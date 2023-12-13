logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКомпьютерная техника
Сетевое оборудование
Сетевые адаптеры
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Компьютерная техникаСетевое оборудование

Сетевые адаптеры в Беларуси

Wi-fi адаптер

15 р.

Wi-fi адаптер

Витебск

badge-icon
badge-icon
Wifi адаптер

Договорная

Wifi адаптер

Минская, Дзержинск

badge-icon
WIFI АДАПТЕР

13 р.

WIFI АДАПТЕР

Минск, Первомайский

badge-icon
Wi-fi адаптер TP-LINK

10 р.

Wi-fi адаптер TP-LINK

Брест

Адаптер/Инжектор TP-LINK

40 р.

Адаптер/Инжектор TP-LINK

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN722N

10 р.

Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN722N

Гомель

badge-icon
USB 2.0 Беспроводной Wi-Fi адаптер

25 р.

USB 2.0 Беспроводной Wi-Fi адаптер

Могилев

badge-icon
Wi-Fi роутер

40 р.

Wi-Fi роутер

Брестская, Ляховичи

badge-icon
Медиаконвертер tp-link

45 р.

Медиаконвертер tp-link

Гродно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Точка доступа TP-LINK AC750 RE200

Онлайн-заказ

94.94 р.

Точка доступа TP-LINK AC750 RE200

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Точка доступа TP-LINK TL-WA850RE

Онлайн-заказ

62.05 р.

Точка доступа TP-LINK TL-WA850RE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Адаптер TP-Link TL-POE10R

Онлайн-заказ

47.40 р.

Адаптер TP-Link TL-POE10R

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной адаптер TP-Link TL-WN822N

Онлайн-заказ

41.64 р.

Беспроводной адаптер TP-Link TL-WN822N

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной адаптер TP-Link Archer T9UH

Онлайн-заказ

106 р.

Беспроводной адаптер TP-Link Archer T9UH

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H

Онлайн-заказ

43.56 р.

Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Nano

Онлайн-заказ

44.52 р.

Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Nano

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus

Онлайн-заказ

56.04 р.

Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
WI-FI адаптер

15 р.

WI-FI адаптер

Гомель

Доставка
Точка доступа TP-Link TL-WA801N

Онлайн-заказ

66.44 р.

Точка доступа TP-Link TL-WA801N

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wireless adapter ac1300 dual-band cm492

50 р.

Wireless adapter ac1300 dual-band cm492

Минск, Заводской

badge-icon
Точка доступа D-Link DCH-M225/A1A

Онлайн-заказ

84.67 р.

Точка доступа D-Link DCH-M225/A1A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
AP04214 Блок питания/сетевой адаптер /зарядка

28 р.

AP04214 Блок питания/сетевой адаптер /зарядка

Минск, Заводской

badge-icon
Сетевая карта

7 р.

Сетевая карта

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Wi-Fi адаптер для компьютера

40 р.

Wi-Fi адаптер для компьютера

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Wi-Fi роутер Mi Wi-Fi Range Extender Pro.

5 р.

Wi-Fi роутер Mi Wi-Fi Range Extender Pro.

Минск, Московский

Точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor

Онлайн-заказ

130.90 р.

Точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Точка доступа TP-Link EAP115-Wall

Онлайн-заказ

96.79 р.

Точка доступа TP-Link EAP115-Wall

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная точка доступа TP-LINK TL-WA860RE

Онлайн-заказ

71.11 р.

Беспроводная точка доступа TP-LINK TL-WA860RE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной адаптер TP-Link TL-WN881ND

Онлайн-заказ

48.68 р.

Беспроводной адаптер TP-Link TL-WN881ND

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сетевой адаптер Gembird NIC-U5 1Гбит/сек

20 р.

Сетевой адаптер Gembird NIC-U5 1Гбит/сек

Гродно

badge-icon
WiFi адаптер для ПК

29 р.

WiFi адаптер для ПК

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Wi-Fi адаптер ASUS с выносными антеннами

99 р.

Wi-Fi адаптер ASUS с выносными антеннами

Минск, Московский

badge-icon
Адаптер - репитер, повторитель, усилитель Wi-Fi сигнала, до 300 Мбит/с, белый 555724

40 р.

Адаптер - репитер, повторитель, усилитель Wi-Fi сигнала, до 300 Мбит/с, белый 555724

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
USB wi-fi wifi АДАПТЕР

10 р.

USB wi-fi wifi АДАПТЕР

Гродно

Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN727N USB 150Mbps WPS

15 р.

Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN727N USB 150Mbps WPS

Минск, Московский

badge-icon
PoE-инжектор Ubiquiti POE-24-12V

110 р.

PoE-инжектор Ubiquiti POE-24-12V

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Беспроводный адаптер TP-Link TL-WN822N

20 р.

Беспроводный адаптер TP-Link TL-WN822N

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Wi-Fi модуль Ralink RT3290

10 р.

Wi-Fi модуль Ralink RT3290

Минск, Ленинский

Блок питания 220в-8,6в/1А/15ватт.

20 р.

Блок питания 220в-8,6в/1А/15ватт.

Гомель

badge-icon
H05U09S Datasheet - GTS PCI Ethernet Card

50 р.

H05U09S Datasheet - GTS PCI Ethernet Card

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon

Онлайн-заказ

98.84 р.

Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2E

Онлайн-заказ

65.55 р.

Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
НОВЫЙ. Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN823N. Гарантия 12 мес.

28 р.

НОВЫЙ. Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN823N. Гарантия 12 мес.

Гомель

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Точка доступа TP-LINK AC750 RE200

Онлайн-заказ

94.94 р.

Точка доступа TP-LINK AC750 RE200

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Точка доступа TP-LINK TL-WA850RE

Онлайн-заказ

62.05 р.

Точка доступа TP-LINK TL-WA850RE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Адаптер TP-Link TL-POE10R

Онлайн-заказ

47.40 р.

Адаптер TP-Link TL-POE10R

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной адаптер TP-Link TL-WN822N

Онлайн-заказ

41.64 р.

Беспроводной адаптер TP-Link TL-WN822N

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной адаптер TP-Link Archer T9UH

Онлайн-заказ

106 р.

Беспроводной адаптер TP-Link Archer T9UH

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H

Онлайн-заказ

43.56 р.

Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Nano

Онлайн-заказ

44.52 р.

Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Nano

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus

Онлайн-заказ

56.04 р.

Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Ноутбуки
Компьютеры / системные блокиКомпьютерыМикрокомпьютерыМоноблоки
Мониторы
КомплектующиеSSDБлоки питания, аккумуляторыВидеокартыЖесткие дискиЗвуковые картыКорпусаКулерыМатеринские платыНоутбуки на запчастиОперативная памятьОптические приводыПроцессорыПрочие компьютерные комплектующие
ОргтехникаМФУПринтерыСканерыУничтожители бумагФаксыФотопринтеры3D принтерыПрочая оргтехникаКомплектующие, расходники
Периферия и аксессуарыIP-камерыUSB FlashUSB-хабыБоксы для жестких дисковВеб-камерыВнешние жесткие дискиИсточники бесперебойного питанияКабели и переходникиКарт-ридерыКлавиатурыМультимедиа акустикаМышиКоврикиПодставки для ноутбуковРюкзаки и сумки для ноутбуковСетевые фильтрыЧехлы для ноутбуковПрочие компьютерные аксессуары
Сетевое оборудованиеМаршрутизаторыМодемыСетевые адаптерыСетевые кабели и принадлежностиПрочее сетевое оборудование
Прочие компьютерные товары