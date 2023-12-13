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Услуги в сфере красоты и здоровья в Речице

Качественное и быстрое Наращивание, гель лак, корр

Договорная

Качественное и быстрое Наращивание, гель лак, корр

Гомельская, Речица

Гель лак

25 р.

Гель лак

Гомельская, Речица

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Маникюр, покрытие гель лак, наращивание

20 р.

Маникюр, покрытие гель лак, наращивание

Гомельская, Речица

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маникюр, покрытие гель лак, наращивание

20 р.

маникюр, покрытие гель лак, наращивание

Маникюр + покрытием гель-лаком — 20 p.
Маникюр + наращивание + покрытие гель-лаком — 35 p.

Еще 1 услуга

Гомельская, Речица

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Наращивание ресниц

10 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Речица

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Наращивание ногтей

25 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Речица

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15 р.

Окрашивание. Стрижка мужская/ женская

Гомельская, Речица

Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Речица

Маникюр

25 р.

Маникюр

Гомельская, Речица

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Договорная

Кератин

Гомельская, Речица

Парикмахер

Договорная

Парикмахер

Гомельская, Речица

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Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Речица

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Ногти

25 р.

Ногти

Гомельская, Речица

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Наращивание ногтей в Речице

35 р.

Наращивание ногтей в Речице

Гомельская, Речица

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Маникюр, наращивание ногтей

15 р.

Маникюр, наращивание ногтей

Гомельская, Речица

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Речица

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Маникюр

Договорная

Маникюр

Гомельская, Речица

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Кератин, ботокс

Договорная

Кератин, ботокс

Гомельская, Речица

Ногти наращивание

10 р.

Ногти наращивание

Гомельская, Речица

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Кератиновое выпрямление

Договорная

Кератиновое выпрямление

Гомельская, Речица

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Услуги по наращиванию ресниц

20 р.

Услуги по наращиванию ресниц

Гомельская, Речица

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10 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Речица

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Маникюр

10 р.

Маникюр

Гомельская, Речица

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Мастер маникюра

25 р.

Мастер маникюра

Гомельская, Речица

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Речица

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Ламинирование ресниц,Бровист

Договорная

Ламинирование ресниц,Бровист

Гомельская, Речица

наращивание ногтей

25 р.

наращивание ногтей

Гомельская, Речица

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Наращивание ногтей

25 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Речица

Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Речица

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Маникюр

Договорная

Маникюр

Гомельская, Речица

Наращивание ногтей

60 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Речица

Педикюр

45 р.

Педикюр

Гомельская, Речица

Маникюр, ногти, гель лак

45 р.

Маникюр, ногти, гель лак

Гомельская, Речица

Парикмахер

12 р.

Парикмахер

Гомельская, Речица

Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Речица

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Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Речица

Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Речица

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Гомельская, Речица

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Маникюр и педикюр

30 р.

Маникюр и педикюр

Гомельская, Речица

Ламинирование ресниц

40 р.

Ламинирование ресниц

Гомельская, Речица

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Услуги парикмахера

Договорная

Услуги парикмахера

Гомельская, Речица

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Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Речица

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Брови, коррекция и окрашивание

20 р.

Брови, коррекция и окрашивание

Гомельская, Речица

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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