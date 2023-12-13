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Сад и огородСадовый инвентарь

Садовый инструмент в Беларуси

Лопата снеговая автомобильная телескопическая (выдвижная) алюминиевая
vip

16 р.

Лопата снеговая автомобильная телескопическая (выдвижная) алюминиевая

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Снеговая лопата
vip

60 р.

Снеговая лопата

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата снеговая из ПОЛИКАРБОНАТА есть выбор.
vip

36 р.

Лопата снеговая из ПОЛИКАРБОНАТА есть выбор.

Витебск

30 р.

Лопата снеговая

Могилев

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Аккумуляторный опрыскиватель DeWORKS FA 12

175 р.

Аккумуляторный опрыскиватель DeWORKS FA 12

Минск, Советский

Доставка
Секатор Felco F7

270 р.

Секатор Felco F7

Гомель

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Дровница

Договорная

Дровница

Минск, Партизанский

Пила садовая

25 р.

Пила садовая

Гродненская, Мосты

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Настенная пластиковая вешалка для садовых инструментов SiPL

Онлайн-заказ

36.60 р.

Настенная пластиковая вешалка для садовых инструментов SiPL

Минск, Центральный

Снеговая лопата
vip

60 р.

Снеговая лопата

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата снеговая из ПОЛИКАРБОНАТА есть выбор.
vip

36 р.

Лопата снеговая из ПОЛИКАРБОНАТА есть выбор.

Витебск

Лопата копательная ЛКО ''Торнадика'' TORNADO из рельсовой стали

Онлайн-заказ

55 р.

Лопата копательная ЛКО ''Торнадика'' TORNADO из рельсовой стали

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вилы копательные ''Торнадика'' TORNADO 5 штыков

Онлайн-заказ

49 р.

Вилы копательные ''Торнадика'' TORNADO 5 штыков

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Степлер - подвязчик растений к опоре Tapetool (тапенер) Желтый

Онлайн-заказ

76 р.
63 р.-17%

Степлер - подвязчик растений к опоре Tapetool (тапенер) Желтый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прививочный секатор Green Helper GT-002 профессиональный.Три сменных лезвия

Онлайн-заказ

59 р.

Прививочный секатор Green Helper GT-002 профессиональный.Три сменных лезвия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручной культиватор ''ТОРНАДИКА'' корнеудалитель TORNADO ХИТ Осени (аэрация, удаление сорняков)

Онлайн-заказ

57 р.

Ручной культиватор ''ТОРНАДИКА'' корнеудалитель TORNADO ХИТ Осени (аэрация, удаление сорняков)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата снеговая поликарбонат

70 р.

Лопата снеговая поликарбонат

Брест

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Лопата

65 р.

Лопата

Витебск

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Лопата для снега стандарт Альтернатива М8630 (без черенка)

Онлайн-заказ

7.42 р.

Лопата для снега стандарт Альтернатива М8630 (без черенка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата для уборки снега Prosperplast Alpin IL2A-B333 (синий)

Онлайн-заказ

38.60 р.

Лопата для уборки снега Prosperplast Alpin IL2A-B333 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата

Договорная

Лопата

Минск, Советский

Ножовка Toptul SAAA3013

Онлайн-заказ

77.20 р.

Ножовка Toptul SAAA3013

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Топор Sturm 1015-13-FB0600

Онлайн-заказ

50.70 р.

Топор Sturm 1015-13-FB0600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Fiskars 134710

Онлайн-заказ

278.30 р.

Fiskars 134710

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пила садовая Fiskars Xtract SW72 1000612

Онлайн-заказ

122.20 р.

Пила садовая Fiskars Xtract SW72 1000612

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Грабли металлические зубчатые с черенком 1400мм STARTUL GARDEN

Онлайн-заказ

58 р.

Грабли металлические зубчатые с черенком 1400мм STARTUL GARDEN

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата штыковая

Договорная

Лопата штыковая

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Лопата для уборки снега. Варианты и цены во вложении.Форма оплаты любая
vip

10 р.

Лопата для уборки снега. Варианты и цены во вложении.Форма оплаты любая

Минск, Заводской

Топор PATRIOT PA 445

Онлайн-заказ

89.19 р.

Топор PATRIOT PA 445

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Центроинструмент Секатор титановый контактный с храповым механизмом 0233

Онлайн-заказ

42.24 р.

Центроинструмент Секатор титановый контактный с храповым механизмом 0233

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мотыга Wolf-Garten Multi-Star IM-M (71AAA024650)

Онлайн-заказ

45.07 р.

Мотыга Wolf-Garten Multi-Star IM-M (71AAA024650)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сучкорез Finland 1709

Онлайн-заказ

98.84 р.

Сучкорез Finland 1709

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Центроинструмент Секатор садовый 1387

Онлайн-заказ

10.61 р.

Центроинструмент Секатор садовый 1387

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Центроинструмент Нож прививочный Finland 1453

Онлайн-заказ

33.86 р.

Центроинструмент Нож прививочный Finland 1453

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вилы садовые Finland 1924-Ч

Онлайн-заказ

40.61 р.

Вилы садовые Finland 1924-Ч

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор садового инструмента PALISAD 63020

Онлайн-заказ

39.36 р.

Набор садового инструмента PALISAD 63020

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Секатор ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ 0133

Онлайн-заказ

42.40 р.

Секатор ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ 0133

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Топор Вихрь Т600Ф (фиберглассовое топорище)

Онлайн-заказ

33.74 р.

Топор Вихрь Т600Ф (фиберглассовое топорище)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рыхлитель Palisad 62054

Онлайн-заказ

23.09 р.

Рыхлитель Palisad 62054

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тяпка ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ БелЦентроМаш 1045

Онлайн-заказ

28.12 р.

Тяпка ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ БелЦентроМаш 1045

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вилы садовые СибрТех 63807

Онлайн-заказ

19.06 р.

Вилы садовые СибрТех 63807

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ножницы для травы ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ 0239

Онлайн-заказ

52.74 р.

Ножницы для травы ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ 0239

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Центроинструмент Секатор садовый плоскостной 0703

Онлайн-заказ

44.73 р.

Центроинструмент Секатор садовый плоскостной 0703

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Грабли ручные Finland 1848

Онлайн-заказ

34.69 р.

Грабли ручные Finland 1848

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нож садовый Finland 1454

Онлайн-заказ

29.78 р.

Нож садовый Finland 1454

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ножницы садовые ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ Titanium 1384

Онлайн-заказ

31.47 р.

Ножницы садовые ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ Titanium 1384

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Снеговая лопата
vip

60 р.

Снеговая лопата

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата копательная ЛКО ''Торнадика'' TORNADO из рельсовой стали

Онлайн-заказ

55 р.

Лопата копательная ЛКО ''Торнадика'' TORNADO из рельсовой стали

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вилы копательные ''Торнадика'' TORNADO 5 штыков

Онлайн-заказ

49 р.

Вилы копательные ''Торнадика'' TORNADO 5 штыков

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Степлер - подвязчик растений к опоре Tapetool (тапенер) Желтый

Онлайн-заказ

76 р.
63 р.-17%

Степлер - подвязчик растений к опоре Tapetool (тапенер) Желтый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прививочный секатор Green Helper GT-002 профессиональный.Три сменных лезвия

Онлайн-заказ

59 р.

Прививочный секатор Green Helper GT-002 профессиональный.Три сменных лезвия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручной культиватор ''ТОРНАДИКА'' корнеудалитель TORNADO ХИТ Осени (аэрация, удаление сорняков)

Онлайн-заказ

57 р.

Ручной культиватор ''ТОРНАДИКА'' корнеудалитель TORNADO ХИТ Осени (аэрация, удаление сорняков)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата для снега стандарт Альтернатива М8630 (без черенка)

Онлайн-заказ

7.42 р.

Лопата для снега стандарт Альтернатива М8630 (без черенка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата для уборки снега Prosperplast Alpin IL2A-B333 (синий)

Онлайн-заказ

38.60 р.

Лопата для уборки снега Prosperplast Alpin IL2A-B333 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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