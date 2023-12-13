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Услуги в Заславле

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Заславль

Рассрочка
Отделка домов, бань, дач

Договорная

Отделка домов, бань, дач

Минская, Заславль

Монтаж электрооотопления

Договорная

Монтаж электрооотопления

Минская, Заславль

Уборка снега и вывоз. Услуги Мини Погрузчика

Договорная

Уборка снега и вывоз. Услуги Мини Погрузчика

Минская, Заславль

Ремонт стиральных машин, водонагревателей.

25 р.

Ремонт стиральных машин, водонагревателей.

Минская, Заславль

натяжной потолок

Договорная

натяжной потолок

Минская, Заславль

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минская, Заславль

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Заславль

Договорная

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Заславль

Минская, Заславль

25 р.

Репетитор по биологии

Минская, Заславль

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Чистка уборка снега. Мини погрузчик

Договорная

Чистка уборка снега. Мини погрузчик

Минская, Заславль

Электромонтаж Электрик замена проводки Минск

Договорная

Электромонтаж Электрик замена проводки Минск

Минская, Заславль

Натяжные потолки в Минской области

Договорная

Натяжные потолки в Минской области

Минская, Заславль

Акция-10%. Ворота откатные. ROLTEK. Монтаж

990 р.

Акция-10%. Ворота откатные. ROLTEK. Монтаж

Минская, Заславль

Услуга с выездом в регионы
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Минская, Заславль

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ

20 р.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ

Минская, Заславль

Услуга с выездом в регионы
Автоперевозки.

Договорная

Автоперевозки.

Минская, Заславль

ПГС, Песок, щебень, смесь С5 и С12, гравий, камень

Договорная

ПГС, Песок, щебень, смесь С5 и С12, гравий, камень

Минская, Заславль

Пещано гравийная смесь, Заславль

Договорная

Пещано гравийная смесь, Заславль

Минская, Заславль

Вывоз снега. Услуги (Аренда) самосвала

Договорная

Вывоз снега. Услуги (Аренда) самосвала

Минская, Заславль

Песок,щебень,камень,смеси, навоз, грунт и

Договорная

Песок,щебень,камень,смеси, навоз, грунт и

Минская, Заславль

Вывоз мусора микроавтобусом

80 р.

Вывоз мусора микроавтобусом

Минская, Заславль

Услуга с выездом в регионы
Металлоизделие/плазменная резка от 0,5 до 20мм

Договорная

Металлоизделие/плазменная резка от 0,5 до 20мм

Минская, Заславль

Грузоперевозки вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки вывоз мусора

Минская, Заславль

Услуга с выездом в регионы
Стяжка пола в Заславле. Полусухая стяжка пола.

Договорная

Стяжка пола в Заславле. Полусухая стяжка пола.

Минская, Заславль

Стяжка пола в Заславле. Полусухая механизированная

Договорная

Стяжка пола в Заславле. Полусухая механизированная

Минская, Заславль

Кровельные работы Заславль

Договорная

Кровельные работы Заславль

Минская, Заславль

Бурение скважин на воду в Заславле

70 р.

Бурение скважин на воду в Заславле

Минская, Заславль

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Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Услуги (Аренда) Мини Экскаватора,Заславль

Договорная

Услуги (Аренда) Мини Экскаватора,Заславль

Минская, Заславль

Канализация под ключ. Монтаж канализации

500 р.

Канализация под ключ. Монтаж канализации

Минская, Заславль

Рассрочка
установка памятников и благоустройство могил

300 р.

установка памятников и благоустройство могил

Минская, Заславль

Памятники

885 р.

Памятники

Минская, Заславль

Услуги мини экскаватора заславль

Договорная

Услуги мини экскаватора заславль

Минская, Заславль

Перетяжка Мягкой Мебели

Договорная

Перетяжка Мягкой Мебели

Минская, Заславль

Эвакуатор, эвакуация, грузоперевозки до 5тонн

80 р.

Эвакуатор, эвакуация, грузоперевозки до 5тонн

Минская, Заславль

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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