Прочая работа в Пинске
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА
Постоянная оплата . Полный соц. пакет
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются швеи
Небольшое швейное производство в связи с расширением приглашает на работу швей. Комфортные условия труда современное, оборудование. Заборная плата 2 раза в месяц. Режим работы с 8.30 до 17.00. Тел.
Брестская, Пинск
1 000 р.
Слесарь механосборочных работ
Наша компания RecyclePro является лидером рынка переработки электронных устройств и оборудования с содержанием драгметаллов и входит в состав холдинга 1АК-GROUP. Ищем в нашу команду Слесаря механосбор...
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются строители разных специальностей Вакансия
Работа в Пинске и Пинском р-не
Брестская, Пинск
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Брестская, Пинск
Договорная
Тракторист
Организации срочно требуется тракторист. Опыт работы, наличие удостоверения тракториста. Заработная плата от 1500 руб. ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется грузчик на постоянную работу Вакансии ,
Работа в пинске , достойная з/п . Работа постоянная
Брестская, Пинск
1 500 р.
Обойщик (обойщица)
На постоянную работу требуется обойщик (обойщица) изделий из дерева. Опыт работы обязателен! Возраст до 40 лет. Без вредных привычек. Звонить с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
Брестская, Пинск
1 000 р.
Требуется обойщик мебели
Требуется столяр -станочник, обойщик мягкой мебели. Без вредных привычек. Оплата сдельная. Возможно обучение.
Брестская, Пинск
1 900 р.
Швеи
Приглашаем на работу швей! Хорошие комфортные условия, внимательное и уважительное отношение к каждому сотруднику. Максимально гибкий график. Высокая оплата труда + премии, карьерный рост. Пошив трико...
Витебск
1 000 р.
Помощник по хозяйству
Помощник по хозяйству, с проживанием. Брестский район.
Брест
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
1 200 р.
Электромонтёр
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу электромонтёра! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб., вск.); - оплата труда от 1200 BYN; - труд...
Брест
700 р.
Уборщица служебных помещений
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу уборщицу служебных помещений! Условия: - график: пн - пт с 8:30 до 17:00, сбб., вск. - выходной; - оплата труда от 700 BYN; - трудовой договор и соцпакет (+абонемент...
Брест
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Обязанности: погрузочно-разгрузочные работы на погрузчике, комплектация товара на складе. Минимальный оклад - 1100 рублей "на руки".
Брестская, Барановичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Рамщик
На постоянную работу требуется рамщик. Без вредных привычек. С опытом работы. Место работы : Минская обл., Дзержинский район, д. Станьково. Подробная информация по телефону. Только звонить.
Минская, Другие города
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
10 р.
Расклейка листовок
Требуется расклейщик листовок. Возраст от 16 лет. Оплата: 100 подъездов-10руб. Поселки: 20-40руб.
Гродно
1 500 р.
Швея
Швея. Ищем сотрудника без вредных привычек, ответственного с опытом работы. Предоставляем полный соц. пакет., стабильный заработок. Должностные обязанности: раскрой и пошив кроватей для сна из экокож...
Брест
1 500 р.
Каркасник
Каркасник Должностные обязанности: напил заготовок, сборка каркасов( производство кроватей для сна из эко кожи и другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц.пакет, возможность стабильного за...
Брест
1 500 р.
Обойщик мебели
Обойщик мебели. Должностные обязанности: обивка мебели (производство кроватей из экокожи и ткани, производство другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц. пакет, возможность стабильного зар...
Брест
1 500 р.
Каркасник
Каркасник. Должностные обязанности: напил заготовок, сборка каркасов( производство кроватей для сна из эко кожи и другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц.пакет, возможность стабильного з...
Минская, Минский район
1 500 р.
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик. Требования к кандидату: Опыт работы на полуавтоматах, ответственность (предприятие занимается производством мебели и деталей мебели). Предлагаем официальную и стабильную работу в ...
Брест
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Дорога за НАШ счет. Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы ка...
Гомель
3 410 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!3300 ставка Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 час...
Могилев
3 410 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!ставка 3300 Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 ч...
Витебск
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Дорого за НАШ счет Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. 3300 ставка График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и п...
Брест
3 500 р.
Сортировщик-упаковщик на вахту в Москве
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!3300 ставка Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 час...
Витебская, Полоцк
3 410 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!3300 ставка. Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 ча...
Витебская, Орша
Договорная
КУРЬЕР - разноска газет по ящикам
Требуются КУРЬЕРЫ (с 18 лет) для распространения рекламной газеты по Могилеву (или районам) по почтовым ящикам. Районы на выбор. Принимаем только ОТВЕТСТВЕННЫХ!!! Оформление по договору подряда. ОПЛАТ...
Могилев
Договорная
Требуется водителя на Мини-экскаватор
Требуется водителя на Мини-экскаватор JCB 8018, JCB 803, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик
Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик JCB 4CX, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется Сварщик
Требуется Сварщик, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
Договорная
Специалист на ПВЗ в OZON
На постоянную работу ищем без опыта работы и без образования работников на пункты выдачи заказов в районе Ковалево, Восток, Центр. График работы 2 через 2 с 09:00 до 21:00. Кому интересно, звоните по ...
Брест
Договорная
Секретарь
Требуется секретарь, со знанием делопроизводства секретаря. Заработная плата по результатам собеседования.
Гомель
1 400 р.
Грузчик
Компания Morozoff, крупнейший разработчик и поставщик бизнес сувениров, корпоративных подарков и подарочной упаковки приглашает на сезонную работу (производство новогодних подарков) грузчиков! Место р...
Минск, Центральный
1 000 р.
Требуется сотрудник(ца) на автомойку
Требуется сотрудник(ца) для работы на автомойку., в центре города. График 2 через 2
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Обойщик мебели
Обойщик мебели. Должностные обязанности: обивка мебели (производство кроватей из экокожи и ткани, производство другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц. пакет, возможность стабильного зар...
Минск, Первомайский
1 500 р.
Отделочник изделий из древесины
Отделочник изделий из древесины. Производство кроватей для сна и прочей мебели из дерева. Должностные обязанности: Нанесение краски, масел на изделия вручную или методом окунания или распыления пуль...
Минск, Первомайский
7 900 р.
Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ, В М...
Минск, Фрунзенский
40 р.
Нужны люди для работы в лесу
Звоните, вся информация по телефону.
Могилев
5 000 р.
Фасовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА ФАСОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 265 Br за смену. Бесплатное проживание в комфортных ус...
Минск, Центральный
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Брест
700 р.
Повар в продовольственный магазин
Требуется повар в продовольственный магазин. Условия: Заработная плата от 700 руб. График работы: два через два Официальное трудоустройство Все социальные гарантии согласно ТК РБ От Вас требуется: Ди...
Брестская, Барановичи
Договорная
Обвальщик мяса (свинины) в продовольственный магаз
Требуется обвальщик мяса в продовольственный магазин в г. Барановичи. Сдельная оплата труда (чистыми 17 копеек за 1 кг.) От Вас требуется: Опыт работы Ответственность и исполнительность.
Брестская, Барановичи
Договорная
Изготовление шнурков для кулонов на дому.
На постоянную работу требуется сотрудница( НЕ Подработка, совмещать с основной работай не получится) по производству гайтaнов. Оплата сдeльнaя.График работы: 5/2, на дому. Обучение строго в офисе! Ва...
Могилев
3 000 р.
Вальщики, бригада вальщиков
Требуется вальщики, бригады вальщиков, желательно со своим инструментом, большие объёмы работ, лиц с пристрастием к алкоголю прошу не беспокоить,
Могилев
850 р.
Требуется специалист по изданию литературы
Требование: - высшее педагогическое образование; - опыт работы не менее 2 лет; - коммуникабельность, активность; -оформление по ТК РБ, 5-дневная рабочая неделя, рабочий день с 8:30 до 17:00. Обед 13.0...
Гомельская, Мозырь
Договорная
Шлифовщицы по дереву
На производство по изготовлению межкомнатных дверей требуется шлифовщицы по дереву , шлифовка подготовка дверей к покраске. Оплата труда сдельная, высокая. Официальное трудоустройство.
Могилев
Договорная
Грузчик
На предприятие по производству стеллажного и торгового оборудования приглашаем на работу грузчика! Что надо будет делать: погрузка, выгрузка и внутрискладская переработка грузов с применением средств ...
Минск, Ленинский
600 р.
Уборщик помещений
Уборщик помещений в небольшой продовольственный магазин Заработная плата до вычета налогов ул. Кутепова,6 ПН-ПТ с 08.00 до 17.00; СБ с 09.00 до 12.00
Могилев
650 800 р.
Менеджер ПВЗ OZON
Обязанности -Приём и размещение посылок, -Выдача заказов клиентам, -Приём возвратов, -Проведение инвентаризации, отчетность, Требования: -Уверeнный пользовaтель ПK, -Ответственнoсть, внимательность, к...
Гродно
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно