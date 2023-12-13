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50 р.
Ремонт секционных ворот
Минская, Борисов
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Обшивка балкона снаружи
Гомель
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Алмазное сверление
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Подбор. Установка. Настройка систем умного дома
Минская, Минский район
Услуга с выездом в регионы
20 р.
Умные шторы. Настройка, установка.
Минская, Минский район
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Монтаж АМК-панелей
Гродно
Услуга с выездом в регионы
250 р.
Ответственный за газовое хозяйство
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Обшивка Балкона
Могилевская, Бобруйск
Услуга с выездом в регионы
250 р.
Ответственный за тепло хозяйство
Брест
Услуга с выездом в регионы