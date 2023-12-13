logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Вакансии
Строительство и ремонт
Профессия
Зарплата
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Частота выплат
Продавец
РаботаВакансии

Работа в строительстве, ремонте в Пинске

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Договорная

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Требуется авто электрик. Высокая зп. Вакансия работа

Брестская, Пинск

Требуются сантехники

Договорная

Требуются сантехники

Требуются сантехники. Все вопросы по телефону. Вакансия

Брестская, Пинск

1 700 р.

Слесарь-электрик по ремонту кранбалок

Требуется слесарь электрик по ремонту и обслуживанию кранбалок Все вопросы лучше обсуждать по телефону. Заработная плата договорная, ориентировочно 1700 рублей в месяц

Брестская, Пинск

2 500 р.

Требуется в СУ-100 прораб( мастер)

СУ-100 ОАО "Стройтрест" требуется прораб (мастер).

Брестская, Пинск

1 500 р.

Монтажник натяжных потолков

Студия натяжных потолков Панда ищет в свою команду монтажника натяжных потолков. Наличие опыта работы в строительстве либо отделочных работах приветствуется. Испытательный срок на время обучения 1 м...

Брестская, Пинск

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...

Брестская, Пинск

Требуются укладчики тротуарной плитки , ВАКАНСИЯ

Договорная

Требуются укладчики тротуарной плитки , ВАКАНСИЯ

Требуются специалисты по укладке тротуарной плитки

Брестская, Пинск

Требуются строительные бригады

Договорная

Требуются строительные бригады

В Компанию ООО "БенилитПром" Требуются опытные строительные бригады от 2-х и более человек, или работники строительных специальностей на сдельные объекты (Общестрой, отделка, кровля, благоустройство)...

Брестская, Пинск

Договорная

Требуется ЭКСКОВАТОРЩИК , ВАКАНСИЯ

Работа постоянная , зарплата высокая !!!

Брестская, Пинск

1 500 р.

Требуется в СУ-100 электрогазосварщики

В СУ-100 ОАО "Стройтрест №2" требуется электрогазосварщики.

Брестская, Пинск

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...

Брестская, Пинск

Требуется прораб

2 000 р.

Требуется прораб

В строительную компанию ООО"БенилитПром" требуется прораб по общестроительным работам. Опыт работы в должности мастера, прораба обязателен.

Брестская, Пинск

Инженер ПТО / Инженер-сметчик

2 000 р.

Инженер ПТО / Инженер-сметчик

Формирование актов выполненных работ формы С-2А, С-2Б, справок формы С-3А, проверка форм С-29. Подготовка тендерной документации. Проверка документов и расчетов субподрядных организаций. Составление с...

Брестская, Пинск

1 500 р.

Требуется в СУ-100 подсобные рабочие г.Ганцевичи

Требуются подсобные рабочие г.Ганцевичи

Брестская, Пинск

Договорная

Требуются монтажники

Требуются монтажники для выполнения работ по монтажу оборудования на объектах Брестской и Минской областей.

Брестская, Пинск

1 800 р.

Требуются в СУ-100 каменщики

СУ-100 ОАО "Стройтрест №2" приглашает на работу каменщика 3,4-го разряда в г. Пинске. Возможно трудоустройство по гражданско-правовому договору, как местных так и иногородних, предоставление общежития...

Брестская, Пинск

Рабочие строительных специальностей

1 500 р.

Рабочие строительных специальностей

В строительную компанию требуется рабочие строительных специальностей на новый объект в г.Пинске, заработная плата от 1500 в месяц для специалистов ,также требуются разнорабочие - подсобники от 1000р,...

Брестская, Пинск

2 700 р.

Машинист экскаватора, бульдозера.

Требуются: Машинист экскаватора JCB220 гусеничный Машинист Бульдозера комацу машинист погрузчика телескопического маниту заработная плата 1700-2700руб. всегда вовремя. главное желание работать

Брестская, Пинск

1 000 р.

Работа

Требуется столяр в помощь,если всё хорошо самостоятельная работа %,работа с массивом и плитными материалами.

Брестская, Пинск

1 500 р.

Специалист по оказанию бытовых услуг / Без опыта

Крупнейшая организация в Беларуси по покраске ванн, в связи с расширением штата, приглашает на работу специалиста по оказанию бытовых услуг или мастера по покраске ванн. Мы работаем по всей Беларуси и...

Брестская, Пинск

2 000 р.

Требуется бульдозерист, эксковаторщик

Требуется эксковаторщик, бульдозерист

Брестская, Пинск

Вакансии в других регионах

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее