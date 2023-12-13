Товары от Куфар Маркета
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Сетевые кабели и принадлежности в Беларуси
4 р.
Кабель сетевой 2м. Новый.
Минск, Октябрьский
10 р.
Сетевой кабель, lan, витая пара
Минск, Октябрьский
15 р.
Сетевой фильтр-удлинитель (5 гнёзд, 1,8м)
Минск, Партизанский
10 р.
Сетевой кабель RJ45 - RJ45 (6 метров)
Витебская, Орша
20 р.
Сетевые кабеля
Витебск
100 р.
Кабель оптический 100 метров
Минск, Московский
85 р.
Сетевой адаптер Apple Thunderbolt to Gigabit Ether
Брест
10 р.
Оптический кабель для модема
Минск, Московский
200 р.
Кабель витая пара F/UTP 4х2х24
Минск, Московский
Договорная
антенна для усиления интернет Антэкс Nitsa-5
Минск, Центральный
150 р.
Коммуникационный шкаф
Брест
10 р.
Различные кабеля для компьютера и не только
Минск, Заводской
2 р.
Сетевой кабель, кабель питания
Минск, Ленинский
Договорная
Кабель сетевой
Минск, Фрунзенский
0.60 р.
Сетевой кабель UTP cat 5-e (медь)
Минск, Московский
290 р.
Сетевой кабель
Могилев
2 р.
Шнур / кабель / патч-корд 0,5 м / 1,5 м
Минск, Октябрьский
2 р.
Сетевые кабеля (патч-корды) 1,8м
Витебск
Договорная
Патч корд
Витебская, Полоцк
Договорная
Сетевой кабель Патчкорд 8 жил медь
Минск, Первомайский
1 р.
Кабель оптический КСО-КСЦЗПС 1x8Е-2
Минск, Заводской
20 р.
Сплитер RJ45
Могилевская, Горки
5 р.
Кабель для интернета
Брест
5 р.
Сетевой кабель для ПК
Витебск
5 р.
Сетевой кабель RJ45 - RJ45 (2 метра)
Могилев
20 р.
Сетевой фильтр-удлинитель новый (5 гнезд, 5м)
Минск, Партизанский
3 р.
Кабель COM на RJ-45
Минск, Московский
3 р.
Сетевой кабель lan патчкорд
Гомель
5 р.
Интернет кабель
Могилев
15 р.
Удлинитель
Брест
7 р.
Кабель сетевой компьютерный.
Гомель
5 р.
Кабель сетевой.
Гомель
6 р.
Пигтейлы TS9-F(female)
Минск, Фрунзенский
5 р.
Сетевой кабель
Гомель
175 р.
Сетевой кабель NVM-j 3×1,5 100м
Минск, Первомайский
10 р.
Ethernet кабель
Брестская, Пинск
2.50 р.
Кабель сетевой С13-Вилка
Брест
2 р.
Витая пара патчкорд UTP
Минск, Советский
4 р.
Интернет Кабель новый/ патчкорд 20м/ 1,5м
Минск, Центральный
0.55 р.
utp витая пара, патчкорд, сетевой кабель
Минск, Фрунзенский
20 р.
Сетевая зарядка Canyon для айфона.
Минск, Московский
2 р.
Патчкорд компьютерный RG45 новый
Минск, Фрунзенский
1 р.
СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ, UTP Rg45 патч-корд витая пара медь
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
5 р.
Сетевые Кабели LAN Еthernet для Интернета
Минск, Фрунзенский
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Адаптер PoE Optimus SM1
Минск, Центральный
350 р.
Комплект для усиления 4G интернета в доме, на даче
Минск, Московский
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Сетевая карта Ugreen CR111
Минск, Центральный
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Коммутатор D-Link DGS-1250-28XMP/A1A
Минск, Центральный
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Коммутатор ''DLink'' DGS-1100-05V2/A1A 5x10/100/1000Base-T
Минск, Центральный
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Коммутатор ''DLink'' DIS-100G-10S/A2A 8x10/100/1000Base-T, 2xSFP
Минск, Центральный
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Коммутатор ''DLink'' DIS-100G-6S/A2A 4x10/100/1000Base-T, 2xSFP
Минск, Центральный