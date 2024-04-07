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ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
vip

Договорная

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Обшивка фронтонов сайдингом
vip

35 р.

Обшивка фронтонов сайдингом

Минская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
Отделка обшивка сайдингом в Минске. Монтаж сайдинг
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9 р.

Отделка обшивка сайдингом в Минске. Монтаж сайдинг

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Покраска крыш (кровли) ,фасадов домов .

Договорная

Покраска крыш (кровли) ,фасадов домов .

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Отделка обшивка сайдингом в Минске. Монтаж сайдинг
vip

9 р.

Отделка обшивка сайдингом в Минске. Монтаж сайдинг

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Обшивка фронтонов сайдингом
vip

35 р.

Обшивка фронтонов сайдингом

Минская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
Отопление по ключ

85 р.

Отопление по ключ

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж за 1 день Вывоз строительного мусора

Договорная

Демонтаж за 1 день Вывоз строительного мусора

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Облицовка(обшивка)сайдингом

25 р.

Облицовка(обшивка)сайдингом

Минская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, РЕМОНТ ОКОН ПВХ

Договорная

ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, РЕМОНТ ОКОН ПВХ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Регулировка, ремонт ОКОН ПВХ

Договорная

Регулировка, ремонт ОКОН ПВХ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Облицовка сайдингом

25 р.

Облицовка сайдингом

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Подбор. Установка. Настройка систем умного дома

Договорная

Подбор. Установка. Настройка систем умного дома

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Демонтажные работы

20 р.

Демонтажные работы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы

25 р.

Кровельные работы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Строительство дач домов

280 р.

Строительство дач домов

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Строительство коробки дома под ключ

350 р.

Строительство коробки дома под ключ

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Умные шторы. Настройка, установка.

20 р.

Умные шторы. Настройка, установка.

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.

Договорная

Натяжные потолки в Бобруйске.

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
vip

Договорная

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Обшивка дома сайдингом

25 р.

Обшивка дома сайдингом

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Заливочный пенопласт (пеноизол)

450 р.

Заливочный пенопласт (пеноизол)

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Котлы твердотопливные: Подберём. Доставим.

Договорная

Котлы твердотопливные: Подберём. Доставим.

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Отопление: Расчёт. Комплектация. Монтаж.

Договорная

Отопление: Расчёт. Комплектация. Монтаж.

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске

5.90 р.

Натяжные потолки в Бобруйске

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Укладка ламината

150 р.

Укладка ламината

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Сатиновые натяжные потолки

Договорная

Сатиновые натяжные потолки

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Облицовка домов сайдингом

24 р.

Облицовка домов сайдингом

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Покраска крыш (кровли) ,фасадов домов .

Договорная

Покраска крыш (кровли) ,фасадов домов .

Гродненская, Новогрудок

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Установка входной двери

120 р.

Установка входной двери

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Облицовка дома сайдингом

25 р.

Облицовка дома сайдингом

Минская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
Обшивка сайдингом фронтонов домов,дач

7 р.

Обшивка сайдингом фронтонов домов,дач

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Глянцевые Натяжные потолки

Договорная

Глянцевые Натяжные потолки

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Обшивка фронтонов

40 р.

Обшивка фронтонов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Отделка вагонка имитация бруса блок-хаус доска пол

Договорная

Отделка вагонка имитация бруса блок-хаус доска пол

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Установка межкомнатных дверей

70 р.

Установка межкомнатных дверей

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Регулировка и ремонт окон ПВХ

Договорная

Регулировка и ремонт окон ПВХ

Витебская, Новополоцк

Услуга с выездом в регионы
Покраска крыш (кровли) ,фасадов домов .

Договорная

Покраска крыш (кровли) ,фасадов домов .

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
УКЛАДКА ПЛИТКИ. Санузел Ванна под ключ. ПЛИТОЧНИК

Договорная

УКЛАДКА ПЛИТКИ. Санузел Ванна под ключ. ПЛИТОЧНИК

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Двухуровневые Натяжные потолки

Договорная

Двухуровневые Натяжные потолки

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжной потолок со Светолинией

Договорная

Натяжной потолок со Светолинией

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Тёплый пол: Расчёт. Комплектация. Монтаж.

Договорная

Тёплый пол: Расчёт. Комплектация. Монтаж.

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт и обслуживание окон

Договорная

Ремонт и обслуживание окон

Витебск

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