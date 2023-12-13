logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Растения, рассада и семена
Семена, луковицы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Вид
Продавец
new
Сад и огородРастения, рассада и семена

Семена, луковицы в Беларуси

Чеснок

7 р.

Чеснок

Минская, Минский район

badge-icon
Астра сбор 09/2023 - 50 штук - 50 копеек

1 р.

Астра сбор 09/2023 - 50 штук - 50 копеек

Гомельская, Светлогорск

Луковицы гладиолусов

2.50 р.

Луковицы гладиолусов

Могилев

badge-icon
фацелия

Договорная

фацелия

Витебская, Поставы

badge-icon
Чеснок

1 р.

Чеснок

Минск, Фрунзенский

Гладиолусы

1 р.

Гладиолусы

Брестская, Береза

badge-icon
Сидераты и газонная трава

Договорная

Сидераты и газонная трава

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Семена овощей и цветов в ассортименте

0.85 р.

Семена овощей и цветов в ассортименте

Витебск

Гладиолусы

1 р.

Гладиолусы

Минск, Центральный

badge-icon
лагенария

0.20 р.

лагенария

Витебская, Браслав

Луковицы гладиолусов

2 р.

Луковицы гладиолусов

Могилев

Рожь для пересева теплицы

0.50 р.

Рожь для пересева теплицы

Гомель

badge-icon
Фасоль

2 р.

Фасоль

Минская, Дзержинск

Чеснок яровой

0.60 р.

Чеснок яровой

Витебская, Городок

badge-icon
Семена примул

2.50 р.

Семена примул

Минск, Октябрьский

badge-icon
Бархатцы

1 р.

Бархатцы

Минск, Советский

15 р.

Кортофель

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
Георгины

Договорная

Георгины

Минск, Первомайский

badge-icon
Петуния 12 сортов на посев. Почта

1 р.

Петуния 12 сортов на посев. Почта

Витебская, Полоцк

badge-icon
Бархатцы

3.50 р.

Бархатцы

Минская, Дзержинск

badge-icon
Сортовые гладиолусы

2 р.

Сортовые гладиолусы

Минск, Центральный

badge-icon
Картофель

0.50 р.

Картофель

Гомель

badge-icon
Подсолнечник садовый

1 р.

Подсолнечник садовый

Минск, Первомайский

badge-icon
Фасоль разные сорта

3 р.

Фасоль разные сорта

Витебск

Гладиолусы микс

1 р.

Гладиолусы микс

Минск, Первомайский

badge-icon
Семена Алтая

Договорная

Семена Алтая

Могилев

Шикарный гелиотроп на посев. Почта

1 р.

Шикарный гелиотроп на посев. Почта

Витебская, Полоцк

Канны сортовые разные. Почта

2 р.

Канны сортовые разные. Почта

Витебская, Полоцк

badge-icon
Укроп ЭКО

2 р.

Укроп ЭКО

Минск, Центральный

Долихос (гиацинтовые бобы)

5 р.

Долихос (гиацинтовые бобы)

Брестская, Столин

badge-icon
Фацелия

8 р.

Фацелия

Гомель

Свежие косточки авакадо

Договорная

Свежие косточки авакадо

Минск, Первомайский

Лаванда

10 р.

Лаванда

Минск, Октябрьский

Семена бархатцев

1.60 р.

Семена бархатцев

Минская, Молодечно

3 р.

табак

Минская, Молодечно

badge-icon
Георгина красная (корч с клубнями)

5 р.

Георгина красная (корч с клубнями)

Минск, Ленинский

Сортовые гладиолусы

1.30 р.

Сортовые гладиолусы

Гомель

Бархатцы Антигуа, Тайшан, Клубничный Блонд F1

1.50 р.

Бархатцы Антигуа, Тайшан, Клубничный Блонд F1

Могилев

Доставка по Беларуси
Растения цветок тубероза тубироза

6 р.

Растения цветок тубероза тубироза

Минская, Минский район

Мордовник шароголовый

10 р.

Мордовник шароголовый

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Гладиолусы. Луковицы

Договорная

Гладиолусы. Луковицы

Минская, Другие города

Луковицы гладиолусов

2 р.

Луковицы гладиолусов

Витебск

badge-icon
Мордовник шароголовый.

4 р.

Мордовник шароголовый.

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Сидераты и газонная трава

Договорная

Сидераты и газонная трава

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Бархатцы Антигуа, Тайшан, Клубничный Блонд F1

1.50 р.

Бархатцы Антигуа, Тайшан, Клубничный Блонд F1

Могилев

Доставка по Беларуси
Лаванда белая в семенах

2.80 р.

Лаванда белая в семенах

Могилев

Доставка по Беларуси
Дельфиниум новозеландский Дабл Стра F1 микс

6.65 р.

Дельфиниум новозеландский Дабл Стра F1 микс

Могилев

Доставка по Беларуси
Эустома семена

2.45 р.

Эустома семена

Могилев

Доставка по Беларуси
лук Эксибишен, Ялтинский с чернушки за сезон

2 р.

лук Эксибишен, Ялтинский с чернушки за сезон

Могилев

Доставка по Беларуси
Томат Знаменитая Клубника Миссис Шлаухбах (4семки

2.50 р.

Томат Знаменитая Клубника Миссис Шлаухбах (4семки

Могилев

Доставка по Беларуси
Капуста Атрия F (2500шт)

100 р.

Капуста Атрия F (2500шт)

Могилев

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода