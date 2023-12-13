Услуги в Заславле
12 р.
Штукатурка стен
Минская, Заславль
Договорная
Отделка домов, бань, дач
Минская, Заславль
Договорная
Монтаж электрооотопления
Минская, Заславль
Договорная
Уборка снега и вывоз. Услуги Мини Погрузчика
Минская, Заславль
25 р.
Ремонт стиральных машин, водонагревателей.
Минская, Заславль
Договорная
натяжной потолок
Минская, Заславль
Договорная
Кровельные работы
Минская, Заславль
Договорная
Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Заславль
Минская, Заславль
25 р.
Репетитор по биологии
Минская, Заславль
Договорная
Чистка уборка снега. Мини погрузчик
Минская, Заславль
Договорная
Электромонтаж Электрик замена проводки Минск
Минская, Заславль
Договорная
Натяжные потолки в Минской области
Минская, Заславль
990 р.
Акция-10%. Ворота откатные. ROLTEK. Монтаж
Минская, Заславль
Договорная
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон
Минская, Заславль
20 р.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ
Минская, Заславль
Договорная
Автоперевозки.
Минская, Заславль
Договорная
ПГС, Песок, щебень, смесь С5 и С12, гравий, камень
Минская, Заславль
Договорная
Пещано гравийная смесь, Заславль
Минская, Заславль
Договорная
Вывоз снега. Услуги (Аренда) самосвала
Минская, Заславль
Договорная
Песок,щебень,камень,смеси, навоз, грунт и
Минская, Заславль
80 р.
Вывоз мусора микроавтобусом
Минская, Заславль
Договорная
Металлоизделие/плазменная резка от 0,5 до 20мм
Минская, Заславль
Договорная
Грузоперевозки вывоз мусора
Минская, Заславль
Договорная
Стяжка пола в Заславле. Полусухая стяжка пола.
Минская, Заславль
Договорная
Стяжка пола в Заславле. Полусухая механизированная
Минская, Заславль
Договорная
Кровельные работы Заславль
Минская, Заславль
70 р.
Бурение скважин на воду в Заславле
Минская, Заславль
Договорная
Услуги (Аренда) Мини Экскаватора,Заславль
Минская, Заславль
500 р.
Канализация под ключ. Монтаж канализации
Минская, Заславль
300 р.
установка памятников и благоустройство могил
Минская, Заславль
885 р.
Памятники
Минская, Заславль
Договорная
Услуги мини экскаватора заславль
Минская, Заславль
Договорная
Перетяжка Мягкой Мебели
Минская, Заславль
80 р.
Эвакуатор, эвакуация, грузоперевозки до 5тонн
Минская, Заславль
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский