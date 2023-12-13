Работа в строительстве, ремонте в Пинске
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Требуется авто электрик. Высокая зп. Вакансия работа
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Требуются сантехники. Все вопросы по телефону. Вакансия
Брестская, Пинск
1 700 р.
Слесарь-электрик по ремонту кранбалок
Требуется слесарь электрик по ремонту и обслуживанию кранбалок Все вопросы лучше обсуждать по телефону. Заработная плата договорная, ориентировочно 1700 рублей в месяц
Брестская, Пинск
2 500 р.
Требуется в СУ-100 прораб( мастер)
СУ-100 ОАО "Стройтрест" требуется прораб (мастер).
Брестская, Пинск
1 500 р.
Монтажник натяжных потолков
Студия натяжных потолков Панда ищет в свою команду монтажника натяжных потолков. Наличие опыта работы в строительстве либо отделочных работах приветствуется. Испытательный срок на время обучения 1 м...
Брестская, Пинск
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются укладчики тротуарной плитки , ВАКАНСИЯ
Требуются специалисты по укладке тротуарной плитки
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются строительные бригады
В Компанию ООО "БенилитПром" Требуются опытные строительные бригады от 2-х и более человек, или работники строительных специальностей на сдельные объекты (Общестрой, отделка, кровля, благоустройство)...
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется ЭКСКОВАТОРЩИК , ВАКАНСИЯ
Работа постоянная , зарплата высокая !!!
Брестская, Пинск
1 500 р.
Требуется в СУ-100 электрогазосварщики
В СУ-100 ОАО "Стройтрест №2" требуется электрогазосварщики.
Брестская, Пинск
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брестская, Пинск
2 000 р.
Требуется прораб
В строительную компанию ООО"БенилитПром" требуется прораб по общестроительным работам. Опыт работы в должности мастера, прораба обязателен.
Брестская, Пинск
2 000 р.
Инженер ПТО / Инженер-сметчик
Формирование актов выполненных работ формы С-2А, С-2Б, справок формы С-3А, проверка форм С-29. Подготовка тендерной документации. Проверка документов и расчетов субподрядных организаций. Составление с...
Брестская, Пинск
1 500 р.
Требуется в СУ-100 подсобные рабочие г.Ганцевичи
Требуются подсобные рабочие г.Ганцевичи
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются монтажники
Требуются монтажники для выполнения работ по монтажу оборудования на объектах Брестской и Минской областей.
Брестская, Пинск
1 800 р.
Требуются в СУ-100 каменщики
СУ-100 ОАО "Стройтрест №2" приглашает на работу каменщика 3,4-го разряда в г. Пинске. Возможно трудоустройство по гражданско-правовому договору, как местных так и иногородних, предоставление общежития...
Брестская, Пинск
1 500 р.
Рабочие строительных специальностей
В строительную компанию требуется рабочие строительных специальностей на новый объект в г.Пинске, заработная плата от 1500 в месяц для специалистов ,также требуются разнорабочие - подсобники от 1000р,...
Брестская, Пинск
2 700 р.
Машинист экскаватора, бульдозера.
Требуются: Машинист экскаватора JCB220 гусеничный Машинист Бульдозера комацу машинист погрузчика телескопического маниту заработная плата 1700-2700руб. всегда вовремя. главное желание работать
Брестская, Пинск
1 000 р.
Работа
Требуется столяр в помощь,если всё хорошо самостоятельная работа %,работа с массивом и плитными материалами.
Брестская, Пинск
1 500 р.
Специалист по оказанию бытовых услуг / Без опыта
Крупнейшая организация в Беларуси по покраске ванн, в связи с расширением штата, приглашает на работу специалиста по оказанию бытовых услуг или мастера по покраске ванн. Мы работаем по всей Беларуси и...
Брестская, Пинск
2 000 р.
Требуется бульдозерист, эксковаторщик
Требуется эксковаторщик, бульдозерист
Брестская, Пинск
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино