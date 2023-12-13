Работа, бизнес, учёба в Пинске
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Брестская, Пинск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Аутсортинговые и консалтинговые услуги
Брестская, Пинск
1 700 р.
Слесарь-электрик по ремонту кранбалок
Брестская, Пинск
Договорная
ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли
Брестская, Пинск
Договорная
Работа
Брестская, Пинск
Договорная
Подработка
Брестская, Пинск
Договорная
На сто требуется автослесарь.
Брестская, Пинск
2 500 р.
Требуется в СУ-100 прораб( мастер)
Брестская, Пинск
Договорная
Менеджер
Брестская, Пинск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются швеи
Брестская, Пинск
1 000 р.
Водитель Яндекс
Брестская, Пинск
Договорная
Водитель категории Д
Брестская, Пинск
Договорная
Подсобный рабочий
Брестская, Пинск
Договорная
Каменщик
Брестская, Пинск
1 000 р.
Слесарь механосборочных работ
Брестская, Пинск
2 000 р.
Водитель кат. ''C''
Брестская, Пинск
1 500 р.
Монтажник натяжных потолков
Брестская, Пинск
Договорная
Отделочные работы квартир, домов НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Брестская, Пинск
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется продавец консультант женской одежды
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется сотрудник на автомойку
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу любую подработку на своём автомобиле
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу подработку. Любой сложности
Брестская, Пинск
Договорная
ищу работу водителем В,С есть микроавтобус 9 мест
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу промоутера, администратора Пинск, Минск
Брестская, Пинск
Договорная
Строитель ищет работу
Брестская, Пинск
Договорная
Строитель ищет подработку/работу
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу водителем. Категории В , С, Е
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу сварщика
Брестская, Пинск
Договорная
Вакансии (требуется)
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются строители разных специальностей Вакансия
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются укладчики тротуарной плитки , ВАКАНСИЯ
Брестская, Пинск
2 000 р.
Автослесарь
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу подработку
Брестская, Пинск
Договорная
Швея
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу подработку/работу
Брестская, Пинск
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин