipump Ф13ВН*1,5
Минск, Центральный