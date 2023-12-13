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Сад и огородРастения, рассада и семена

Саженцы, рассада в Беларуси

Молодые саженцы туи - скидка 30-39% на хвойные
vip

6.50 р.

Молодые саженцы туи - скидка 30-39% на хвойные

Минск, Фрунзенский

Саженцы Роз (БРОНЬ НА ВЕСНУ 2024г.)
vip

10 р.

Саженцы Роз (БРОНЬ НА ВЕСНУ 2024г.)

Гомель

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Декоративные Сосны и Ели, Пихта для VIP озеленения
vip

22 р.

Декоративные Сосны и Ели, Пихта для VIP озеленения

Минская, Минский район

Бархатцы 20 сортов на посев. Почта

0.75 р.

Бархатцы 20 сортов на посев. Почта

Витебская, Полоцк

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Тюльпаны к 8марта

1.60 р.

Тюльпаны к 8марта

Гомель

Базилик кипрский древовидный многолетний

10 р.

Базилик кипрский древовидный многолетний

Витебск

Пионы из моего сада на осень 2024

100 р.

Пионы из моего сада на осень 2024

Витебск

Кариоптерис, кизильники саженцы

10 р.

Кариоптерис, кизильники саженцы

Брест

Розы саженцы красивые сорта

15 р.

Розы саженцы красивые сорта

Брест

Исмене

8 р.

Исмене

Минск, Октябрьский

Туя и можевельник.от 1.5рГортензия.с2,р9 оптом

3 р.

Туя и можевельник.от 1.5рГортензия.с2,р9 оптом

Гомель

Саженцы туи

1.50 р.

Саженцы туи

Гомель

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Тюльпаны к праздникам 8 марта и Дню Святого Валент

Договорная

Тюльпаны к праздникам 8 марта и Дню Святого Валент

Брестская, Пинск

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Луковицы тюльпанов

1 р.

Луковицы тюльпанов

Брест

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Туи Смарагд

17 р.

Туи Смарагд

Брестская, Кобрин

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Туи опт Смарагд, Брабант, Даника

39 р.

Туи опт Смарагд, Брабант, Даника

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Смарагд туи

2.50 р.

Смарагд туи

Брест

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Самшит вечнозеленый

2 р.

Самшит вечнозеленый

Брест

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Гортензии

15 р.

Гортензии

Гомель

Новинка 2024.Лавандин

Договорная

Новинка 2024.Лавандин

Минск, Центральный

Ели и сосны новогодние в КАДКАХ

Договорная

Ели и сосны новогодние в КАДКАХ

Брест

Ель рождественская

85 р.

Ель рождественская

Брест

Для зимнего домашнего укоренения черенки роз.

1.50 р.

Для зимнего домашнего укоренения черенки роз.

Минск, Центральный

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Саженцы хризантем

6 р.

Саженцы хризантем

Могилев

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Ель голубая

60 р.

Ель голубая

Могилев

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Ёлка на новый год живая

40 р.

Ёлка на новый год живая

Минская, Минский район

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Саженцы, черенки (воздушные отводки) инжира (фиги)

Договорная

Саженцы, черенки (воздушные отводки) инжира (фиги)

Брест

Черенки туи смарагд

1.50 р.

Черенки туи смарагд

Брестская, Кобрин

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Круглогодично цветущая пеларгогиния

4 р.

Круглогодично цветущая пеларгогиния

Гомельская, Мозырь

Ель коника

20 р.

Ель коника

Гомель

Саженцы ультраранней клубники Квики

0.50 р.

Саженцы ультраранней клубники Квики

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Олеандр

20 р.

Олеандр

Гомель

Сосна - саженцы декоративный хвойников

28 р.

Сосна - саженцы декоративный хвойников

Минская, Минский район

Туи - саженцы из питомника. Доставка по РБ

17 р.

Туи - саженцы из питомника. Доставка по РБ

Минск, Центральный

Саженцы Голубики YAGODDAR.GOMEL в Инст. Акция

7 р.

Саженцы Голубики YAGODDAR.GOMEL в Инст. Акция

Гомель

Рассада петунии, виолы, цинии, гвоздики, бегония,

2.50 р.

Рассада петунии, виолы, цинии, гвоздики, бегония,

Минск, Заводской

Рассада Хризантемы

3 р.

Рассада Хризантемы

Минск, Заводской

Традесканция двух видов

4 р.

Традесканция двух видов

Минская, Солигорск

Розмарин

5 р.

Розмарин

Могилев

Малина. Питомник акция, доставка РБ

9 р.

Малина. Питомник акция, доставка РБ

Минск, Партизанский

Доставка
Рододендрон Антон Чехов.

14 р.

Рододендрон Антон Чехов.

Брестская, Барановичи

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Саженцы барбариса Доставка по РБ

15 р.

Саженцы барбариса Доставка по РБ

Гомель

чашки петри без крышки с клеймом

Договорная

чашки петри без крышки с клеймом

Гомельская, Калинковичи

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Вербена, петуния, калибрахоа, фуксия, гвоздика, бе

2.50 р.

Вербена, петуния, калибрахоа, фуксия, гвоздика, бе

Минск, Заводской

Новогодние голубые ели

100 р.

Новогодние голубые ели

Брест

Гортензии метельчатые в горшке р9

5 р.

Гортензии метельчатые в горшке р9

Могилевская, Бобруйск

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Туи опт Смарагд, Брабант, Даника

39 р.

Туи опт Смарагд, Брабант, Даника

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Саженцы ультраранней клубники Квики

0.50 р.

Саженцы ультраранней клубники Квики

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Саженцы голубики Дюк и Аврора в 60 литровых контейнерах

40 р.

Саженцы голубики Дюк и Аврора в 60 литровых контейнерах

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Саженцы голубики Дюк, Либерти и Аврора в 60-ти литровых контейнерах

40 р.

Саженцы голубики Дюк, Либерти и Аврора в 60-ти литровых контейнерах

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Саженцы клубники Фриго

0.50 р.

Саженцы клубники Фриго

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Перец Леся и другие

1.10 р.

Перец Леся и другие

Могилев

Доставка по Беларуси
Саженцы клубники Флоренс

0.50 р.

Саженцы клубники Флоренс

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Водяные лилии (нимфеи)

30 р.

Водяные лилии (нимфеи)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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