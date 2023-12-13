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Салоны красоты, парикмахерские, фитнес в Беларуси

Салон маникюра, педикюра, броу-бар
vip

24 600 р.

Салон маникюра, педикюра, броу-бар

Минск, Московский

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ДЕЙСТВУЮЩИЙ САЛОН КРАСОТЫ (М. ''ГРУШЕВКА'')

53 946.10 р.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ САЛОН КРАСОТЫ (М. ''ГРУШЕВКА'')

Минск, Московский

СРОЧНО Студия электро-фитнеса

10 000 р.

СРОЧНО Студия электро-фитнеса

Минск, Первомайский

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Студия маникюра

12 000 р.

Студия маникюра

Минск, Советский

Студия маникюра в ЖК ''Маяк Минска''

21 000 р.

Студия маникюра в ЖК ''Маяк Минска''

Минск, Первомайский

Рабочие места в аренду

Договорная

Рабочие места в аренду

Минск, Фрунзенский

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Студия красоты

50 000 р.

Студия красоты

Минск, Центральный

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Коворкинг для мастеров в центре Салон красоты

12 900 р.

Коворкинг для мастеров в центре Салон красоты

Минск, Советский

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ - МИНСК

31 733 р.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ - МИНСК

Минск, Центральный

Салон красоты

45 000 р.

Салон красоты

Минск, Фрунзенский

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Парикмахерское кресло в аренду.

35 р.

Парикмахерское кресло в аренду.

Минск, Советский

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Аренда или продажа бизнеса

Договорная

Аренда или продажа бизнеса

Могилевская, Горки

Аренда места парикмахера, ма по маникюру, педикюру

300 р.

Аренда места парикмахера, ма по маникюру, педикюру

Гродно

Салон красоты с солярием в Могилеве

13 500 р.

Салон красоты с солярием в Могилеве

Могилев

Салон маникюра, педикюра, броу-бар
vip

24 600 р.

Салон маникюра, педикюра, броу-бар

Минск, Московский

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9 000 р.

Студия красоты

Могилев

Срочно продаётся косметологический салон

47 500 р.

Срочно продаётся косметологический салон

Брестская, Пинск

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ГОТОВЫЙ БИЗНЕС Парикмахерская/барбершоп

24 000 р.

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС Парикмахерская/барбершоп

Минск, Московский

Студия маникюра Неил бар

25 386.40 р.

Студия маникюра Неил бар

Минск, Фрунзенский

БЬЮТИ - БАР. ХОРОШИЙ БИЗНЕС

30 146.35 р.

БЬЮТИ - БАР. ХОРОШИЙ БИЗНЕС

Минск, Центральный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САЛОН. ХОРОШИЕ ЦЕНЫ

79 332.50 р.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САЛОН. ХОРОШИЕ ЦЕНЫ

Минск, Первомайский

Интернет магазин расходных материалов

900 р.

Интернет магазин расходных материалов

Минск, Центральный

Студия красоты

20 000 р.

Студия красоты

Минск, Московский

СОВРЕМЕННЫЙ САЛОН. ВСЕ УСЛУГИ - МИНСК

82 505.80 р.

СОВРЕМЕННЫЙ САЛОН. ВСЕ УСЛУГИ - МИНСК

Минск, Первомайский

Фитнес студия

57 700 р.

Фитнес студия

Гомель

Аренда места мастера маникюра педикюра,парикмахер

250 р.

Аренда места мастера маникюра педикюра,парикмахер

Гродно

Салон красоты/коворкинг

30 000 р.

Салон красоты/коворкинг

Минск, Московский

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Фитнес клуб

160 000 р.

Фитнес клуб

Гомель

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СТУДИЯ - ГОСАРЕНДА. РАЗЛИЧНЫЕ УСЛУГИ

47 599.50 р.

СТУДИЯ - ГОСАРЕНДА. РАЗЛИЧНЫЕ УСЛУГИ

Минск, Советский

Продаю действующий прибыльный бизнес барбершоп

135 000 р.

Продаю действующий прибыльный бизнес барбершоп

Минская, Минский район

15 р.

Студия красоты

Минск, Центральный

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Салон красоты

50 000 р.

Салон красоты

Минск, Октябрьский

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Продаю Доходный бизнес -студию коррекции фигуры

40 000 р.

Продаю Доходный бизнес -студию коррекции фигуры

Минск, Ленинский

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Студия красоты , аппаратная коррекция фигуры , гот

25 000 р.

Студия красоты , аппаратная коррекция фигуры , гот

Минск, Фрунзенский

Договорная

Парикмахерская

Могилев

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Аренда кабинета

300 р.

Аренда кабинета

Гомель

Продается косметология в Бресте

34 000 р.

Продается косметология в Бресте

Брест

Бизнес по цене оборудования Экспресс стрижка

6 500 р.

Бизнес по цене оборудования Экспресс стрижка

Брест

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Аренда места мастера маникюра,педикюра,парикмахера

Бесплатно

Аренда места мастера маникюра,педикюра,парикмахера

Гродно

Парикмахерское кресло в аренду

Договорная

Парикмахерское кресло в аренду

Минск, Фрунзенский

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Салон Красоты

Договорная

Салон Красоты

Минск, Ленинский

Аренда рабочего места бровиста, визажиста

25 р.

Аренда рабочего места бровиста, визажиста

Минск, Московский

ВЫГОДНО: Действующий салон с большим трафиком

16 900 р.

ВЫГОДНО: Действующий салон с большим трафиком

Минск, Октябрьский

Договорная

Возьму в аренду место парикмахера

Гродно

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