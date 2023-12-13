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Компьютерная техникаСетевое оборудование

Сетевые кабели и принадлежности в Беларуси

Кабель сетевой 2м. Новый.

4 р.

Кабель сетевой 2м. Новый.

Минск, Октябрьский

Сетевой кабель, lan, витая пара

10 р.

Сетевой кабель, lan, витая пара

Минск, Октябрьский

Сетевой фильтр-удлинитель (5 гнёзд, 1,8м)

15 р.

Сетевой фильтр-удлинитель (5 гнёзд, 1,8м)

Минск, Партизанский

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Сетевой кабель RJ45 - RJ45 (6 метров)

10 р.

Сетевой кабель RJ45 - RJ45 (6 метров)

Витебская, Орша

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Сетевые кабеля

20 р.

Сетевые кабеля

Витебск

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Кабель оптический 100 метров

100 р.

Кабель оптический 100 метров

Минск, Московский

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Сетевой адаптер Apple Thunderbolt to Gigabit Ether

85 р.

Сетевой адаптер Apple Thunderbolt to Gigabit Ether

Брест

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Оптический кабель для модема

10 р.

Оптический кабель для модема

Минск, Московский

Кабель витая пара F/UTP 4х2х24

200 р.

Кабель витая пара F/UTP 4х2х24

Минск, Московский

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антенна для усиления интернет Антэкс Nitsa-5

Договорная

антенна для усиления интернет Антэкс Nitsa-5

Минск, Центральный

Коммуникационный шкаф

150 р.

Коммуникационный шкаф

Брест

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Различные кабеля для компьютера и не только

10 р.

Различные кабеля для компьютера и не только

Минск, Заводской

Сетевой кабель, кабель питания

2 р.

Сетевой кабель, кабель питания

Минск, Ленинский

Кабель сетевой

Договорная

Кабель сетевой

Минск, Фрунзенский

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Сетевой кабель UTP cat 5-e (медь)

0.60 р.

Сетевой кабель UTP cat 5-e (медь)

Минск, Московский

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Сетевой кабель

290 р.

Сетевой кабель

Могилев

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Шнур / кабель / патч-корд 0,5 м / 1,5 м

2 р.

Шнур / кабель / патч-корд 0,5 м / 1,5 м

Минск, Октябрьский

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Сетевые кабеля (патч-корды) 1,8м

2 р.

Сетевые кабеля (патч-корды) 1,8м

Витебск

Патч корд

Договорная

Патч корд

Витебская, Полоцк

Сетевой кабель Патчкорд 8 жил медь

Договорная

Сетевой кабель Патчкорд 8 жил медь

Минск, Первомайский

Кабель оптический КСО-КСЦЗПС 1x8Е-2

1 р.

Кабель оптический КСО-КСЦЗПС 1x8Е-2

Минск, Заводской

Сплитер RJ45

20 р.

Сплитер RJ45

Могилевская, Горки

Кабель для интернета

5 р.

Кабель для интернета

Брест

Сетевой кабель для ПК

5 р.

Сетевой кабель для ПК

Витебск

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Сетевой кабель RJ45 - RJ45 (2 метра)

5 р.

Сетевой кабель RJ45 - RJ45 (2 метра)

Могилев

Сетевой фильтр-удлинитель новый (5 гнезд, 5м)

20 р.

Сетевой фильтр-удлинитель новый (5 гнезд, 5м)

Минск, Партизанский

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Кабель COM на RJ-45

3 р.

Кабель COM на RJ-45

Минск, Московский

Сетевой кабель lan патчкорд

3 р.

Сетевой кабель lan патчкорд

Гомель

Интернет кабель

5 р.

Интернет кабель

Могилев

Удлинитель

15 р.

Удлинитель

Брест

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Кабель сетевой компьютерный.

7 р.

Кабель сетевой компьютерный.

Гомель

Кабель сетевой.

5 р.

Кабель сетевой.

Гомель

Пигтейлы TS9-F(female)

6 р.

Пигтейлы TS9-F(female)

Минск, Фрунзенский

Сетевой кабель

5 р.

Сетевой кабель

Гомель

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Сетевой кабель NVM-j 3×1,5 100м

175 р.

Сетевой кабель NVM-j 3×1,5 100м

Минск, Первомайский

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Ethernet кабель

10 р.

Ethernet кабель

Брестская, Пинск

Кабель сетевой С13-Вилка

2.50 р.

Кабель сетевой С13-Вилка

Брест

2 р.

Витая пара патчкорд UTP

Минск, Советский

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Интернет Кабель новый/ патчкорд 20м/ 1,5м

4 р.

Интернет Кабель новый/ патчкорд 20м/ 1,5м

Минск, Центральный

utp витая пара, патчкорд, сетевой кабель

0.55 р.

utp витая пара, патчкорд, сетевой кабель

Минск, Фрунзенский

Сетевая зарядка Canyon для айфона.

20 р.

Сетевая зарядка Canyon для айфона.

Минск, Московский

Патчкорд компьютерный RG45 новый

2 р.

Патчкорд компьютерный RG45 новый

Минск, Фрунзенский

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СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ, UTP Rg45 патч-корд витая пара медь

1 р.

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ, UTP Rg45 патч-корд витая пара медь

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Сетевые Кабели LAN Еthernet для Интернета

5 р.

Сетевые Кабели LAN Еthernet для Интернета

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Адаптер PoE Optimus SM1

Онлайн-заказ

35.90 р.
30.40 р.-15%

Адаптер PoE Optimus SM1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект для усиления 4G интернета в доме, на даче

350 р.

Комплект для усиления 4G интернета в доме, на даче

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Сетевая карта Ugreen CR111

Онлайн-заказ

73 р.
59 р.-19%

Сетевая карта Ugreen CR111

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коммутатор D-Link DGS-1250-28XMP/A1A

Онлайн-заказ

2 234 р.
1 871.75 р.-16%

Коммутатор D-Link DGS-1250-28XMP/A1A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коммутатор ''DLink'' DGS-1100-05V2/A1A 5x10/100/1000Base-T

Онлайн-заказ

129 р.
107.99 р.-16%

Коммутатор ''DLink'' DGS-1100-05V2/A1A 5x10/100/1000Base-T

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коммутатор ''DLink'' DIS-100G-10S/A2A 8x10/100/1000Base-T, 2xSFP

Онлайн-заказ

853 р.
728 р.-15%

Коммутатор ''DLink'' DIS-100G-10S/A2A 8x10/100/1000Base-T, 2xSFP

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коммутатор ''DLink'' DIS-100G-6S/A2A 4x10/100/1000Base-T, 2xSFP

Онлайн-заказ

664 р.
566 р.-15%

Коммутатор ''DLink'' DIS-100G-6S/A2A 4x10/100/1000Base-T, 2xSFP

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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