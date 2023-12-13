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Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Договорная
Стяжка пола
Могилев
Услуга с выездом в регионы
150 р.
Качественный ремонт квартиры под ключ или частично
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Ремонт квартир
Минская, Солигорск
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Ремонт в квартирах и домах. Черновой, чистовой, под ключ. По договору, гарантия.
Гродно
Услуга с выездом в регионы
150 р.
Ремонт квартиры ''под ключ'' или частично
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Ремонт торговых и офисных помещений
Гомель
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Ремонт квартиры, дома
Гомель
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Стяжка пола
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Договорная
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Гомель
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Обшивка балконов
Гомель
Услуга с выездом в регионы
37 р.
Ответственный за электро, тепло, газовое хозяйство
Могилев
Услуга с выездом в регионы
37 р.
Ответственный за электро, тепло, газовое хозяйство
Гродно
Услуга с выездом в регионы
111 р.
Ответственный за электро, тепло, газовое хозяйство
Гомель
Услуга с выездом в регионы