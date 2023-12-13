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Сельхозоборудование в Беларуси

Реализуется с торгов имущество предприятия

7 320 р.

Реализуется с торгов имущество предприятия

Минская, Вилейка

Перосъемная машина ЭМ-600

1 500 р.

Перосъемная машина ЭМ-600

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Зерноочистит. сушильный комплекс ПНРМ-819, инв. 98

21 000 р.

Зерноочистит. сушильный комплекс ПНРМ-819, инв. 98

Витебская, Шумилино

Комплект (емкость 50 м3 с удобрен. жидким азотным

13 500 р.

Комплект (емкость 50 м3 с удобрен. жидким азотным

Витебская, Шумилино

Мельница

3 500 р.

Мельница

Брестская, Барановичи

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Зерносушилка М-819 (Полька)

32 367.66 р.

Зерносушилка М-819 (Полька)

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Инкубатор

1 750 р.

Инкубатор

Брестская, Кобрин

Инкубатор автоматический на 54 яйца новый

240 р.

Инкубатор автоматический на 54 яйца новый

Гродненская, Вороново

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Инкубатор

Договорная

Инкубатор

Минская, Вилейка

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Измельчитель зерна, мельница Фермер

175 р.

Измельчитель зерна, мельница Фермер

Гродно

Доильный аппарат Фермер АД-03 (масляного типа)

1 550 р.

Доильный аппарат Фермер АД-03 (масляного типа)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Инкубатор Блиц норма 72.

390 р.

Инкубатор Блиц норма 72.

Гомель

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Инкубатор

80 р.

Инкубатор

Витебская, Орша

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Маслобойка электрическая Фермер МБ-01

300 р.

Маслобойка электрическая Фермер МБ-01

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Дробилка (мельница) (Шумилинский р-н)

770 р.

Дробилка (мельница) (Шумилинский р-н)

Витебская, Шумилино

Зерноочистит. сушильный комплекс ПНРМ-819, инв. 97

20 500 р.

Зерноочистит. сушильный комплекс ПНРМ-819, инв. 97

Витебская, Шумилино

Танк-охладитель молока 300 литров

6 000 р.

Танк-охладитель молока 300 литров

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Инкубатор

80 р.

Инкубатор

Минская, Борисов

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Реализуется с торгов имущество предприятия

8 544 р.

Реализуется с торгов имущество предприятия

Минская, Борисов

Алюминиевая тележка-чан на колёсах

170 р.

Алюминиевая тележка-чан на колёсах

Минская, Минский район

Инкубатор автоматический на 56 яиц HHD

300 р.

Инкубатор автоматический на 56 яиц HHD

Минская, Смолевичи

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Машина для внесен. тверд. органич. удобрен. ПРТ-7А

3 300 р.

Машина для внесен. тверд. органич. удобрен. ПРТ-7А

Витебск

Ящик инструментарий

50 р.

Ящик инструментарий

Минская, Фаниполь

Доставка по Беларуси
Инкубатор ''Comfort''

130 р.

Инкубатор ''Comfort''

Брестская, Барановичи

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Транспортер наклонный

2 000 р.

Транспортер наклонный

Брестская, Кобрин

Бункер вентилируемый (зерносушилка)

Договорная

Бункер вентилируемый (зерносушилка)

Минская, Марьина Горка

Терморегулятор

60 р.

Терморегулятор

Гомель

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Инкубатор блиц 48 б/у 1 год

300 р.

Инкубатор блиц 48 б/у 1 год

Могилев

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Практичный,недорогой инкубатор

120 р.

Практичный,недорогой инкубатор

Брест

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Удобный и недорогой инкубатор

120 р.

Удобный и недорогой инкубатор

Брест

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Станина с моторам

150 р.

Станина с моторам

Гомель

Мельница Пашня, до410кг/час, Уралспецмаш, Акция

145 р.

Мельница Пашня, до410кг/час, Уралспецмаш, Акция

Гродно

Грабли роторные (Витебский р-н)

2 000 р.

Грабли роторные (Витебский р-н)

Витебск

Агрегат комбиниров. посевной АКП-4 (Витебский р-н)

3 150 р.

Агрегат комбиниров. посевной АКП-4 (Витебский р-н)

Витебск

Сушилка зерновая СЗК-10 (Витебский р-н)

17 500 р.

Сушилка зерновая СЗК-10 (Витебский р-н)

Витебск

Сеялка СПУ-6Д (Витебский р-н)

3 900 р.

Сеялка СПУ-6Д (Витебский р-н)

Витебск

Агрегат посевной комбинированный (Витебский р-н)

5 500 р.

Агрегат посевной комбинированный (Витебский р-н)

Витебск

Картофелеуборочный комбайн ПКК-2-05 «РТ25»

162 000 р.

Картофелеуборочный комбайн ПКК-2-05 «РТ25»

Минская, Смолевичи

Овощерезка, корморезка

88 р.

Овощерезка, корморезка

Гомельская, Житковичи

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Термометр лабораторный

15 р.

Термометр лабораторный

Гродненская, Сморгонь

Крюк новый роликовый для туш

Договорная

Крюк новый роликовый для туш

Минск, Ленинский

Перосьемная машина

500 р.

Перосьемная машина

Витебская, Городок

Крупорушка

Договорная

Крупорушка

Минская, Слуцк

Товары с доставкой от магазинов

Перосъемная машина ЭМ-600

1 500 р.

Перосъемная машина ЭМ-600

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Зерносушилка М-819 (Полька)

32 367.66 р.

Зерносушилка М-819 (Полька)

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Доильный аппарат Фермер АД-03 (масляного типа)

1 550 р.

Доильный аппарат Фермер АД-03 (масляного типа)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Маслобойка электрическая Фермер МБ-01

300 р.

Маслобойка электрическая Фермер МБ-01

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Танк-охладитель молока 300 литров

6 000 р.

Танк-охладитель молока 300 литров

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ящик инструментарий

50 р.

Ящик инструментарий

Минская, Фаниполь

Доставка по Беларуси
СУШИЛКА ЗЕРНОВАЯ КОЛОНКОВАЯ СЗК-8, ЗСК-8, зерносушилка

Договорная

СУШИЛКА ЗЕРНОВАЯ КОЛОНКОВАЯ СЗК-8, ЗСК-8, зерносушилка

Витебск

Доставка по Беларуси
Программное обеспечение/составляет рационы кормов.

4 800 р.

Программное обеспечение/составляет рационы кормов.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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