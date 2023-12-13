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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Септики и канализация в Беларуси

Люки чугунные
vip

252 р.

Люки чугунные

Витебск

Септик для наружной канализации
vip

1 210 р.

Септик для наружной канализации

Брест

Доставка по Беларуси
кольца канализационные

40 р.

кольца канализационные

Гродно

Кольца канализационные

35 р.

Кольца канализационные

Гродно

Кольца жби колодезные канализационные септика кана

Договорная

Кольца жби колодезные канализационные септика кана

Гродно

Канализационные кольца монтаж и доставка

25 р.

Канализационные кольца монтаж и доставка

Гродно

Рассрочка
Септик для наружной канализации
vip

1 210 р.

Септик для наружной канализации

Брест

Доставка по Беларуси
Труба канализационная д. 160 по 3 метра

51 р.

Труба канализационная д. 160 по 3 метра

Брест

Доставка
Колодец 315 ревизионный (смотровой, поворотный)

390 р.

Колодец 315 ревизионный (смотровой, поворотный)

Брест

Доставка
Труба канализационная д. 110 3 метра

29 р.

Труба канализационная д. 110 3 метра

Брест

Доставка
ЖБи кольца крышки днище люки доставка монтаж копка

60 р.

ЖБи кольца крышки днище люки доставка монтаж копка

Витебская, Орша

Доставка
КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ КС 10-9 (1180х890х90 мм) ЖБИ

100 р.

КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ КС 10-9 (1180х890х90 мм) ЖБИ

Гомель

Доставка по Беларуси
канализационные, конические, дренажные колодцы

75 р.

канализационные, конические, дренажные колодцы

Минск, Ленинский

Кольца из бетона Наружная Канализация

Договорная

Кольца из бетона Наружная Канализация

Гродненская, Волковыск

1 200 р.

Бочка для канализации

Минская, Минский район

Септики Чистовод

Договорная

Септики Чистовод

Брестская, Кобрин

Доставка по Беларуси
Колодец полимер-песчаный сборный

440 р.

Колодец полимер-песчаный сборный

Брест

Доставка
Бочки металлические с доставкой Гродненская обл.

1 000 р.

Бочки металлические с доставкой Гродненская обл.

Гродно

Бочки металлические с доставкой Минская обл.

1 000 р.

Бочки металлические с доставкой Минская обл.

Минск, Центральный

Канализационные кольца с доставкой

Договорная

Канализационные кольца с доставкой

Брест

Кольца канализационные

Договорная

Кольца канализационные

Гродненская, Лида

Труба канализационная пвх 6м

1 р.

Труба канализационная пвх 6м

Минск, Первомайский

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Люк для канализации

55 р.

Люк для канализации

Гомель

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Труба асбестоцементная 150

70 р.

Труба асбестоцементная 150

Брест

Кольца канализации и водопровод Жби. Монтаж

45 р.

Кольца канализации и водопровод Жби. Монтаж

Могилев

Кольца канализационные

Договорная

Кольца канализационные

Брест

Установка ЖБи колец,септиков,выгребных ям под ключ

Договорная

Установка ЖБи колец,септиков,выгребных ям под ключ

Витебская, Орша

Доставка
Решётка канализационная

90 р.

Решётка канализационная

Гродно

Трубы керамические

15 р.

Трубы керамические

Гродно

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Пробка ПВХ с цепочкой, для ванны

1.50 р.

Пробка ПВХ с цепочкой, для ванны

Минск, Заводской

КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ КС10.9 (1180х890х90 мм) ЖБИ

60 р.

КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ КС10.9 (1180х890х90 мм) ЖБИ

Витебская, Орша

Доставка
Бочки металлические с доставкой Брестская обл.

1 000 р.

Бочки металлические с доставкой Брестская обл.

Брест

Бетонные кольца для канализации

110 р.

Бетонные кольца для канализации

Минская, Минский район

Бочка канализацы

350 р.

Бочка канализацы

Минск, Центральный

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Трубы для канализации

20 р.

Трубы для канализации

Могилев

Доставка
люки для колодцев большой прочности до 20 тонн

80 р.

люки для колодцев большой прочности до 20 тонн

Минская, Марьина Горка

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Крышка люка канализационного

50 р.

Крышка люка канализационного

Брестская, Пинск

Станция полной биологической очистки ЧИСТОВОД ЭКО

1 р.

Станция полной биологической очистки ЧИСТОВОД ЭКО

Минск, Центральный

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Канализация из колец

110 р.

Канализация из колец

Минск, Фрунзенский

Труба наружней канализации 3-х метровая

40 р.

Труба наружней канализации 3-х метровая

Могилев

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Чистовод Станция биологической очистки для дома

1 200 р.

Чистовод Станция биологической очистки для дома

Минск, Фрунзенский

Кольца канализационные

130 р.

Кольца канализационные

Брестская, Пружаны

Бетонные кольца для колодцев

75 р.

Бетонные кольца для колодцев

Минск, Заводской

100 р.

Люк канализационный, стандартный, чугунный.

Минская, Молодечно

Кольца канализационные имеется СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

80 р.

Кольца канализационные имеется СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Брестская, Пинск

Товары с доставкой от магазинов

Септик для наружной канализации
vip

1 210 р.

Септик для наружной канализации

Брест

Доставка по Беларуси
КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ КС 10-9 (1180х890х90 мм) ЖБИ

100 р.

КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ КС 10-9 (1180х890х90 мм) ЖБИ

Гомель

Доставка по Беларуси
Септики Чистовод

Договорная

Септики Чистовод

Брестская, Кобрин

Доставка по Беларуси
Лоток водоотводный палстиковый с пластиковой решеткой

25 р.

Лоток водоотводный палстиковый с пластиковой решеткой

Могилев

Доставка по Беларуси
Труба канализационная

12.74 р.

Труба канализационная

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
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