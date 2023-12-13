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Работа, бизнес, учёба в Пинске

ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ

Брестская, Пинск

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Договорная

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Брестская, Пинск

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Договорная

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Брестская, Пинск

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

Договорная

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

Брестская, Пинск

Требуются сантехники

Договорная

Требуются сантехники

Брестская, Пинск

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу работу

Брестская, Пинск

Договорная

Аутсортинговые и консалтинговые услуги

Брестская, Пинск

1 700 р.

Слесарь-электрик по ремонту кранбалок

Брестская, Пинск

ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли

Договорная

ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли

Брестская, Пинск

Договорная

Работа

Брестская, Пинск

Договорная

Подработка

Брестская, Пинск

Договорная

На сто требуется автослесарь.

Брестская, Пинск

2 500 р.

Требуется в СУ-100 прораб( мастер)

Брестская, Пинск

Менеджер

Договорная

Менеджер

Брестская, Пинск

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Брестская, Пинск

Договорная

Требуются швеи

Брестская, Пинск

1 000 р.

Водитель Яндекс

Брестская, Пинск

Договорная

Водитель категории Д

Брестская, Пинск

Подсобный рабочий

Договорная

Подсобный рабочий

Брестская, Пинск

Договорная

Каменщик

Брестская, Пинск

Слесарь механосборочных работ

1 000 р.

Слесарь механосборочных работ

Брестская, Пинск

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

Водитель кат. ''C''

Брестская, Пинск

1 500 р.

Монтажник натяжных потолков

Брестская, Пинск

Отделочные работы квартир, домов НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Договорная

Отделочные работы квартир, домов НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Брестская, Пинск

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

Брестская, Пинск

Требуется продавец консультант женской одежды

Договорная

Требуется продавец консультант женской одежды

Брестская, Пинск

Договорная

Требуется сотрудник на автомойку

Брестская, Пинск

Ищу любую подработку на своём автомобиле

Договорная

Ищу любую подработку на своём автомобиле

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу подработку. Любой сложности

Брестская, Пинск

Договорная

ищу работу водителем В,С есть микроавтобус 9 мест

Брестская, Пинск

Ищу работу промоутера, администратора Пинск, Минск

Договорная

Ищу работу промоутера, администратора Пинск, Минск

Брестская, Пинск

Строитель ищет работу

Договорная

Строитель ищет работу

Брестская, Пинск

Договорная

Строитель ищет подработку/работу

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу работу водителем. Категории В , С, Е

Брестская, Пинск

Ищу работу сварщика

Договорная

Ищу работу сварщика

Брестская, Пинск

Вакансии (требуется)

Договорная

Вакансии (требуется)

Брестская, Пинск

Договорная

Требуются строители разных специальностей Вакансия

Брестская, Пинск

Требуются укладчики тротуарной плитки , ВАКАНСИЯ

Договорная

Требуются укладчики тротуарной плитки , ВАКАНСИЯ

Брестская, Пинск

2 000 р.

Автослесарь

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу подработку

Брестская, Пинск

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Договорная

Швея

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу подработку/работу

Брестская, Пинск

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
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