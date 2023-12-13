logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Шкафы
Шкафы-купе
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Для комнаты
Состояние
Продавец
МебельШкафы

Шкафы-купе в Беларуси

Все объявления
Гардеробная

Договорная

Гардеробная

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стандартные шкафы купе по отличным ценам - Жми

700 р.

Стандартные шкафы купе по отличным ценам - Жми

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе ''Сакура''

565 р.

Шкаф-купе ''Сакура''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе 3-х дв СШ 10.10

557 р.

Шкаф-купе 3-х дв СШ 10.10

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе 2-хдв. с боковой полкой СШ 10.02

465 р.

Шкаф-купе 2-хдв. с боковой полкой СШ 10.02

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шкаф купе 10.04 Сапермебель

425 р.

Шкаф купе 10.04 Сапермебель

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе 2-х дв. СШ 10.01

414 р.

Шкаф-купе 2-х дв. СШ 10.01

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе 3-х дв СШ 10.09

516 р.

Шкаф-купе 3-х дв СШ 10.09

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шкаф купе 10.08 Сапермебель

478 р.

Шкаф купе 10.08 Сапермебель

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шкаф купе 10.03 Сапермебель

418 р.

Шкаф купе 10.03 Сапермебель

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе Бассо 1,3м венге / дуб белфорд

Онлайн-заказ

545 р.

Шкаф-купе Бассо 1,3м венге / дуб белфорд

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе Тебар-2-160-240 Дуб Табачный без зеркал распродажа

1 032 р.

Шкаф-купе Тебар-2-160-240 Дуб Табачный без зеркал распродажа

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ШКАФ - КУПЕ СЕНАТОР

570 р.

ШКАФ - КУПЕ СЕНАТОР

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шкафы купе в рассрочку

Договорная

Шкафы купе в рассрочку

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф-купе Уют София

Онлайн-заказ

605 р.

Шкаф-купе Уют София

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе трехдверный- Лагуна

495 р.

Шкаф-купе трехдверный- Лагуна

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ШКАФ купе РАССРОЧКА доставка по РБ бесплатно

523 р.

ШКАФ купе РАССРОЧКА доставка по РБ бесплатно

Гродненская, Другие города

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе с полками РАССРОЧКА доставка РБ

615 р.

Шкаф-купе с полками РАССРОЧКА доставка РБ

Могилев

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе 3 двери (рассрочка, бесплатная доставка)

715 р.

Шкаф-купе 3 двери (рассрочка, бесплатная доставка)

Гомель

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе Евва 120 см с зеркалом

665 р.

Шкаф-купе Евва 120 см с зеркалом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе Феникс-Лайт 1.1 м (венге/белёный дуб)

451 р.

Шкаф-купе Феникс-Лайт 1.1 м (венге/белёный дуб)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф-купе Бассо 1.3 м - 3 цвета

430 р.

Шкаф-купе Бассо 1.3 м - 3 цвета

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф-купе Бассо 1.3 м (серый/антрацит)

453 р.

Шкаф-купе Бассо 1.3 м (серый/антрацит)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф-купе Эва ШК-016 1.1 м (венге/дуб сонома светлый)

446 р.

Шкаф-купе Эва ШК-016 1.1 м (венге/дуб сонома светлый)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Новый Шкаф купе 1,2м в цвете шимо

530 р.

Новый Шкаф купе 1,2м в цвете шимо

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Шкаф купе в Гомеле, новый, доставка

490 р.

Шкаф купе в Гомеле, новый, доставка

Гомель

Доставка по Беларуси
Шкаф-Купе Сенатор

1 265 р.

Шкаф-Купе Сенатор

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе Евро венге/дуб белфорд

398 р.

Шкаф-купе Евро венге/дуб белфорд

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе двухдверный

410 р.

Шкаф-купе двухдверный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе двухдверный , трехдверный

410 р.

Шкаф-купе двухдверный , трехдверный

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Новые шкафы купе в Гомеле. Доставка к дому. Жми.

505 р.

Новые шкафы купе в Гомеле. Доставка к дому. Жми.

Гомель

Доставка по Беларуси
Шкаф купе- механизм Сенатор. Читай подробнее, ЖМИ.

700 р.

Шкаф купе- механизм Сенатор. Читай подробнее, ЖМИ.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Шкаф купе, выбор цвета и модели

490 р.

Шкаф купе, выбор цвета и модели

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Фабричные шкафы купе от 440 руб. Доставка, установка.

490 р.

Фабричные шкафы купе от 440 руб. Доставка, установка.

Гомель

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе Фортуна 1,7 ясень светлыйясень темный

Онлайн-заказ

968 р.

Шкаф-купе Фортуна 1,7 ясень светлыйясень темный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф- купе OSLO 250, Рассрочка 5 месяцев, Доставка

1 436 р.

Шкаф- купе OSLO 250, Рассрочка 5 месяцев, Доставка

Брест

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе LYON 150, Рассрочка 5 месяцев, Доставка

783 р.

Шкаф-купе LYON 150, Рассрочка 5 месяцев, Доставка

Брест

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе для прихожей

360 р.

Шкаф-купе для прихожей

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Шкаф-купе 2-х дверный с угловой полкой Эконом

600 р.

Шкаф-купе 2-х дверный с угловой полкой Эконом

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф-купе 3-х дверный (Эконом)

528 р.

Шкаф-купе 3-х дверный (Эконом)

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф-купе 3-х дверный СЕНАТОР ( скидки )

839 р.

Шкаф-купе 3-х дверный СЕНАТОР ( скидки )

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф-купе со стеклом лакобель. Фабричное производство. Большой выбор размеров и расцветок.

757 р.

Шкаф-купе со стеклом лакобель. Фабричное производство. Большой выбор размеров и расцветок.

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф-купе Лорд белый гладкий

856 р.

Шкаф-купе Лорд белый гладкий

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель