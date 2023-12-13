Сельхозоборудование в Беларуси
7 320 р.
Реализуется с торгов имущество предприятия
Минская, Вилейка
1 500 р.
Перосъемная машина ЭМ-600
Минск, Фрунзенский
21 000 р.
Зерноочистит. сушильный комплекс ПНРМ-819, инв. 98
Витебская, Шумилино
13 500 р.
Комплект (емкость 50 м3 с удобрен. жидким азотным
Витебская, Шумилино
3 500 р.
Мельница
Брестская, Барановичи
32 367.66 р.
Зерносушилка М-819 (Полька)
Минская, Смолевичи
1 750 р.
Инкубатор
Брестская, Кобрин
240 р.
Инкубатор автоматический на 54 яйца новый
Гродненская, Вороново
Договорная
Инкубатор
Минская, Вилейка
175 р.
Измельчитель зерна, мельница Фермер
Гродно
1 550 р.
Доильный аппарат Фермер АД-03 (масляного типа)
Минск, Фрунзенский
390 р.
Инкубатор Блиц норма 72.
Гомель
80 р.
Инкубатор
Витебская, Орша
300 р.
Маслобойка электрическая Фермер МБ-01
Минск, Фрунзенский
770 р.
Дробилка (мельница) (Шумилинский р-н)
Витебская, Шумилино
20 500 р.
Зерноочистит. сушильный комплекс ПНРМ-819, инв. 97
Витебская, Шумилино
6 000 р.
Танк-охладитель молока 300 литров
Могилевская, Бобруйск
80 р.
Инкубатор
Минская, Борисов
8 544 р.
Реализуется с торгов имущество предприятия
Минская, Борисов
170 р.
Алюминиевая тележка-чан на колёсах
Минская, Минский район
300 р.
Инкубатор автоматический на 56 яиц HHD
Минская, Смолевичи
3 300 р.
Машина для внесен. тверд. органич. удобрен. ПРТ-7А
Витебск
50 р.
Ящик инструментарий
Минская, Фаниполь
130 р.
Инкубатор ''Comfort''
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Транспортер наклонный
Брестская, Кобрин
Договорная
Бункер вентилируемый (зерносушилка)
Минская, Марьина Горка
60 р.
Терморегулятор
Гомель
300 р.
Инкубатор блиц 48 б/у 1 год
Могилев
120 р.
Практичный,недорогой инкубатор
Брест
120 р.
Удобный и недорогой инкубатор
Брест
150 р.
Станина с моторам
Гомель
145 р.
Мельница Пашня, до410кг/час, Уралспецмаш, Акция
Гродно
2 000 р.
Грабли роторные (Витебский р-н)
Витебск
3 150 р.
Агрегат комбиниров. посевной АКП-4 (Витебский р-н)
Витебск
17 500 р.
Сушилка зерновая СЗК-10 (Витебский р-н)
Витебск
3 900 р.
Сеялка СПУ-6Д (Витебский р-н)
Витебск
5 500 р.
Агрегат посевной комбинированный (Витебский р-н)
Витебск
162 000 р.
Картофелеуборочный комбайн ПКК-2-05 «РТ25»
Минская, Смолевичи
88 р.
Овощерезка, корморезка
Гомельская, Житковичи
15 р.
Термометр лабораторный
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Крюк новый роликовый для туш
Минск, Ленинский
500 р.
Перосьемная машина
Витебская, Городок
Договорная
Крупорушка
Минская, Слуцк
Товары с доставкой от магазинов
1 500 р.
Перосъемная машина ЭМ-600
Минск, Фрунзенский
32 367.66 р.
Зерносушилка М-819 (Полька)
Минская, Смолевичи
1 550 р.
Доильный аппарат Фермер АД-03 (масляного типа)
Минск, Фрунзенский
300 р.
Маслобойка электрическая Фермер МБ-01
Минск, Фрунзенский
6 000 р.
Танк-охладитель молока 300 литров
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Ящик инструментарий
Минская, Фаниполь
Договорная
СУШИЛКА ЗЕРНОВАЯ КОЛОНКОВАЯ СЗК-8, ЗСК-8, зерносушилка
Витебск
4 800 р.
Программное обеспечение/составляет рационы кормов.
Минск, Ленинский