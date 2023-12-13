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Работа в авто, транспорте и логистике в Пинске

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Брестская, Пинск

Договорная

Водитель категории Д

Требуется водитель категории Д на регулярные рейсы по маршруту Пинск-Минск.

Брестская, Пинск

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Договорная

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Требуется слесарь по ремонту автомобилей (автомеханик). Высокая заработная плата. Работа , вакансия .

Брестская, Пинск

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

Договорная

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

На СТО требуется моторист. Зарплата высокая , хорошие условия работы .

Брестская, Пинск

Договорная

На сто требуется автослесарь.

На сто требуется автослесарь.Ученик автослесаря.

Брестская, Пинск

1 000 р.

Водитель Яндекс

Для работы в Яндекс такси требуется водитель на автомобиле компании. Оф. трудоустройство и зарплата. Приглашаем водителей и со своими автомобилями. Резюме на почту

Брестская, Пинск

2 000 р.

Водитель кат. ''C''

Требуется водитель кат.С, для работы по РБ, опыт обязателен !!! Звоните, не писать!!!

Брестская, Пинск

Договорная

Требуется сотрудник на автомойку

Требуется сотрудник на автомойку! Преимущественно с опытом работы в данной сфере! Ответственность,пунктуальность,добросовестное выполнение обязанностей - гарантирует хорошую оплату и отличные услови...

Брестская, Пинск

2 000 р.

Автослесарь

• Требования: • Базовое знание малярного дела • Базовое знание слесарного дела • предпочтительно с опытом работы • Условия: • ремонт автомобилей Mercedes • Работа на территории работодателя • в...

Брестская, Пинск

Требуеться водитель международник кат С,Е

Договорная

Требуеться водитель международник кат С,Е

Требуеться водитель международник кат С,Е

Брестская, Пинск

Договорная

Автослесарь

На СТО требуется автослесарь. Опыт работы обязателен.

Брестская, Пинск

Бесплатно

Требуется водитель кат CE.

В связи с расширением, требуется водитель кат СЕ. Маршрут РБ-РФ-РБ.

Брестская, Пинск

1 300 р.

Разнорабочий

Требуется разнорабочий со знанием строения авто. Без вредных привычек Возраст от 21 до 32 лет Обязанности: разбор авто, разбор двс (снятие навески), выгрузка фуры с авто запчастями. График работы 6/1 ...

Брестская, Пинск

1 200 р.

Водитель категории С

Требуется водитель грузового автотранспорта с категорией С. Работа на автомобиле МАЗ 4371 по Беларуси. Работа разьездная с понедельника по пятницу, выходные суббота-воскресенье дома. Не развоз продукт...

Брестская, Пинск

Договорная

Требуется водитель категории СЕ

Ответственность, аккуратность, пунктуальность. Умение работать с документацией . Владение техническими навыками по обслуживанию автопоезда в исправном состоянии.

Брестская, Пинск

3 000 р.

Вакансия

Требуется водитель категории Е с удостоверением международника для работы по направлению РФ, КАЗАХСТАН, БЕЛАРУСЬ.

Брестская, Пинск

1 500 р.

Водитель категории C

Требуется водитель категории С для развозки продукции "Савушкин продукт".

Брестская, Пинск

Требуется на СТО автомаляр, кузовщик

Договорная

Требуется на СТО автомаляр, кузовщик

На СТО требуется автомаляр, кузовщик. З/п сдельная , высокая

Брестская, Пинск

Требуется контент-менеджер

1 700 р.

Требуется контент-менеджер

Требуентся контент-менеджер Требования : - Знание устройства автомобилей. - Знание ПК. - Поддержание порядка на рабочем месте. - Исполнительность, ответственность. - Умение работать в команде. Обязанн...

Брестская, Пинск

Вакансия в другом регионе
Требуется сотрудник на авторазборку

1 000 р.

Требуется сотрудник на авторазборку

Требуется сотрудник на авторазборку. Требования: - уверенный пользователь ПК; - знание устройства автомобиля; - желание работать и зарабатывать; Подробности при встрече. Возраст от 20 до 30 лет.

Брестская, Пинск

Вакансия в другом регионе
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ СЕ ЗП от 50 евр./сут.

3 500 р.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ СЕ ЗП от 50 евр./сут.

Требуется водитель . Для работы по маршрутам Брест-РБ-Брест ,Брест -РФ-Брест

Брестская, Пинск

Вакансии в других регионах

Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Требуется машинист экскаватора

Могилев

Вакансия в другом регионе
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

3 000 р.

Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Требуются водители категории Е

160 000 р.

Требуются водители категории Е

В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Слесарь механосборочных работ

1 500 р.

Слесарь механосборочных работ

Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Помощник водителя

5 000 р.

Помощник водителя

Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...

Гродненская, Сморгонь

Вакансия в другом регионе
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

2 600 р.

ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...

Минск, Первомайский

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