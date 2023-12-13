Товары от Куфар Маркета
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Мебель в БеларусиВсе объявления
420 р.
VÅRDE/ВАРДЭ КОМОД НА 6 ЯЩИКОВ, БЕЛЫЙ
Брест
750 р.
МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ ПОД ЗАКАЗ. ЛЮБОЙ РАЗМЕР. ПРОЕКТ В ПОДАРОК.
Минск, Фрунзенский
420 р.
МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ. ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ. КАЧЕСТВЕННО.
Минск, Ленинский
330 р.
Комплект: стол и 4 стула. Бесплатная доставка
Могилев
120 р.
Стеллаж М2
Минск, Ленинский
700 р.
МОДУЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ КУХНИ. РАЗМЕРЫ. ЦВЕТА.
Минск, Фрунзенский
195 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Белла мк 1.2»,новая
Могилев
90 р.
Стол письменный М5
Минск, Ленинский
150 р.
Стол компьютерный/ письменный М1
Минск, Ленинский
195 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Белла мк 1.5»,новая
Гродно
195 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Белла мк 1.4»,новая
Брест
195 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Белла мк 1.3»,новая
Витебск
195 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Белла мк 1.6»,новая
Минск, Советский
195 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Белла мк 1.1»,новая
Гомель
330 р.
Комплект для кухни: стол и 4 стула. Доставка по РБ
Витебск
560 р.
«Ирина -17» кухонная мебель . Доставка по Рб
Брест
60 р.
Тумба прикроватная М1/ тумба
Минск, Ленинский
360 р.
Шкаф М5
Минск, Ленинский
589 р.
Спальный гарнитур«Милана»(комплект),выбор модели
Минск, Советский
579 р.
Спальный гарнитур «Марсель» доставка по РБ
Минск, Центральный
399 р.
Спальня «Орион» тип 1мт7, новая, доставка РБ
Минск, Центральный
259 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Эдем стил 7»,новая
Минск, Советский
700 р.
Шкаф купе- механизм Сенатор. Любой цвет и размер.
Гомель
440 р.
Шкафы купе фабричного производства. Выбор цвета.
Гомель
870 р.
Фабричные шкафы купе (механизм Сенатор) Доставка
Гомель
Договорная
Прямые и угловые кухни из модулей - фабричное производство
Гомель
Договорная
Кухни ЛДСП, МДФ, пластик, акрил - ДЕШЕВО
Гомельская, Добруш
259 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Эдем стил 3»,новая
Витебск
259 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Эдем стил 5»,новая
Гродно
259 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Эдем стил 4»,новая
Брест
259 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Эдем стил 2»,новая
Могилев
20 р.
Табурет для кухни. Доставка по РБ
Могилев
690 р.
Кухня Радуга 2.0 метра
Минск, Центральный
1 010 р.
Стенка Джерси
Минск, Центральный
259 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Эдем стил 1»,новая
Гомель
660 р.
Стенка Денвер крафт золотой /белый (2.53м)
Минск, Центральный
179 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Эдем стил 5»,новая
Гродно
179 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Эдем стил 4»,новая
Брест
25 р.
4м, Кухонный стол и стулья табуретки ДОСТАВКА РБ
Минск, Московский
400 р.
Кухни Ивона Новые.Цена за комплект.
Минск, Советский
550 р.
ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ КУХНИ. ЛЮБОЙ РАЗМЕР.
Минск, Первомайский
179 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Эдем стил 3»,новая
Витебск
179 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Эдем стил 2»,новая
Могилев
790 р.
Угловые кухни из модулей. Выбор цвета.3Д Модель.
Минск, Ленинский
179 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Эдем стил 1»,новая
Гомель
179 р.
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Эдем стил 6»,новая
Минск, Советский