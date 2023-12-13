Товары от Куфар Маркета
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Саженцы, рассада в Беларуси
6.50 р.
Молодые саженцы туи - скидка 30-39% на хвойные
Минск, Фрунзенский
10 р.
Саженцы Роз (БРОНЬ НА ВЕСНУ 2024г.)
Гомель
22 р.
Декоративные Сосны и Ели, Пихта для VIP озеленения
Минская, Минский район
0.75 р.
Бархатцы 20 сортов на посев. Почта
Витебская, Полоцк
1.60 р.
Тюльпаны к 8марта
Гомель
10 р.
Базилик кипрский древовидный многолетний
Витебск
100 р.
Пионы из моего сада на осень 2024
Витебск
10 р.
Кариоптерис, кизильники саженцы
Брест
15 р.
Розы саженцы красивые сорта
Брест
8 р.
Исмене
Минск, Октябрьский
3 р.
Туя и можевельник.от 1.5рГортензия.с2,р9 оптом
Гомель
1.50 р.
Саженцы туи
Гомель
Договорная
Тюльпаны к праздникам 8 марта и Дню Святого Валент
Брестская, Пинск
1 р.
Луковицы тюльпанов
Брест
17 р.
Туи Смарагд
Брестская, Кобрин
39 р.
Туи опт Смарагд, Брабант, Даника
Брестская, Дрогичин
2.50 р.
Смарагд туи
Брест
2 р.
Самшит вечнозеленый
Брест
15 р.
Гортензии
Гомель
Договорная
Новинка 2024.Лавандин
Минск, Центральный
Договорная
Ели и сосны новогодние в КАДКАХ
Брест
85 р.
Ель рождественская
Брест
1.50 р.
Для зимнего домашнего укоренения черенки роз.
Минск, Центральный
6 р.
Саженцы хризантем
Могилев
60 р.
Ель голубая
Могилев
40 р.
Ёлка на новый год живая
Минская, Минский район
Договорная
Саженцы, черенки (воздушные отводки) инжира (фиги)
Брест
1.50 р.
Черенки туи смарагд
Брестская, Кобрин
4 р.
Круглогодично цветущая пеларгогиния
Гомельская, Мозырь
20 р.
Ель коника
Гомель
0.50 р.
Саженцы ультраранней клубники Квики
Брестская, Дрогичин
20 р.
Олеандр
Гомель
28 р.
Сосна - саженцы декоративный хвойников
Минская, Минский район
17 р.
Туи - саженцы из питомника. Доставка по РБ
Минск, Центральный
7 р.
Саженцы Голубики YAGODDAR.GOMEL в Инст. Акция
Гомель
2.50 р.
Рассада петунии, виолы, цинии, гвоздики, бегония,
Минск, Заводской
3 р.
Рассада Хризантемы
Минск, Заводской
4 р.
Традесканция двух видов
Минская, Солигорск
5 р.
Розмарин
Могилев
9 р.
Малина. Питомник акция, доставка РБ
Минск, Партизанский
14 р.
Рододендрон Антон Чехов.
Брестская, Барановичи
15 р.
Саженцы барбариса Доставка по РБ
Гомель
Договорная
чашки петри без крышки с клеймом
Гомельская, Калинковичи
2.50 р.
Вербена, петуния, калибрахоа, фуксия, гвоздика, бе
Минск, Заводской
100 р.
Новогодние голубые ели
Брест
5 р.
Гортензии метельчатые в горшке р9
Могилевская, Бобруйск
Товары с доставкой от магазинов
39 р.
Туи опт Смарагд, Брабант, Даника
Брестская, Дрогичин
0.50 р.
Саженцы ультраранней клубники Квики
Брестская, Дрогичин
40 р.
Саженцы голубики Дюк и Аврора в 60 литровых контейнерах
Минск, Московский
40 р.
Саженцы голубики Дюк, Либерти и Аврора в 60-ти литровых контейнерах
Минск, Московский
0.50 р.
Саженцы клубники Фриго
Брестская, Дрогичин
1.10 р.
Перец Леся и другие
Могилев
0.50 р.
Саженцы клубники Флоренс
Брестская, Дрогичин
30 р.
Водяные лилии (нимфеи)
Минск, Центральный