Услуги из других регионовВсе объявления
9 р.
Отделка обшивка сайдингом в Минске. Монтаж сайдинг
Минск, Центральный
Договорная
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Минск, Партизанский
35 р.
Обшивка фронтонов сайдингом
Минская, Другие города
Договорная
Покраска крыш (кровли) ,фасадов домов .
Гродненская, Лида
9 р.
Отделка обшивка сайдингом в Минске. Монтаж сайдинг
Минск, Центральный
35 р.
Обшивка фронтонов сайдингом
Минская, Другие города
85 р.
Отопление по ключ
Минская, Смолевичи
Договорная
Демонтаж за 1 день Вывоз строительного мусора
Могилев
25 р.
Облицовка(обшивка)сайдингом
Минская, Другие города
Договорная
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, РЕМОНТ ОКОН ПВХ
Гомель
Договорная
Регулировка, ремонт ОКОН ПВХ
Гомель
25 р.
Облицовка сайдингом
Минск, Центральный
Договорная
Подбор. Установка. Настройка систем умного дома
Минская, Минский район
20 р.
Демонтажные работы
Минская, Минский район
25 р.
Кровельные работы
Минская, Минский район
280 р.
Строительство дач домов
Минская, Минский район
350 р.
Строительство коробки дома под ключ
Минская, Минский район
20 р.
Умные шторы. Настройка, установка.
Минская, Минский район
Договорная
Натяжные потолки в Бобруйске.
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель
Договорная
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Минск, Партизанский
25 р.
Обшивка дома сайдингом
Минск, Московский
450 р.
Заливочный пенопласт (пеноизол)
Гомель
Договорная
Котлы твердотопливные: Подберём. Доставим.
Брестская, Барановичи
Договорная
Отопление: Расчёт. Комплектация. Монтаж.
Брестская, Барановичи
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области
Гомель
5.90 р.
Натяжные потолки в Бобруйске
Могилевская, Бобруйск
150 р.
Укладка ламината
Минск, Центральный
Договорная
Сатиновые натяжные потолки
Витебск
24 р.
Облицовка домов сайдингом
Минск, Центральный
Договорная
Покраска крыш (кровли) ,фасадов домов .
Гродненская, Новогрудок
120 р.
Установка входной двери
Минск, Центральный
25 р.
Облицовка дома сайдингом
Минская, Другие города
7 р.
Обшивка сайдингом фронтонов домов,дач
Минск, Центральный
Договорная
Глянцевые Натяжные потолки
Витебск
40 р.
Обшивка фронтонов
Минск, Центральный
Договорная
Отделка вагонка имитация бруса блок-хаус доска пол
Минск, Первомайский
70 р.
Установка межкомнатных дверей
Минск, Центральный
Договорная
Регулировка и ремонт окон ПВХ
Витебская, Новополоцк
Договорная
Покраска крыш (кровли) ,фасадов домов .
Гродненская, Сморгонь
Договорная
УКЛАДКА ПЛИТКИ. Санузел Ванна под ключ. ПЛИТОЧНИК
Могилев
Договорная
Двухуровневые Натяжные потолки
Витебск
Договорная
Натяжной потолок со Светолинией
Витебск
Договорная
Сантехнические работы
Витебск
Договорная
Тёплый пол: Расчёт. Комплектация. Монтаж.
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт и обслуживание окон
Витебск