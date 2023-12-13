Работа в авто, транспорте и логистике в Пинске
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Пинск
Договорная
Водитель категории Д
Требуется водитель категории Д на регулярные рейсы по маршруту Пинск-Минск.
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Требуется слесарь по ремонту автомобилей (автомеханик). Высокая заработная плата. Работа , вакансия .
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
На СТО требуется моторист. Зарплата высокая , хорошие условия работы .
Брестская, Пинск
Договорная
На сто требуется автослесарь.
На сто требуется автослесарь.Ученик автослесаря.
Брестская, Пинск
1 000 р.
Водитель Яндекс
Для работы в Яндекс такси требуется водитель на автомобиле компании. Оф. трудоустройство и зарплата. Приглашаем водителей и со своими автомобилями. Резюме на почту
Брестская, Пинск
2 000 р.
Водитель кат. ''C''
Требуется водитель кат.С, для работы по РБ, опыт обязателен !!! Звоните, не писать!!!
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется сотрудник на автомойку
Требуется сотрудник на автомойку! Преимущественно с опытом работы в данной сфере! Ответственность,пунктуальность,добросовестное выполнение обязанностей - гарантирует хорошую оплату и отличные услови...
Брестская, Пинск
2 000 р.
Автослесарь
• Требования: • Базовое знание малярного дела • Базовое знание слесарного дела • предпочтительно с опытом работы • Условия: • ремонт автомобилей Mercedes • Работа на территории работодателя • в...
Брестская, Пинск
Договорная
Требуеться водитель международник кат С,Е
Требуеться водитель международник кат С,Е
Брестская, Пинск
Договорная
Автослесарь
На СТО требуется автослесарь. Опыт работы обязателен.
Брестская, Пинск
Бесплатно
Требуется водитель кат CE.
В связи с расширением, требуется водитель кат СЕ. Маршрут РБ-РФ-РБ.
Брестская, Пинск
1 300 р.
Разнорабочий
Требуется разнорабочий со знанием строения авто. Без вредных привычек Возраст от 21 до 32 лет Обязанности: разбор авто, разбор двс (снятие навески), выгрузка фуры с авто запчастями. График работы 6/1 ...
Брестская, Пинск
1 200 р.
Водитель категории С
Требуется водитель грузового автотранспорта с категорией С. Работа на автомобиле МАЗ 4371 по Беларуси. Работа разьездная с понедельника по пятницу, выходные суббота-воскресенье дома. Не развоз продукт...
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется водитель категории СЕ
Ответственность, аккуратность, пунктуальность. Умение работать с документацией . Владение техническими навыками по обслуживанию автопоезда в исправном состоянии.
Брестская, Пинск
3 000 р.
Вакансия
Требуется водитель категории Е с удостоверением международника для работы по направлению РФ, КАЗАХСТАН, БЕЛАРУСЬ.
Брестская, Пинск
1 500 р.
Водитель категории C
Требуется водитель категории С для развозки продукции "Савушкин продукт".
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется на СТО автомаляр, кузовщик
На СТО требуется автомаляр, кузовщик. З/п сдельная , высокая
Брестская, Пинск
1 700 р.
Требуется контент-менеджер
Требуентся контент-менеджер Требования : - Знание устройства автомобилей. - Знание ПК. - Поддержание порядка на рабочем месте. - Исполнительность, ответственность. - Умение работать в команде. Обязанн...
Брестская, Пинск
1 000 р.
Требуется сотрудник на авторазборку
Требуется сотрудник на авторазборку. Требования: - уверенный пользователь ПК; - знание устройства автомобиля; - желание работать и зарабатывать; Подробности при встрече. Возраст от 20 до 30 лет.
Брестская, Пинск
3 500 р.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ СЕ ЗП от 50 евр./сут.
Требуется водитель . Для работы по маршрутам Брест-РБ-Брест ,Брест -РФ-Брест
Брестская, Пинск
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский