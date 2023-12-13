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Услуги в Речице

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Натяжной потолок в рассрочку

Договорная

Натяжной потолок в рассрочку

Гомельская, Речица

Рассрочка
Услуги грузоперевозок

15 р.

Услуги грузоперевозок

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки речица

Договорная

Натяжные потолки речица

Гомельская, Речица

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Сиделка

Гомельская, Речица

Грузоперевозки (грузчики)

Договорная

Грузоперевозки (грузчики)

Гомельская, Речица

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Гомельская, Речица

Грузоперевозки Речица

10 р.

Грузоперевозки Речица

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Услуги Грузоперевозок

Договорная

Услуги Грузоперевозок

Гомельская, Речица

1 Грузоперевозки по городу Речица и району

Договорная

1 Грузоперевозки по городу Речица и району

Гомельская, Речица

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации,строи

Договорная

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации,строи

Гомельская, Речица

Рассрочка
Сантехнические работы:

Договорная

Сантехнические работы:

Гомельская, Речица

Гель лак

25 р.

Гель лак

Гомельская, Речица

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Маникюр, покрытие гель лак, наращивание

20 р.

Маникюр, покрытие гель лак, наращивание

Гомельская, Речица

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маникюр, покрытие гель лак, наращивание

20 р.

маникюр, покрытие гель лак, наращивание

Маникюр + покрытием гель-лаком — 20 p.
Маникюр + наращивание + покрытие гель-лаком — 35 p.

Еще 1 услуга

Гомельская, Речица

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Установка Windows. Ремонт компьютеров и ноутбуков.

10 р.

Установка Windows. Ремонт компьютеров и ноутбуков.

Гомельская, Речица

Установка Windows в Речице. Ремонт компьютеров.

30 р.

Установка Windows в Речице. Ремонт компьютеров.

Гомельская, Речица

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА ОТ ''А'' ДО ''Я''

15 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА ОТ ''А'' ДО ''Я''

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки любой сложности

20 р.

Натяжные потолки любой сложности

Гомельская, Речица

Механизированная стяжка пола

12 р.

Механизированная стяжка пола

Гомельская, Речица

Плиточные работы

Договорная

Плиточные работы

Гомельская, Речица

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Ремонт квартир и домов

Договорная

Ремонт квартир и домов

Гомельская, Речица

Ремонт квартиры и дома

Договорная

Ремонт квартиры и дома

Гомельская, Речица

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Натяжные потолки, Речица и Речицкий район

250 р.

Натяжные потолки, Речица и Речицкий район

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сварочные работы. Алюминий, магний, нержавейка

Договорная

Сварочные работы. Алюминий, магний, нержавейка

Гомельская, Речица

Ремонт квартир, домов, офисов Речица

Договорная

Ремонт квартир, домов, офисов Речица

Гомельская, Речица

Натяжные потолки Речица

Договорная

Натяжные потолки Речица

Гомельская, Речица

Договорная

вакансия

Гомельская, Речица

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Наращивание ресниц

10 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Речица

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Реставрация ванн жидким акрилом

Договорная

Реставрация ванн жидким акрилом

Гомельская, Речица

Очистка и установка Windows

10 р.

Очистка и установка Windows

Гомельская, Речица

Ремонт телевизоров и другой бытовой техники

Договорная

Ремонт телевизоров и другой бытовой техники

Гомельская, Речица

Мастер на час. Ремонт и замена сантехники.

Договорная

Мастер на час. Ремонт и замена сантехники.

Гомельская, Речица

Отопление . Монтаж отопления Жлобин

Договорная

Отопление . Монтаж отопления Жлобин

Гомельская, Речица

Наращивание ногтей

25 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Речица

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Ремонт и обслуживание компьютеров в Речице

15 р.

Ремонт и обслуживание компьютеров в Речице

Гомельская, Речица

Уборка и вызов снега

Договорная

Уборка и вызов снега

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Дед Мороз в Речице

50 р.

Дед Мороз в Речице

Гомельская, Речица

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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА (ГРУЗЧИКИ)

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА (ГРУЗЧИКИ)

Гомельская, Речица

Грузоперевозки

10 р.

Грузоперевозки

Гомельская, Речица

Шпатлевка стен и потолков

Договорная

Шпатлевка стен и потолков

Гомельская, Речица

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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