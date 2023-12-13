Вакансии в Пинске
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Пинск
Договорная
Водитель категории Д
Требуется водитель категории Д на регулярные рейсы по маршруту Пинск-Минск.
Брестская, Пинск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
З/П высокая !!! Сдельная !!!
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Требуется авто электрик. Высокая зп. Вакансия работа
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Требуется слесарь по ремонту автомобилей (автомеханик). Высокая заработная плата. Работа , вакансия .
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
На СТО требуется моторист. Зарплата высокая , хорошие условия работы .
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Требуются сантехники. Все вопросы по телефону. Вакансия
Брестская, Пинск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА
Постоянная оплата . Полный соц. пакет
Брестская, Пинск
1 700 р.
Слесарь-электрик по ремонту кранбалок
Требуется слесарь электрик по ремонту и обслуживанию кранбалок Все вопросы лучше обсуждать по телефону. Заработная плата договорная, ориентировочно 1700 рублей в месяц
Брестская, Пинск
Договорная
На сто требуется автослесарь.
На сто требуется автослесарь.Ученик автослесаря.
Брестская, Пинск
2 500 р.
Требуется в СУ-100 прораб( мастер)
СУ-100 ОАО "Стройтрест" требуется прораб (мастер).
Брестская, Пинск
Договорная
Менеджер
Менеджер по продаже в Брестской области. Продаем крепёжные изделия: саморезы, анкеры, болты, стальные уголки и пластины, всего более 5000 наименований крепежа. Обеспечивается легковой машиной, служебн...
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются швеи
Небольшое швейное производство в связи с расширением приглашает на работу швей. Комфортные условия труда современное, оборудование. Заборная плата 2 раза в месяц. Режим работы с 8.30 до 17.00. Тел.
Брестская, Пинск
1 000 р.
Водитель Яндекс
Для работы в Яндекс такси требуется водитель на автомобиле компании. Оф. трудоустройство и зарплата. Приглашаем водителей и со своими автомобилями. Резюме на почту
Брестская, Пинск
Договорная
Подсобный рабочий
Требуется подсобный рабочий в цех по стирке ковров. Все вопросы только по номеру, указанному в объявлении.
Брестская, Пинск
1 000 р.
Слесарь механосборочных работ
Наша компания RecyclePro является лидером рынка переработки электронных устройств и оборудования с содержанием драгметаллов и входит в состав холдинга 1АК-GROUP. Ищем в нашу команду Слесаря механосбор...
Брестская, Пинск
2 000 р.
Водитель кат. ''C''
Требуется водитель кат.С, для работы по РБ, опыт обязателен !!! Звоните, не писать!!!
Брестская, Пинск
1 500 р.
Монтажник натяжных потолков
Студия натяжных потолков Панда ищет в свою команду монтажника натяжных потолков. Наличие опыта работы в строительстве либо отделочных работах приветствуется. Испытательный срок на время обучения 1 м...
Брестская, Пинск
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется продавец консультант женской одежды
Требуется продавец консультант в магазин женской одежды. Приятная внешность Трудолюбие Желание работать и зарабатывать. График работы с 11 до 19 с понедельника по четверг Оплата % от продаж
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется сотрудник на автомойку
Требуется сотрудник на автомойку! Преимущественно с опытом работы в данной сфере! Ответственность,пунктуальность,добросовестное выполнение обязанностей - гарантирует хорошую оплату и отличные услови...
Брестская, Пинск
Договорная
Вакансии (требуется)
Требуется человек для подачи объявлений, категория автозапчасти
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются строители разных специальностей Вакансия
Работа в Пинске и Пинском р-не
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются укладчики тротуарной плитки , ВАКАНСИЯ
Требуются специалисты по укладке тротуарной плитки
Брестская, Пинск
2 000 р.
Автослесарь
• Требования: • Базовое знание малярного дела • Базовое знание слесарного дела • предпочтительно с опытом работы • Условия: • ремонт автомобилей Mercedes • Работа на территории работодателя • в...
Брестская, Пинск
Договорная
Швея
Предприятию требуется швея для пошива медицинских халатов и костюмов. Работа по договору подряда. Оплата труда достойная. Мы находимся по адресу: д.Городище ул. Леоненко 1А.
Брестская, Пинск
Договорная
Требуеться водитель международник кат С,Е
Требуеться водитель международник кат С,Е
Брестская, Пинск
1 200 р.
Продавец
3 через 1 1200 р 2/1 800 р Приглашаем на работу продавца в магазин продукты питания Обязанности: соблюдение должностной инструкции Требования: наличие медосмотра наличие санминимума Условия: график с ...
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются строительные бригады
В Компанию ООО "БенилитПром" Требуются опытные строительные бригады от 2-х и более человек, или работники строительных специальностей на сдельные объекты (Общестрой, отделка, кровля, благоустройство)...
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется ЭКСКОВАТОРЩИК , ВАКАНСИЯ
Работа постоянная , зарплата высокая !!!
Брестская, Пинск
Договорная
Мойщик ковров
В химчистку требуются мойщики ковров. Полный рабочий день, официальное оформление, достойная оплата труда. Подробнее только по указанному телефону.
Брестская, Пинск
1 500 р.
Требуется в СУ-100 электрогазосварщики
В СУ-100 ОАО "Стройтрест №2" требуется электрогазосварщики.
Брестская, Пинск
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брестская, Пинск
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Брестская, Пинск
Договорная
Тракторист
Организации срочно требуется тракторист. Опыт работы, наличие удостоверения тракториста. Заработная плата от 1500 руб. ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ
Брестская, Пинск
Договорная
Парикмахер универсал
Требуется парикмахер универсал, мужские и женские стрижки без причесок и окрашивании. График 2/2 с 10.00 до 20.00. Официальное трудоустройство.
Брестская, Пинск
2 000 р.
Требуется прораб
В строительную компанию ООО"БенилитПром" требуется прораб по общестроительным работам. Опыт работы в должности мастера, прораба обязателен.
Брестская, Пинск
2 000 р.
Инженер ПТО / Инженер-сметчик
Формирование актов выполненных работ формы С-2А, С-2Б, справок формы С-3А, проверка форм С-29. Подготовка тендерной документации. Проверка документов и расчетов субподрядных организаций. Составление с...
Брестская, Пинск
1 500 р.
Требуется в СУ-100 подсобные рабочие г.Ганцевичи
Требуются подсобные рабочие г.Ганцевичи
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется станочник
Требуется станочник на деревообрабатывающее предприятие. Возможно обучение.
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются монтажники
Требуются монтажники для выполнения работ по монтажу оборудования на объектах Брестской и Минской областей.
Брестская, Пинск
Договорная
Автослесарь
На СТО требуется автослесарь. Опыт работы обязателен.
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется шиномонтажник
На шиномонтаж требуется сотрудник. Обязанности: легковой шиномонтаж, балансировочные работы, ремонт шин (легковых), устранение боковых порезов и проколов, нарезка протектора. Требования: опыт работы...
Брестская, Пинск
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь