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Услуги

Ремонт квартир в Речице

Натяжной потолок в рассрочку

Договорная

Натяжной потолок в рассрочку

Гомельская, Речица

Рассрочка
Натяжные потолки речица

Договорная

Натяжные потолки речица

Гомельская, Речица

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Гомельская, Речица

Сантехнические работы:

Договорная

Сантехнические работы:

Гомельская, Речица

Натяжные потолки любой сложности

20 р.

Натяжные потолки любой сложности

Гомельская, Речица

Механизированная стяжка пола

12 р.

Механизированная стяжка пола

Гомельская, Речица

Плиточные работы

Договорная

Плиточные работы

Гомельская, Речица

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Ремонт квартир и домов

Договорная

Ремонт квартир и домов

Гомельская, Речица

Ремонт квартиры и дома

Договорная

Ремонт квартиры и дома

Гомельская, Речица

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Натяжные потолки, Речица и Речицкий район

250 р.

Натяжные потолки, Речица и Речицкий район

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт квартир, домов, офисов Речица

Договорная

Ремонт квартир, домов, офисов Речица

Гомельская, Речица

Натяжные потолки Речица

Договорная

Натяжные потолки Речица

Гомельская, Речица

Мастер на час. Ремонт и замена сантехники.

Договорная

Мастер на час. Ремонт и замена сантехники.

Гомельская, Речица

Отопление . Монтаж отопления Жлобин

Договорная

Отопление . Монтаж отопления Жлобин

Гомельская, Речица

Шпатлевка стен и потолков

Договорная

Шпатлевка стен и потолков

Гомельская, Речица

Договорная

Шпатлёвка

Гомельская, Речица

Шлифовка полов

Договорная

Шлифовка полов

Гомельская, Речица

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Натяжные потолки Речица

7.77 р.

Натяжные потолки Речица

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Речице и Речицком районе

7.77 р.

Натяжные потолки в Речице и Речицком районе

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Ремонт квартир в Речице

Договорная

Ремонт квартир в Речице

Гомельская, Речица

Укладка ламината

7 р.

Укладка ламината

Гомельская, Речица

Электромонтажные работы

Договорная

Электромонтажные работы

Гомельская, Речица

Шпаклёвка штукатурка,малярные работы

Договорная

Шпаклёвка штукатурка,малярные работы

Гомельская, Речица

Шлифовка пола в Речице - циклевка паркета

Договорная

Шлифовка пола в Речице - циклевка паркета

Гомельская, Речица

Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Гомельская, Речица

Укладка ламината

Договорная

Укладка ламината

Гомельская, Речица

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Натяжные потолки. Рассрочка 0%.

Договорная

Натяжные потолки. Рассрочка 0%.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Гомельская, Речица

Договорная

Ремонт

Гомельская, Речица

Натяжные потолки Речица

Договорная

Натяжные потолки Речица

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Декоративная отделка любой сложности

Договорная

Декоративная отделка любой сложности

Гомельская, Речица

Отделочные работы.

100 р.

Отделочные работы.

Гомельская, Речица

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Потолки от бюджетных до премиум-класса

Договорная

Потолки от бюджетных до премиум-класса

Гомельская, Речица

Рассрочка
Электромонтаж. Услуги электрика.

Договорная

Электромонтаж. Услуги электрика.

Гомельская, Речица

Плиточник Ремонт Все виды строительных работ

33 р.

Плиточник Ремонт Все виды строительных работ

Гомельская, Речица

Отделка квартир , домов

4 р.

Отделка квартир , домов

Гомельская, Речица

Укладка ламината

Договорная

Укладка ламината

Гомельская, Речица

Натяжные потолки, Речица и Речицкий район

Договорная

Натяжные потолки, Речица и Речицкий район

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки. Калькулятор натяжных потолков.

Договорная

Натяжные потолки. Калькулятор натяжных потолков.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Строительные отделочные работы

Договорная

Строительные отделочные работы

Гомельская, Речица

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Гомельская, Речица

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Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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