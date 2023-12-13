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Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы

25 р.

Кровельные работы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Фасадные работы

Договорная

Фасадные работы

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Декоративная отделка фасада

Договорная

Декоративная отделка фасада

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Декоративная отделка фасадов

Договорная

Декоративная отделка фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Декоративная отделка фасадов

Договорная

Декоративная отделка фасадов

Брест

Услуга с выездом в регионы
УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА,ПОКРАСКА

Договорная

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА,ПОКРАСКА

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Утепление фасада,декоративная отделка,покраска

Договорная

Утепление фасада,декоративная отделка,покраска

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Фасадные работы (мокрый фасад) под ключ

Договорная

Фасадные работы (мокрый фасад) под ключ

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА,ПОКРАСКА

Договорная

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА,ПОКРАСКА

Брестская, Жабинка

Услуга с выездом в регионы
Утепление фасада под ключ

Договорная

Утепление фасада под ключ

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
утепление фасадов,декоративная отделка,покраска

Договорная

утепление фасадов,декоративная отделка,покраска

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА,ПОКРАСКА

Договорная

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА,ПОКРАСКА

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Фасадные работы-Утепление фасадов ,Декоративная от

Договорная

Фасадные работы-Утепление фасадов ,Декоративная от

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Утепление,отделка фасадов под ключ

Договорная

Утепление,отделка фасадов под ключ

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
Утепление фасадов,декоративная отделка,покраска

Договорная

Утепление фасадов,декоративная отделка,покраска

Брестская, Пинск

Услуга с выездом в регионы
Утепление фасада под ключ

Договорная

Утепление фасада под ключ

Минская, Логойск

Услуга с выездом в регионы
Утепление, отделка ФАСАДОВ ПОД КЛЮЧ ,АМК-панели

Договорная

Утепление, отделка ФАСАДОВ ПОД КЛЮЧ ,АМК-панели

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Фасадные работы (утепление фасадов,декоративка,пок

Договорная

Фасадные работы (утепление фасадов,декоративка,пок

Гродненская, Слоним

Услуга с выездом в регионы
Утепление фасадов под ключ (гарантия 5 лет)

Договорная

Утепление фасадов под ключ (гарантия 5 лет)

Брест

Услуга с выездом в регионы
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ-Утепление фасадов,Декоративная отд

Договорная

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ-Утепление фасадов,Декоративная отд

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Фасадные работы под ключ,утепление фасадов

Договорная

Фасадные работы под ключ,утепление фасадов

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Фасадные работы (утепление фасадов) декоративная о

Договорная

Фасадные работы (утепление фасадов) декоративная о

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
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