Салоны красоты, парикмахерские, фитнес в Беларуси
24 600 р.
Салон маникюра, педикюра, броу-бар
Минск, Московский
53 946.10 р.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ САЛОН КРАСОТЫ (М. ''ГРУШЕВКА'')
Минск, Московский
10 000 р.
СРОЧНО Студия электро-фитнеса
Минск, Первомайский
12 000 р.
Студия маникюра
Минск, Советский
21 000 р.
Студия маникюра в ЖК ''Маяк Минска''
Минск, Первомайский
Договорная
Рабочие места в аренду
Минск, Фрунзенский
50 000 р.
Студия красоты
Минск, Центральный
12 900 р.
Коворкинг для мастеров в центре Салон красоты
Минск, Советский
31 733 р.
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ - МИНСК
Минск, Центральный
45 000 р.
Салон красоты
Минск, Фрунзенский
35 р.
Парикмахерское кресло в аренду.
Минск, Советский
Договорная
Аренда или продажа бизнеса
Могилевская, Горки
300 р.
Аренда места парикмахера, ма по маникюру, педикюру
Гродно
13 500 р.
Салон красоты с солярием в Могилеве
Могилев
24 600 р.
Салон маникюра, педикюра, броу-бар
Минск, Московский
9 000 р.
Студия красоты
Могилев
47 500 р.
Срочно продаётся косметологический салон
Брестская, Пинск
24 000 р.
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС Парикмахерская/барбершоп
Минск, Московский
25 386.40 р.
Студия маникюра Неил бар
Минск, Фрунзенский
30 146.35 р.
БЬЮТИ - БАР. ХОРОШИЙ БИЗНЕС
Минск, Центральный
79 332.50 р.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САЛОН. ХОРОШИЕ ЦЕНЫ
Минск, Первомайский
900 р.
Интернет магазин расходных материалов
Минск, Центральный
20 000 р.
Студия красоты
Минск, Московский
82 505.80 р.
СОВРЕМЕННЫЙ САЛОН. ВСЕ УСЛУГИ - МИНСК
Минск, Первомайский
57 700 р.
Фитнес студия
Гомель
250 р.
Аренда места мастера маникюра педикюра,парикмахер
Гродно
30 000 р.
Салон красоты/коворкинг
Минск, Московский
160 000 р.
Фитнес клуб
Гомель
47 599.50 р.
СТУДИЯ - ГОСАРЕНДА. РАЗЛИЧНЫЕ УСЛУГИ
Минск, Советский
135 000 р.
Продаю действующий прибыльный бизнес барбершоп
Минская, Минский район
15 р.
Студия красоты
Минск, Центральный
50 000 р.
Салон красоты
Минск, Октябрьский
40 000 р.
Продаю Доходный бизнес -студию коррекции фигуры
Минск, Ленинский
25 000 р.
Студия красоты , аппаратная коррекция фигуры , гот
Минск, Фрунзенский
Договорная
Парикмахерская
Могилев
300 р.
Аренда кабинета
Гомель
34 000 р.
Продается косметология в Бресте
Брест
6 500 р.
Бизнес по цене оборудования Экспресс стрижка
Брест
Бесплатно
Аренда места мастера маникюра,педикюра,парикмахера
Гродно
Договорная
Парикмахерское кресло в аренду
Минск, Фрунзенский
Договорная
Салон Красоты
Минск, Ленинский
25 р.
Аренда рабочего места бровиста, визажиста
Минск, Московский
16 900 р.
ВЫГОДНО: Действующий салон с большим трафиком
Минск, Октябрьский
Договорная
Возьму в аренду место парикмахера
Гродно